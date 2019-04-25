Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово

25 апреля 2019, 08:10

На Пасху можно приготовить вкуснейший пасхальный хлеб — итальянский кулич.

Названы лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово
Собраны лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово / 1zoom.ru

В 2019 году 25 апреля отмечается Чистый четверг, в этот день традиционно не только приводят в порядок дом к Пасхе (Воскресение Христово в этом году будет отмечаться 28 апреля), но и выпекают пасхальный хлеб. 

Праздничный хлеб к Пасхе называют по-разному — паски, пасхи, куличи.

Главред решил собрать лучшие рецепты вкусной пасхи в духовке и объяснить, как приготовить пасху правильно.

Пасха 2019: лучшие рецепты вкусной пасхи

Лучший рецепт пасхи — рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке (рецепт пасхи с фото)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт вкусной пасхи в духовке: теплое молоко — 0,5 л, сухие дрожжи, которые можно смешивать с мукой, — 30 г, просеянная мука — 1,5 кг, сахар — 3 стакана (стакан — 200 мл), яйца — 4 штуки, ванильный сахар — 1 пакетик, сметана — 250 г, изюм — 250 г, растительное масло — 5-6 столовых ложек, теплое растопленное сливочное масло — 125 г.

Как воплотить в жизнь рецепт пасхи на пол-литра молока

Для того, чтобы приготовить пасху правильно, сначала понадобится опара на пасху (жидкое тесто на пасху). Опара на пасху готовится несложно — всыпьте в мисочку 6 столовых ложек муки, взятых из общего количества, добавьте в нее дрожжи и все перемешайте. 

Потом влейте в кастрюлю теплое молоко, всыпьте в него полстакана сахара, добавьте всю муку с дрожжами и все перемешайте. После этого добавьте в смесь еще немного муки, чтобы опара на пасху получилось по консистенции, как тесто на оладьи, и все тщательно перемешайте. 

Читайте такжеПасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный куличНакройте опару полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут, чтобы она увеличилась в объеме.

Возьмите миску, вбейте в нее яйца и взбейте их до образования пышной пены. После этого добавьте в массу оставшийся сахар и взбивайте ингредиенты на протяжении нескольких минут — должна получиться пышная белая масса.

Потом всыпьте в массу ванильный сахар, добавьте сметану и все тщательно перемешайте.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Когда опара на пасху будет готова, перелейте в нее массу, добавьте растопленное сливочное масло и все тщательно перемешайте.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Потом положите в тесто на пасху начинку и опять все тщательно перемешайте. Чтобы реализовать рецепт вкусной пасхи в духовке, нужно правильно приготовить начинку — изюм промойте, просушите, запанируйте, а потом добавьте в тесто на пасху. После добавления начинки постепенно всыпайте в тесто на пасху оставшуюся часть муки и все перемешивайте.

Сначала замешивайте тесто для пасхи ложкой или лопаткой, а когда его станет тяжело месить — немного смажьте тесто и руку растительным маслом и продолжайте вымешивать тесто рукой.

После этого всыпьте в тесто на пасху оставшуюся часть муки и вмесите его руками. Тесто на пасху должно получиться мягким и средней влажности. Приготовленное тесто на пасху нужно отправить в теплое место на 1,5 часа.Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Выпечка пасхи, приготовленной на половине литра молока

Один из ключевых моментов, необходимых для того, чтобы реализовать рецепт пасхи на пол-литра молока, — выпечка пасхи. Многие перед Пасхой 2019 задаются вопросом — как печь пасхи? Это несложно, главное придерживаться нескольких простых правил.

После того, как тесто на пасху подойдет, смажьте руки и перемешайте его, а потом — разложите по формам для выпекания. В формах тесто на пасху должно занимать 1/3 объема.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Потом формы с тестом на пасху нужно накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20-30 минут. 

Выпечка пасхи в духовке занимает от 30-40 мин до почти часа (большие пасхи могут выпекаться около 50 мин). Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, а потом поставьте тесто на пасхи выпекаться.

Проверьте готовность праздничного хлеба на Пасху 2019 с помощью деревянной палочки — проткните пасху, если на палочке не останется влажное тесто, значит изделие готово.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь
Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Лучший рецепт пасхи — рецепт пасхи на литр молока

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы реализовать рецепт вкусной пасхи в духовке: 100 г дрожжей, 1 кг сахара (можно 1,2 кг сахара), 10 яиц и 7 желтков, 200 г мягкого жира, 200 г мягкого маргарина, 1 л теплого молока, 3 кг просеянной муки (можно 3,5-4 кг муки), цедра 1 лимона, 300 г изюма, горсть водки.

Как воплотить в жизнь рецепт пасхи на литр молока

Сначала нужно приготовить опару на пасху (жидкое тесто на пасху) — разломайте дрожжи и положите их в большую миску, высыпьте весь сахар, добавьте яйца и желтки и все перемешайте. Потом положите в смесь жир и маргарин, все перемешайте и влейте теплое молоко.

