В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом

Строительство пока только в планах, но уже стало объектом шуток.
В России гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса.
"Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева", - цитирует Рогозина Лента.ру.
Презентацию главы Роскосмоса высмеяли в российском сегменте соцсетей. Пользователям гигантский небоскреб в виде ракеты визуально напомнил фаллос.
Напомним, бывший вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин теперь стал главой госкорпорации Роскосмос. Назначил его на этот пост президент РФ Владимир Путин.