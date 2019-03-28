Именины Дениса 2019 – поздравления и анимированные открытки

Главред собрал лучшие идеи, как поздравить Денисок с именинами.
Именины Дениса 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 28 марта.
В один день с Денисом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Михаил и Тимофей.
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Именины Дениса по церковному календарю
Православные именины Дениса отмечаются:
- 17 января – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский;
- 23 марта – мученик Дионисий;
- 29 марта – праведный Дионисий;
- 4 мая – мученик Дионисий Пергийский, воин;
- 19 мая – мученик Дионисий;
- 25 мая – преподобный Дионисий Радонежский;
- 31 мая – мученик Дионисий;
- 14 июня – преподобный Дионисий, игумен Глушицкий;
- 16 июня – мученик Дионисий;
- 8 июля – преподобный Дионисий Афонский;
- 9 июля – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
- 17 августа – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
- 31 августа – священномученик Дионисий;
- 10 сентября – преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
- 12 сентября – преподобный Дионисий Островский;
- 18 сентября – мученик Дионисий;
- 16 октября – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
- 18 октября – священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
- 28 октября – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
- 4 ноября – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
- 14 ноября – преподобный Дионисий Афонский;
- 2 декабря – мученик Дионисий;
- 12 декабря – священномученик Дионисий, епископ Коринфа;
- 30 декабря – святитель Дионисий, архиепископ Егинский.
Денис: значение имени и характеристика
Имя Денис происходит от древнегреческого "посвященный богу Дионису".
Он очень общительный мальчик. Хорошо ладит не только с людьми, но и с животными. При этом мужчиной вырастает корыстным и расчетливым.
По жизни Денис – человек удачливый, а вот с первым браком у него бывают проблемы.
Имя Денис лучше всего подходит Скорпионам, Водолеям, Близнецам и Рыбам.
Отличная сочетаемость имени Денис с обладателями имени: Александра, Анна, Евгения, Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина, Софья и Лиана, сложная – Антонина, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, Ольга, Француаза.
Поздравления с Днем ангела Дениса в прозе, стихах и смс
И хорошее настроение не покинет больше нас. По крайней мере, сегодня. Ведь повод отличный – Денис, с именинами!
***
3 смс - 198 символов:
Поздравляем мы Дениса,
Пусть звезда твоя искрится,
Пусть придет к тебе успех,
Вместе с ним — деньжаток мех.
Улыбается удача,
Пусть вокруг никто не плачет.
От души повеселись,
Впереди еще вся жизнь.
***
Чтобы жизнь была интересной, нужно, чтобы родители нарекли маленького человека, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, постоянно предлагаешь своим друзьям какие-то сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Мы уже знаем: если ты что-то задумал, готовиться надо к полному отрыву. Так держать! С именинами, Денис!
***
3 смс - 198 символов:
Если жизнь преграду ставит —
Широко ей улыбнись,
Побеждать всегда желаю,
Лучезарный мой Денис.
Фарта я тебе желаю,
Попадать красиво в цель,
Пусть несет корабль к счастью,
Пусть не сядет он на мель.
***
2 смс - 105 символов:
Денис, тебя я поздравляю,
Хочу успехов пожелать.
Добьешься многого ты, знаю,
Пусть все получится на пять.
***
Дениска, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!