Именины Дениса 2019 – поздравления и анимированные открытки

Именины Дениса 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 28 марта.

В один день с Денисом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Михаил и Тимофей.

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Именины Дениса по церковному календарю

Православные именины Дениса отмечаются:

17 января – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский;

23 марта – мученик Дионисий;

29 марта – праведный Дионисий;

4 мая – мученик Дионисий Пергийский, воин;

19 мая – мученик Дионисий;

25 мая – преподобный Дионисий Радонежский;

31 мая – мученик Дионисий;

14 июня – преподобный Дионисий, игумен Глушицкий;

16 июня – мученик Дионисий;

8 июля – преподобный Дионисий Афонский;

9 июля – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;

17 августа – мученик Дионисий, отрок Ефесский;

31 августа – священномученик Дионисий;

10 сентября – преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;

12 сентября – преподобный Дионисий Островский;

18 сентября – мученик Дионисий;

16 октября – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;

18 октября – священномученик Дионисий, епископ Александрийский;

28 октября – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;

4 ноября – мученик Дионисий, отрок Ефесский;

14 ноября – преподобный Дионисий Афонский;

2 декабря – мученик Дионисий;

12 декабря – священномученик Дионисий, епископ Коринфа;

30 декабря – святитель Дионисий, архиепископ Егинский.

Денис: значение имени и характеристика

Имя Денис происходит от древнегреческого "посвященный богу Дионису".

Он очень общительный мальчик. Хорошо ладит не только с людьми, но и с животными. При этом мужчиной вырастает корыстным и расчетливым.

По жизни Денис – человек удачливый, а вот с первым браком у него бывают проблемы.

Имя Денис лучше всего подходит Скорпионам, Водолеям, Близнецам и Рыбам.

Отличная сочетаемость имени Денис с обладателями имени: Александра, Анна, Евгения, Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина, Софья и Лиана, сложная – Антонина, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, Ольга, Француаза.

Поздравления с Днем ангела Дениса в прозе, стихах и смс

И хорошее настроение не покинет больше нас. По крайней мере, сегодня. Ведь повод отличный – Денис, с именинами!

***

3 смс - 198 символов:

Поздравляем мы Дениса,

Пусть звезда твоя искрится,

Пусть придет к тебе успех,

Вместе с ним — деньжаток мех.

Улыбается удача,

Пусть вокруг никто не плачет.

От души повеселись,

Впереди еще вся жизнь.

***

Чтобы жизнь была интересной, нужно, чтобы родители нарекли маленького человека, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, постоянно предлагаешь своим друзьям какие-то сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Мы уже знаем: если ты что-то задумал, готовиться надо к полному отрыву. Так держать! С именинами, Денис!

***

3 смс - 198 символов:

Если жизнь преграду ставит —

Широко ей улыбнись,

Побеждать всегда желаю,

Лучезарный мой Денис.

Фарта я тебе желаю,

Попадать красиво в цель,

Пусть несет корабль к счастью,

Пусть не сядет он на мель.

***

2 смс - 105 символов:

Денис, тебя я поздравляю,

Хочу успехов пожелать.

Добьешься многого ты, знаю,

Пусть все получится на пять.

***

Дениска, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!