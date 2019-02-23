В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом

Рогозин презентовал небоскреб в виде ракеты / Фото: Роскосмос

В России гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса.

"Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева", - цитирует Рогозина Лента.ру.

Презентацию главы Роскосмоса высмеяли в российском сегменте соцсетей. Пользователям гигантский небоскреб в виде ракеты визуально напомнил фаллос.

/ Фото: Twitter/Лентач

/ Фото: Twitter/Лентач

/ Фото: Twitter/Лентач

/ Фото: Twitter/Лентач

Напомним, бывший вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин теперь стал главой госкорпорации Роскосмос. Назначил его на этот пост президент РФ Владимир Путин.