Масленица 2019: традиции и празднование по дням

Главред узнал, когда начинается Масленица 2019 и что в какие дни Масленицы делать.
Узнать, какого числа Масленица 2019, можно исходя из даты Пасхи 2019. Ведь масленичная неделя проходит аккурат перед Великим постом.
Когда Масленица 2019
Масленица 2019 начинается 4 марта, а закончится, соответственно, 10 марта – Прощеным воскресеньем.
Масленица по дням недели
Масленица есть узкая (с понедельника по среду) и широкая (с четверга по воскресенье), когда веселье набирает обороты.
Дни Масленицы называются так:
- понедельник – встреча Масленицы;
- вторник – заигрыши;
- среда – лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами;
- в широкий четверг устраивают катания на санях и санках;
- пятница – тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение;
- суббота – золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа;
- воскресенье – "прощеное воскресенье" или "прощеный день": в этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая чучело Масленицы.
Подробнее читайте в нашем материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.