Перемешайте все ингредиенты и добавьте муку — опара на пасху должно быть, как густая сметана. После этого снова все перемешайте, накройте миску полотенцем и оставьте опару примерно на 30 минут в теплом месте.

Читайте такжеКулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019Когда опара на пасху будет готова, натрите в нее на мелкой терке цедру лимона, добавьте оставшуюся часть муки и замесите тесто на поверхности, присыпанной мукой.

Подготовте начинку для того, чтобы реализовать рецепт домашней пасхи — промойте изюм, просушите и запанируйте. Потом выложите изюм на тесто на пасху и еще раз его перемесите.

Смажьте руки растительным маслом, добавьте в тесто на пасху водку и еще раз перемесите его. Смажьте миску растительным маслом и переложите в нее тесто на пасху. Потом смажьте верх теста небольшим количеством растительного масла, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место. 

Когда тесто на пасху увеличится в объеме, снова смажьте его верх растительным маслом, возьмите формы для выпекания и сформируйте пасхи. Тесто на пасхи в формах поставьте в теплое место, чтобы оно увеличилось в объеме. 

Выпечка пасхи, приготовленной на литре молока

Чтобы довести до конца рецепт пасхи на литр молока, нужно знать, как печь такие паски. Разогрейте духовку до температуры в 180 градусов и выпекайте пасхи. Выпечка пасхи может занять от 30 мин до почти часа — большие пасхи дольше пекутся.

Один из самых лучших рецептов кулича в духовке — итальянский кулич Панеттоне

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить итальянский кулич Панеттоне: для опары (жидкое тесто для куличей) нужно: теплая вода — 40 мл (35-40 градусов), сухие быстродействующие дрожжи — 3 г, сильная мука — 35 г (в сильной муке содержание клейковины более 13%), щепотка сахара; для замеса №1 понадобится: сухие быстродействующие дрожжи — 3 г, теплая вода — 20 мл (35-40 градусов), 1 крупное яйцо, сильная мука — 85 г, сахар — 25 г, сливочное масло комнатной температуры — 55 г; для замеса №2 понадобится: 1 крупное яйцо, 2 желтка, сахар — 75 г, мед — 20 г, ванильный экстракт — 2 чайных ложки, соль — 0,5 чайной ложки, сливочное масло комнатной температуры — 115 г, сильная мука — 280 г; для начинки понадобится изюм — 125 г, цукаты — 100, ликер или крепкий алкоголь — 2 столовые ложки, теплая вода — 2 столовые ложки, цедра половины апельсина, цедра половины лимона и цедра половины лайма.

Пасхальные куличи: рецепт опары для того, чтобы приготовить итальянский кулич Панеттоне

Насыпьте муку в миску, всыпьте дрожжи, добавьте щепотку сахара, залейте ингредиенты теплой водой, перемешайте, накройте полотенцем и поставьте жидкое тесто для куличиков в теплом месте на 30 мин.

Замес №1 для того, чтобы получился кулич пасхальный итальянский — Панеттоне

Положите дрожжи в мисочку, залейте теплой водой и подождите около 10 минут, чтобы они заработали. После этого добавьте в опару дрожжи, сахар, яйцо, сливочное масло и сильную муку. Все ингредиенты смешайте до получения однородной массы. Тесто для куличей накройте и отправьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Замес №2 для того, чтобы реализовать самый лучший рецепт кулича пасхального

Тесто для куличей переложите в большую миску, вбейте яйцо, добавьте желтки, всыпьте сахар, положите мед, добавьте ванильный экстракт и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной. 

Потом добавьте соль, сливочное масло, сильную муку и домесите тесто для куличей. Тесто должно быть гладким, волокнистым и эластичным.

Для того, чтобы реализовать рецепт вкусного кулича, из замешанного теста для куличиков нужно сформировать шар, положить его в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплом месте на 1,5-2 часа.

Читайте такжеБольше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тестеПосле того, как тесто для куличей увеличиться в объеме, его нужно отправить в холодильник на 10-15 часов для ферментации.

Потом тесто для куличиков нужно достать из холодильника и оставить нагреваться при комнатной температуре на 1,5-2 часа.

За полчаса до того, как истечет время, за которое тесто для куличей должно нагреться, приготовьте начинку.

Самый лучший рецепт кулича предусматривает, что изюм нужно промыть, залить смесью теплой воды и ликера и настаивать 30 мин, а потом просушить. Цукаты нужно измельчить, чтобы они были такого же размера, как и изюм.

Потом тесто для куличиков переложите в миску, всыпьте в него изюм, цукаты, цедру апельсина, лимона и лайма и все тщательно перемешайте, — начинка должна равномерно распределиться.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени
Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Как печь самый вкусный кулич — итальянский кулич Панеттоне 

Для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт кулича пасхального, понадобятся бумажные формочки для выпекания куличей. Из теста для куличей сформируйте шары и положите их в формы. Тесто для куличей должно занимать чуть меньше половины формы.

