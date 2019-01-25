С Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словах

25 января, в День Татьяны 2019, когда Украина празднует День студента, все Тани отмечают свои именины.

Имя Татьяна означает "устроительница, учредительница" в переводе с греческого.

Читайте такжеКак поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открыткахСчитается, что девочки, которые родились 25 января, вырастают отличными хозяйками. В принципе, это относится и к носительницам имени Таня: для них семья с возрастом выходит на первый план. При этом и на работе их ценят за трудолюбие и ответственность. Они строгие матери и довольно ревнивые, зато весьма страстные жены.

Татьяны – хорошие рукодельницы, способные спортсменки, любят путешествия.

Самый спокойный характер у Татьян с отчеством Михайловна, самый упрямый – Николаевна, а дочери Владимиров – девушки, как правило, очень одаренные.

Имя Татьяна лучше всего подходит Ракам, Овнам, Скорпионам и Козерогам.

Главред выбрал самые душевные поздравления с Днем ангела Татьяны.

Поздравления с Днем Татьяны в прозе

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

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Святая Татьяна тебя наделила благородством души и лучезарной улыбкой. Пусть именины твои дарят крылья душе! Желаю тебе всегда ощущать защиту ангелов небесных, нежно любимых и верных друзей. Среди крутых морозов пусть очаг домашний согревает, даря благость сердцу и жизненную силу!

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Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.

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В мире стало бы больше добра, счастья, тепла, улыбок, любви, красоты, если бы в нем было побольше таких замечательных, милых и нежных людей, как ты, Танечка. С праздником тебя, с именинами!

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3 смс - 196 символов:

Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.

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Милая и жизнерадостная Татьяна! Прими самые искренние слова в свой день ангела! Пусть твои желания и возможности живут всегда в гармонии, а сказочные мечты всегда перевоплощаются в реальность. Жизненной мудрости, везения в любых начинаниях, красочных впечатлений и божественной любви! С праздником!

Татьянин День: стихи

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Тебя с днем ангела твоим

Татьяна, поздравляю!

Удачи, бодрости и сил

Сегодня я желаю!

Пусть все заветные мечты

Исполнятся, Татьяна!

Живи без бед, без суеты,

Будь в мире самой-самой!

***

4 смс - 230 символов:

Прими, Татьяна, поздравленья,

И пожелания чудес.

Пусть будет лучшим настроенье,

В глазах — от радости лишь блеск.

Пусть будет каждый день счастливым,

И яркими все впечатления,

Лови по жизни перспективы,

И только лучшие мгновенья.

***

В День ангела Татьяне я любимой

Желаю счастья в жизни, красоты,

Всегда такой же оставаться милой –

Чтобы сбывались все твои мечты.

Терпения, удачи и успеха,

И чистоты всегда в твоих глазах,

Чтобы для счастья не было помехи,

Чтоб ты жила с улыбкой на устах!

***

3 смс - 187 символов:

Таня, Танечка, Танюша,

Наши комплименты слушай!

Ты отзывчива, мила

И с людьми всегда добра!

Всем подскажешь, дашь совет,

Благодарны мы в ответ.

И желаем: не меняйся

И душевной оставайся!

***

С Днем Татьяны поздравляю

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!