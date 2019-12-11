"Слабость духа": в ПЦУ развеяли миф о популярном в Украине обереге

Красная нить / gettyimages

В Православной церкви Украины развеяли очень старый миф, который касается ношения на руке красной нитки. В ПЦУ утверждают, что популярный оберег никак не защищает от зла своего хозяина.

"В результате своего несовершенства, слабости духа и маловерия человек склонен возлагать надежду на что-то вымышленное, верить в различные предрассудки, которые вредят нашей духовной жизни, познанию Бога и истинной веры. Одним из таких предрассудков является вера в то, что красная нить на запястье, завязана особым образом, якобы предохраняет от зла, сглаза, болезней или других напастей ", - сообщили в пресс-службе ПЦУ в Facebook.

При этом отмечается, что традиция ношения красной нитки на запястье исходит от отдельных толкователей кабалы и верования некоторых индусов.

"В конце концов, мы носим разнообразную одежду, состоящий из красных, черных, белых или других ниток ... Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является бренной ... Какая в ней сила? ", - подытожили в церкви.

Как ранее сообщал Главред, ПЦУ не против проведения небольшой реформы церковного календаря и перенесения даты празднования Рождества.