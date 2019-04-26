Писанка і мальованки на Пасху 2019: виготовлення писанки і мальованки своїми руками — покрокові рекомендації з фото

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Вже зовсім скоро свято Пасха 2019 — Воскресіння Христове (Великдень) у цьому році відзначається 28 квітня. Суботу напередодні Пасхи називають Страсною суботою, а інша назва цього дня — Фарбувальна субота.

Фарбувальною Страсну суботу називають тому, що традиційно в цей день роблять один з головних символів Пасхи — пасхальні яйця.

Пасхальні яйця пофарбовані — це крашанки, звичайні підготовлені яйця, розписані за допомогою воску традиційними орнаментами і символами та пофарбовані в барвниках, — це писанки. Також яйця на Пасху можна розмалювати фарбами, такі святкові яйця називають мальованками.

Писанки своїми руками достатньо важко зробити без навичок, також потрібно правильно підібрати орнамент і символи. Якщо орнамент чи символи будуть нетрадиційними, то таке пасхальне яйце не можна називати писанкою.Читайте такжеПасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото

Досить просто своїми руками зробити мальованки, оскільки на них необов'язково малювати традиційні орнаменти і символи, а можна пофантазувати і зобразити все, що заманеться.

Главред вирішив розібратися, як робити писанки своїми руками і як зробити мальованки своїми руками та надати покрокові рекомендації з фото.

Розпис писанок: писанки своїми руками

Для того, щоб зробити писанки своїми руками, знадобляться: орнаменти писанок (узори писанок), сире яйце, знаряддя, з допомогою якого яйце можна пробити, шприц з голкою, стаканчики, вода, вата, оцет, віск, воскова свічка, сірники, писачок, барвники і серветки.

Прості орнаменти писанок (узори писанок)

Виготовлення писанки, крок 1

Зробіть з обох боків яйця невеликі отвори, один отвір закрийте пальцем, а у другий отвір за допомогою шприца вводьте повітря. За допомогою тиску вміст яйця буде виходити назовні, збирайте його у стаканчик.

Потім наберіть у шприц воду і промийте яйце всередині, протріть ватою і просушить. Яйце можна сушити на батареї або в духовці, розігрітій до 50 градусів (сушіть яйце у духовці близько 5 хв).

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Виготовлення писанки, крок 2

Просушене яйце ретельно протріть ватою, змоченою в оцеті.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Після цього заклейте отвори, зроблені у яйці. Для того, щоб заклеїти отвори у яйці, візьміть шматочки воску, які підійдуть для заклейки, зробіть з них кульки та заклейте отвори.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Запаліть свічку, розігрійте носик писачка і "запаяйте" ним віск на яйці — проведіть писачком по контуру воску, яким були заклеєні отвори в яйці.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Виготовлення писанки, крок 4

Потрібно нанести на яйце орнамент писанки (узор писанки). Віск в виготовленні писанки своїми руками виступає захисником кольору.

Візьміть орнамент писанки, який ви хочете зробити, і замалюйте писачком елементи, які після фарбування яйця мають залишитися білого кольору.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

/ Скріншот

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Потім потрібно пофарбувати писанку у найсвітліший колір, який має певний малюнок на орнаменті. Після цьго потрібно покрити цей малюнок воском і знову пофарбувати писанку, але вже у більш темний колір, який має якийсь інший її малюнок.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Якщо на орнаменті багато елементів різного кольору, поступово наносьте кожен із них писачком, захищайте воском і фарбуйте яйце.

Головне не забути, що фарбувати писанку потрібно у такому порядку — від найсвітліших до найтемніших кольорів. Після фарбування ретельно протирайте яйце перед тим, як знову наносити віск.

Виготовлення писанки, крок 5

Зніміть віск, яким були заклеєні отвори писанки, а також віск, яким захищені елементи орнаменту: піднесіть бік писанки до вогню свічки збоку, підтопіть віск і витріть його серветкою.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Також можна покласти яйце на покрите пергаментом деко, на кільки хвилин поставити у духовку, розігріту до 50 градусів, а потім витерти віск серветкою.

Виготовлення писанки своїми руками / Скріншот

Як зробити мальованки на Пасху 2019: покрокові рекомендації з фото

Для того, щоб зробити мальованки, знадобляться яйця, акрил і тоненька кісточка. Мальованки можна робити з вже пофарбованих яєць або з дерев’яних заготовок у формі яйця.

Виготовлення мальованки, крок 1

Якщо робити мальованки з заготовки у формі яйця, то її спершу потрібно покрити фарбою. На крашанках можна одразу починати малювати.

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовлення мальованки, крок 2

Малюнок на яйці спершу можна зробити олівцем, а потім нанести зверху фарбу кісточкою.

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовлення мальованки, крок 3

На мальованці можна зробити традиційний пасхальний напис — ХВ (літери розшифровуються у фразу Христос Воскрес) або нанести будь-який інший напис.

Готовій мальованці потрібно дати підсохнути.

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Виготовити мальованки своїми руками досить просто / Главред

Раніше Главред пояснив, чому на Пасху фарбують яйця, а також розповів, як пофарбувати яйця натуральними барвниками — як фарбувати яйця лушпинням, як фарбувати яйця куркумою і як зробити мармурові яйця до Великодня.