Потом поставьте формы с тестом для куличей в теплое место на 3-4 часа. Когда тесто для куличиков увеличится в объеме, сделайте на верхушке заготовки надрез в виде креста и положите в серединку кусочек масла.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени
Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Рецепт кулича пасхального: как выпекать итальянский кулич Панеттоне

Для того, чтобы приготовить правильно итальянский кулич, нужно разогреть духовку до 190 градусов. Выпекайте итальянский кулич 10 минут при температуре 190 градусов, а потом убавьте температуру выставьте 160 градусов.

Время выпекания кулича зависит от его размера и особенностей духовки, в которой он готовится. Небольшой итальянский кулич Панеттоне выпекается 30-40 минут. Проверить, готов ли вкусный кулич, можно с помощью деревянной палочки.

Сразу после выпекания итальянский кулич рекомендуют остужать макушкой вниз, чтобы тесто не осело под собственным весом.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени
Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Главред уже публиковал простой рецепт кулича (простой рецепт пасхи), ознакомиться с ним можно в статье Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи. Также были опубликованы и другие пасхальные рецепты — кулич в мультиварке и пасха в хлебопечке.

Как украсить пасхальный кулич своими руками

Украшение пасхи своими руками — не очень сложный процесс, можно просто покрыть макушку пасхального хлеба глазурью (помадка для пасхи), а потом покрыть ее кондитерской посыпкой или элементами, сделанными из мастики.

Для приготовления глазури для пасхи понадобится минимум ингредиентов: ее можно сделать на белках или с желатином.

Главред объяснил, как сделать глазурь для пасхи, как ее наносить на куличи, а также показал варианты украшения пасхального хлеба. Узнать, как украсить пасхальный кулич своими руками, можно в статье Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Пасха Воскресение Христово Паски рецепты куличи Панеттоне
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:00
Чистый четверг 2019: что нельзя делать, а что наоборот – просто необходимо
08:49
"Крайне провокационная акция": США отреагировали на решение Путина по паспортам для жителей Донбасса Видео
08:45
Внушительный бюст и сочные ягодицы: британская "Ким Кардашьян" показала все и сразу Фото
08:30
Кремль будет готов на все, чтобы сорвать успех Зеленского мнение
08:24
"Очень откровенно": Леся Никитюк сверкнула попой в прозрачных штанах Видео
08:10
Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово Видео
07:59
Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти Фото Видео
07:53
"Какая жесть": в Москве засняли "безумие" из-за бесплатных бургеров, опубликовано видео Видео
07:37
Вкусное тесто, украшения и выпекание: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления паски
07:24
В Украине евро серьезно откатился от психологической отметки
07:13
Для чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО
06:54
Два шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" Зеленского мнение
06:33
Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского
06:14
День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни Фото
05:51
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
05:22
Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты Фото Видео
04:53
Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия
02:31
Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте
01:56
Ученые выявили секрет быстрого засыпания
01:45
Сорвать инаугурацию Зеленского: СМИ раскрыли о коварном плане Банковой Видео
01:24
"Много страдания": Ванесса Паради рассказала о съемках клипа в Украине Видео
01:12
Эксперты рассказали, как мужчинам легче всего добиться секса
00:41
Чистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатства Видео
00:16
"Сценарий по оккупации": Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов ЛДНР Видео
24 апреля, среда
23:48
Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского – Reuters
23:24
Ортопеды назвали опасной популярную обувь из 90-х
23:05
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
22:41
Внезапно скончалась девушка-боксер из сборной Украины
22:23
"Не отходя от кассы": в РФ рассказали, как жителям "ЛДНР" раздадут двуглавые паспорта Видео
22:00
"Виселица" на Олимпийском: ультрас Динамо расправились с чучелом Мораеса Видео
21:46
Заместитель генпрокурора Енин собрался в отставку – СМИ
21:24
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине 25 апреля – источник Видео
21:13
В Раде хотят уволить Вятровича
20:47
Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий Видео
20:45
Динамо – Шахтер 0:0 - в концовке матча гости не сумели дожать киевлян Видео
20:02
Монетизация субсидий: коммунальные услуги вовремя оплатили не все
19:58
"Загнать под себя депутатов": нардеп объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады Видео
19:32
"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНР Видео
19:25
РФ перешла "красные линии": Порошенко прокомментировал раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:56
"РФ признала себя оккупантом": у Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:26
"Не потерпим": Путин нашел причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
18:04
"Требует расследования": журналист заявил о фальсификациях на выборах в Донецкой области
18:00
Динамо - Шахтер: прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ Видео
17:52
В Квартале 95 рассказали, кто заменит Зеленского в проектах студии Видео
17:35
Почти лето: синоптик рассказала о погоде в чистый четверг
17:33
Глава Окружного суда рассказал, до какого срока Зеленский может распустить Раду Видео
17:10
Политолог объяснил, как ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко Видео
16:57
"Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО Видео
16:35
У Зеленского ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО и введении миротворцев на Донбасс
16:08
Ирина Цывина умерла: все, что известно о смерти актрисы из сериала Кадетство Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться