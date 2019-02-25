Курение лечит: Мужчина с ножом в спине прошелся по больнице ради сигареты - опубликовано видео

Момент инцидента / скриншот из видео

В России, в Татарстане мужчина-пациент хирургического отделения больницы в Зеленодольске ради курения вышел на улицу с торчащим из спины ножом.

Медикам, которые пытались его вразумить и остановить, он объяснял, что сильно желает покурить. Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube.

В ролике видно, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам к выходу. Медики наперебой уговаривают его вернуться. Позже мужчина все же внял увещеваниям − но медсестер.

По данным местных журналистов, больной не получил при инциденте никаких повреждений. Также известно, что 34-летнего крайне нетрезвого зеленодольца доставили в клинику поздней ночью. О том, как нож попал в его спину, не сообщается.

Напомним, ранее на Одесчине мужчина ударом ножа в спину убил своего брата.