С Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словах

Главред выбрал самые душевные поздравления с Днем ангела Татьяны.
25 января, в День Татьяны 2019, когда Украина празднует День студента, все Тани отмечают свои именины.
Имя Татьяна означает "устроительница, учредительница" в переводе с греческого.
Читайте такжеКак поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открыткахСчитается, что девочки, которые родились 25 января, вырастают отличными хозяйками. В принципе, это относится и к носительницам имени Таня: для них семья с возрастом выходит на первый план. При этом и на работе их ценят за трудолюбие и ответственность. Они строгие матери и довольно ревнивые, зато весьма страстные жены.
Татьяны – хорошие рукодельницы, способные спортсменки, любят путешествия.
Самый спокойный характер у Татьян с отчеством Михайловна, самый упрямый – Николаевна, а дочери Владимиров – девушки, как правило, очень одаренные.
Имя Татьяна лучше всего подходит Ракам, Овнам, Скорпионам и Козерогам.
Главред выбрал самые душевные поздравления с Днем ангела Татьяны.
Поздравления с Днем Татьяны в прозе
Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
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Святая Татьяна тебя наделила благородством души и лучезарной улыбкой. Пусть именины твои дарят крылья душе! Желаю тебе всегда ощущать защиту ангелов небесных, нежно любимых и верных друзей. Среди крутых морозов пусть очаг домашний согревает, даря благость сердцу и жизненную силу!
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Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.
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В мире стало бы больше добра, счастья, тепла, улыбок, любви, красоты, если бы в нем было побольше таких замечательных, милых и нежных людей, как ты, Танечка. С праздником тебя, с именинами!
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3 смс - 196 символов:
Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.
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Милая и жизнерадостная Татьяна! Прими самые искренние слова в свой день ангела! Пусть твои желания и возможности живут всегда в гармонии, а сказочные мечты всегда перевоплощаются в реальность. Жизненной мудрости, везения в любых начинаниях, красочных впечатлений и божественной любви! С праздником!
Татьянин День: стихи
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
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Тебя с днем ангела твоим
Татьяна, поздравляю!
Удачи, бодрости и сил
Сегодня я желаю!
Пусть все заветные мечты
Исполнятся, Татьяна!
Живи без бед, без суеты,
Будь в мире самой-самой!
***
4 смс - 230 символов:
Прими, Татьяна, поздравленья,
И пожелания чудес.
Пусть будет лучшим настроенье,
В глазах — от радости лишь блеск.
Пусть будет каждый день счастливым,
И яркими все впечатления,
Лови по жизни перспективы,
И только лучшие мгновенья.
***
В День ангела Татьяне я любимой
Желаю счастья в жизни, красоты,
Всегда такой же оставаться милой –
Чтобы сбывались все твои мечты.
Терпения, удачи и успеха,
И чистоты всегда в твоих глазах,
Чтобы для счастья не было помехи,
Чтоб ты жила с улыбкой на устах!
***
3 смс - 187 символов:
Таня, Танечка, Танюша,
Наши комплименты слушай!
Ты отзывчива, мила
И с людьми всегда добра!
Всем подскажешь, дашь совет,
Благодарны мы в ответ.
И желаем: не меняйся
И душевной оставайся!
***
С Днем Татьяны поздравляю
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!