Масленица 2019: традиции и празднование по дням

Масленица 2019: когда и как праздновать / 1zoom.ru

Узнать, какого числа Масленица 2019, можно исходя из даты Пасхи 2019. Ведь масленичная неделя проходит аккурат перед Великим постом.

Когда Масленица 2019

Масленица 2019 начинается 4 марта, а закончится, соответственно, 10 марта – Прощеным воскресеньем.

Масленица по дням недели

Масленица есть узкая (с понедельника по среду) и широкая (с четверга по воскресенье), когда веселье набирает обороты.

Дни Масленицы называются так:

понедельник – встреча Масленицы;

– встреча Масленицы; вторник – заигрыши;

– заигрыши; среда – лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами;

– лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами; в широкий четверг устраивают катания на санях и санках;

устраивают катания на санях и санках; пятница – тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение;

– тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение; суббота – золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа;

– золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа; воскресенье – "прощеное воскресенье" или "прощеный день": в этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая чучело Масленицы.

Подробнее читайте в нашем материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.