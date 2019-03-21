Бывшая супруга Януковича засветилась в Крыму: опубликованы фото

Людмила Янукович / Радио Свобода

Бывшую супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе.

Как сообщают Крым.Реалии, на кладбище похоронен ее младший сын Виктор и 20 марта – годовщина его смерти. За час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе – могилу Виктора Януковича-младшего.

По данным СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в Крым. Ведет непубличную жизнь, живет на морском побережье под Севастополем и владеет несколькими магазинами продуктов питания.

Напомним, Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет.

Людмила Янукович / Крым.Реалии

Ранее стало известно, что Людмила Янукович открыла новый бизнес в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что экс-супруга Януковича открыла в Севастополе магазин деликатесов.