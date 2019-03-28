Именины Дениса 2019 – поздравления и анимированные открытки

28 марта 2019, 05:14

Главред собрал лучшие идеи, как поздравить Денисок с именинами.

  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Днем ангела Дениса Fresh-Cards.ru

Именины Дениса 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 28 марта.

В один день с Денисом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Михаил и Тимофей.

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Именины Дениса по церковному календарю

Православные именины Дениса отмечаются:

  • 17 января – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский;
  • 23 марта – мученик Дионисий;
  • 29 марта – праведный Дионисий;
  • 4 мая – мученик Дионисий Пергийский, воин;
  • 19 мая – мученик Дионисий;
  • 25 мая – преподобный Дионисий Радонежский;
  • 31 мая – мученик Дионисий;
  • 14 июня – преподобный Дионисий, игумен Глушицкий;
  • 16 июня – мученик Дионисий;
  • 8 июля – преподобный Дионисий Афонский;
  • 9 июля – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
  • 17 августа – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
  • 31 августа – священномученик Дионисий;
  • 10 сентября – преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
  • 12 сентября – преподобный Дионисий Островский;
  • 18 сентября – мученик Дионисий;
  • 16 октября – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
  • 18 октября – священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
  • 28 октября – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
  • 4 ноября – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
  • 14 ноября – преподобный Дионисий Афонский;
  • 2 декабря – мученик Дионисий;
  • 12 декабря – священномученик Дионисий, епископ Коринфа;
  • 30 декабря – святитель Дионисий, архиепископ Егинский.

Денис: значение имени и характеристика

Имя Денис происходит от древнегреческого "посвященный богу Дионису".

Он очень общительный мальчик. Хорошо ладит не только с людьми, но и с животными. При этом мужчиной вырастает корыстным и расчетливым.

По жизни Денис – человек удачливый, а вот с первым браком у него бывают проблемы.

Имя Денис лучше всего подходит Скорпионам, Водолеям, Близнецам и Рыбам.

Отличная сочетаемость имени Денис с обладателями имени: Александра, Анна, Евгения, Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина, Софья и Лиана, сложная – Антонина, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, Ольга, Француаза.

Поздравления с Днем ангела Дениса в прозе, стихах и смс

И хорошее настроение не покинет больше нас. По крайней мере, сегодня. Ведь повод отличный – Денис, с именинами!

***

3 смс - 198 символов:

Поздравляем мы Дениса,

Пусть звезда твоя искрится,

Пусть придет к тебе успех,

Вместе с ним — деньжаток мех.

Улыбается удача,

Пусть вокруг никто не плачет.

От души повеселись,

Впереди еще вся жизнь.

***

Чтобы жизнь была интересной, нужно, чтобы родители нарекли маленького человека, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, постоянно предлагаешь своим друзьям какие-то сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Мы уже знаем: если ты что-то задумал, готовиться надо к полному отрыву. Так держать! С именинами, Денис!

***

3 смс - 198 символов:

Если жизнь преграду ставит —

Широко ей улыбнись,

Побеждать всегда желаю,

Лучезарный мой Денис.

Фарта я тебе желаю,

Попадать красиво в цель,

Пусть несет корабль к счастью,

Пусть не сядет он на мель.

***

2 смс - 105 символов:

Денис, тебя я поздравляю,

Хочу успехов пожелать.

Добьешься многого ты, знаю,

Пусть все получится на пять.

***

Дениска, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

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