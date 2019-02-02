День всех влюбленных: что подарить на 14 февраля – оригинальное, недорогое или наоборот

2 февраля 2019, 07:48

Главред собрал отличные идеи подарков на День святого Валентина и узнал, что дарить не стоит.

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Что подарить на День святого Валентина / express-k.kz

В этом месяце нас ожидает самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина 14 февраля.

Главред собрал отличные идеи подарков на День святого Валентина и узнал, что дарить не стоит. 

14 февраля: что подарить

Что подарить ко Дню святого Валентина? Этим вопросом накануне праздника задаются и мужчины, и женщины.

Тем, кто ищет дорогой подарок жене, стоит, без сомнения, остановится на ювелирном украшении.

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака для любимых парнейЕсли же наоборот: нужно подарить жене на День святого Валентина недорогой подарок, то можно выбрать какую-нибудь символическую мелочь, смысл которой понятен только вам двоим. Женская сентиментальность наверняка победит расчетливость. Это должно быть что-то, что напомнит о вашем знакомстве или романтической поездке. Подойдет даже набор камешков в миниатюрной корзиночке, если вы скажете, что это те самые камешки, которые вы кидали в ее окно, вызывая на свидание. Правда, недорогой подарок все стоит дополнить хотя бы букетом цветов.

Если говорить об оригинальном подарке на День влюбленных, то можно заказать:

  • совместный квест;
  • полет на двоих на дельтаплане;
  • романтичную фотосессию (особенно, если совместных снимков не так уж и много);
  • сертификат на совместный мастер-класс, к примеру, кулинарный: муж/парень вместе с шеф-поваром готовит вкусный десерт и вручает любимой.

К слову, если на День святого Валентина пара оказалась в разлуке, то подарить девушке на 14 февраля, если ты в армии, к примеру, можно тот же сертификат на мастер-класс, букет цветов с доставкой домой/в офис или что-то символическое для будущего совместного дома (чтоб показать серьезность намерений): заказать его можно удаленно, а внимание, помноженное на приятный сюрприз, увеличит его ценность в глазах девушки во стократ.

Многие дарят нижнее белье или духи. Но тут важно точно знать размер или любимую марку – иначе легко прогадать.

Психологи советуют обращать внимание на фразы: "Смотри какая/какой…" – они демонстрируют заинтересованность человека в данной вещи. Так вторая половинка подсказывает, что хочет в подарок.

Подарок на 14 февраля: что лучше не дарить

Подарки, которые несут двусмысленный характер, дарить не стоит. Эксперт по этике Юлия Юдина уточняет, что речь идет о:

  • подарках, связанных с религиозной тематикой (хоть Валентин и святой, но "чувства верующих" трогать все же не стоит);
  • слишком дорогих подарках – они обязывают и могут вызвать чувство неловкости.

Не в тренды нынче и сладкие подарки на 14 февраля.

Согласно соцопросу ТСН, худшими подарками на 14 февраля названы:

  • кухонная утварь;
  • фоторамки и фотоальбомы;
  • мягкие игрушки;
  • товары из секс-шопа.
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