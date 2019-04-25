Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой

Яйца на Пасху можно покрасить луковой шелухой, зеленкой и куркумой / erudyt.net

Уже совсем скоро Страстная суббота — это последний день Великого поста накануне праздника Пасхи (Воскресение Христово).

В 2019 году Пасху отмечают 28 апреля, таким образом Страстная суббота будет 27 числа.

Другое название Страстной субботы — Красильная суббота, именно в этот день принято красить яйца на Пасху — крашенные пасхальные яйца называют крашенки, они являются одним из главных пасхальных символов.

Главред решил узнать, почему красят яйца на Пасху и посоветовать, как красить яйца шелухой (получаются традиционные красные яйца), как красить яйца куркумой и как сделать мраморные яйца к Пасхе.

Почему красят яйца на Пасху

Перед Пасхой становится популярным вопрос, почему на Пасху красят яйца? Яйца пасхальные символизируют вечную жизнь — напоминают о воскресении сына Божьего Иисуса Христа. По преданию, камень, которым закрыли гробницу Христа после распятия, был похож на яйцо.

Традиционно пасхальные яйца красят в красный цвет, крашенки только такого цвета можно святить. Красный цвет яиц на Пасху символизирует кровь Христа и его страдания.

Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюдСчитается, что традиция красить яйца на Пасху появилась после того, как святая Мария Магдалина пришла с проповедью о воскресении Христа к римскому императору Тиберию, поднесла ему в качестве дара яйцо и сказал: "Христос Воскресе!".

Тиберий взял яйцо и ответил ей, что как яйцо белое, а не красное, так и мертвые не воскресают. По преданию, после этих слов яйцо в руках императора стало красным.

Как красиво покрасить яйца: покраска яиц на Пасху

Для того, чтобы покрасить яйца и сделать крашенки своими руками, нужно сварить яйца. Как варить яйца на Пасху? Ответ простой — яйца нужно сварить вкрутую, на это пойдет около 15 минут, но нюансы процесса варки яиц зависят от того, чем вы собираетесь покрасить яйца.

Чем красить яйца на Пасху

Покрасить яйца можно разными материалами — в продаже есть краска для яиц, можно использовать для покраски яиц зеленку, а также натуральные красители для яиц — покрасить яйца в луковой шелухе, покрасить яйца куркумой.

Как покрасить яйца натуральными красителями

Пасхальное яйцо своими руками: покраска яиц на пасху луковой шелухой

Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху своими руками луковой шелухой, кроме самой шелухи, понадобится кастрюля, которую не жалко испортить, поскольку после приготовления крашенок от нее краситель может не сразу отмыться.

Чтобы яйца пасхальные получились насыщенного красного цвета, стоит брать для приготовления крашенок сырые яйца белого цвета.

Перед тем, как красить яйца луковой шелухой, тщательно помойте сами яйца. Перед приготовлениям яйца нужно достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Как красить яйца луковой шелухой: пошаговый рецепт

Возьмите кастрюлю и положите в нее шелуху — чем больше шелухи, тем более насыщенного красного цвета получатся пасхальные яйца;

Как красить яйца шелухой / Скриншот

Наберите в кастрюлю воду и отварите шелуху, чтобы она отдала свой цвет;

Остудите отвар из луковой шелухи, потом добавьте в отвар соль и сварите в нем яйца до готовности (около 15 минут);

Подождите, пока отвар остынет, достаньте пасхальные яйца и положите в миску, чтобы они обсохли.

Как красить яйца шелухой / Скриншот

Чтобы яйца пасхальные блестели — возьмите спонж и натрите их небольшим количеством растительного масла.

Также в Сети объяснили, как покрасить яйца в луковой шелухе, чтобы они стали похожи на писанки.

Пасхальное яйцо своими руками: мраморные яйца к Пасхе

Как приготовить мраморные яйца к Пасхе: пошаговый рецепт с фото

Наденьте перчатки. Возьмите сырые белые куриные яйца, вымытые с мылом, мелко нарезанную луковую шелуху, зеленку, куски широкого бинта, сложенные вдвое, нитки и тарелку с теплой водой;

Как приготовить мраморные яйца к Пасхе / Скриншот

Окуните яйца в воду, обсыпьте луковой шелухой, плотно заверните в небольшие куски бинта и завяжите кончики бинта ниткой;

Как приготовить мраморные яйца к Пасхе / Скриншот

Подготовленные яйца положите в кастрюлю, добавьте соль, залейте их водой, влейте зеленку и доведите все до кипения;

После того, как жидкость закипит, уменьшите огонь, и варите яйца пасхальные на протяжении 10 минут;

Снимите кастрюлю с плиты, слейте воду, в которой они варились, и залейте обычной холодной водой;

Как приготовить мраморные яйца к Пасхе / Скриншот

Когда пасхальные яйца полностью остынут, выложите их на тарелку, снимите бинт с шелухой и промойте водой.

Как приготовить мраморные яйца к Пасхе / Скриншот

Пасхальное яйцо своими руками: как красить яйца куркумой

Для того, чтобы покрасить яйца куркумой, возьмите тщательно помытые белые яйца, кастрюлю, которую не жалко, соль и холодную воду;

Всыпьте в кастрюлю куркуму и соль, положите яйца, залейте их холодной водой;

Варите яйца пасхальные в куркуме после закипания жидкости на протяжении 10-20 минут;

Чтобы цвет крашенок получился более насыщенным, пасхальные яйца можно оставить в отваре на ночь.Читайте такжеМясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты

Яйца, покрашенные куркумой / Скриншот

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