Поздравления с Масленицей в прозе, прикольные стихи, смс и открытки

Главред узнал, как поздравить с Масленицей – всерьез и в шутку.
4 марта начинается Масленица 2019.
Впереди у нас неделя безудержного веселья, блинной феерии и просто отличного настроения. Чем не повод для поздравлений?
Главред узнал, как поздравить с Масленицей – всерьез и в шутку.
Поздравления с масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.
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Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины.
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Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
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Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы сердце простилось со стужей, чтобы с вкусными блинами, маслом, медом да вареньем проводы зимушки удались на славу.
Поздравления на Масленицу: смс
2 смс - 99 символов:
Масленица к нам пришла,
Значит скоро, уж, весна!
Всем желаю в этот праздник:
Теплоты, любви, добра!
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2 смс - 108 символов:
Поздравляю с Масленицей и желаю сытной, вкусной, доброй жизни, большого, неугасаемого и постоянного счастья!
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2 смс - 97 символов:
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
***
2 смс - 121 символ:
Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.
Стихи о Масленице: поздравления
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
***
Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
Чтобы весело жилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы все здоровы были,
Чтобы близкие любили!
***
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
Вітання з Масляною
Ти на масницю їж,
Ти на масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося.
***
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті і в сріблі!
***
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
***
Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.