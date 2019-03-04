Поздравления с Масленицей в прозе, прикольные стихи, смс и открытки

4 марта 2019, 06:09

Главред узнал, как поздравить с Масленицей – всерьез и в шутку.

  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников
  • Картинки с Масленицей Фото из открытых источников

4 марта начинается Масленица 2019

Впереди у нас неделя безудержного веселья, блинной феерии и просто отличного настроения. Чем не повод для поздравлений?

Главред узнал, как поздравить с Масленицей – всерьез и в шутку.

Поздравления с масленицей в прозе

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

***

Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины.

***

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

***

Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы сердце простилось со стужей, чтобы с вкусными блинами, маслом, медом да вареньем проводы зимушки удались на славу.

Поздравления на Масленицу: смс

2 смс - 99 символов:

Масленица к нам пришла,

Значит скоро, уж, весна!

Всем желаю в этот праздник:

Теплоты, любви, добра!

***

2 смс - 108 символов:

Поздравляю с Масленицей и желаю сытной, вкусной, доброй жизни, большого, неугасаемого и постоянного счастья!

***

2 смс - 97 символов:

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

***

2 смс - 121 символ:

Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.

Стихи о Масленице: поздравления

Ура! Закончилась зима!

Неделя блинная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,

Встрепенитесь от зимы.

Пусть отныне в жизни будут

Только солнечные дни!

***

Ты на масленицу ешь,

Ты на масленицу пей –

Ты позволь любую вещь,

В общем, от души балдей!

Чтобы весело жилось,

Чтоб хотелось и моглось,

Чтобы все здоровы были,

Чтобы близкие любили!

***

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай!

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Вітання з Масляною

Ти на масницю їж,

Ти на масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося.

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті і в сріблі!

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

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