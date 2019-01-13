День Василя 2019: дотепні й прикольні вітання зі святом на словах та в картинках

14 січня, на сам Старий Новий рік, православні відзначають день пам’яті святого Василя. Цього дня хлопці зранку посівають, а усі віруючі люди – моляться святому.

Читайте также"Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый годВ Україні Василя Великого шанують не менш ніж Миколу Чудотворця. Частина мощей його й досі перебуває у Почаєвській лаврі.

Він є покровителем усіх, чия діяльність пов’язана з просвітництвом: викладачів і вчителів тощо. Йому моляться про зцілення та укріплення душевне, а також про про життєву настанову для близьких.

Ім'я Василь походить від грецького слова, що означає "царський".

Молитва святителю Василію Великому

Святий отче Василію, преславний учителю Христової Церкви, добрий пастирю рідного стада, засновнику і законодавцю життя чернечого, пресвітле зеркало чистоти і невинності, взірець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки, непереможний оборонцю честі Єдиного в Тройці Бога і Пречистого Дівства Божої Матері. Це я, грішний, припадаю в покорі перед Тобою і молю Тебе: научи і мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господніх і ніколи вжитті моєму не звертати на бездоріжжя. Ти врозуми науками своїми мій темний розум до осмислення правд Божественних. Преклони мою зіпсовану волю, шоб погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені шасливу вічність може забезпечити. Заохочуй серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого повсякчасно гнівлю. Знаю, Пресвятий Отче, шо за всю доброту Господню платив я тільки невдякою, тому молю Тебе, великий Угоднику Господній, керуй мною, почуттями мої ми, всіма частинами тіла, відвертай очі мої від спокус гріховних і не дай їм ніколи засліпитися розкішшю тілесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкривай його слуху наук Євангельських. Устам моїм не дозволяй чи­ нити осуд, пустословити неправду і прокльони. Руки мої утримуй перед всякими ділами, які могли би мене осквернити перед всевидячим Оком Господнім. Ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від Всемилостивого Творця і можуть привести душу на край вічної пропасті. Угоднику Божий, не опускай мене. Отче Святий, заступися за мною перед Престолом Господнім, молитвами Твоїми прихили мені Ласку Господню, вчини мене молитвами Твоїми наслідником щасливої вічності. Амінь.

Привітання на Василя

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Читайте такжеЯк привітати зі Старим Новим роком 2019 та Василем: яскраві листівки та добрі віншуванняЯ помолюсь за Василя усім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Нехай в день ангела Василю Господь наснаги дасть і сили!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

***

З днем Василя всіх! Мудрості вам, життєвої наснаги та сил! Щоб жодне ваше зусилля не було марним!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Васі іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!