Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово

Собраны лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово / 1zoom.ru

В 2019 году 25 апреля отмечается Чистый четверг, в этот день традиционно не только приводят в порядок дом к Пасхе (Воскресение Христово в этом году будет отмечаться 28 апреля), но и выпекают пасхальный хлеб.

Праздничный хлеб к Пасхе называют по-разному — паски, пасхи, куличи.

Главред решил собрать лучшие рецепты вкусной пасхи в духовке и объяснить, как приготовить пасху правильно.

Пасха 2019: лучшие рецепты вкусной пасхи

Лучший рецепт пасхи — рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке (рецепт пасхи с фото)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт вкусной пасхи в духовке: теплое молоко — 0,5 л, сухие дрожжи, которые можно смешивать с мукой, — 30 г, просеянная мука — 1,5 кг, сахар — 3 стакана (стакан — 200 мл), яйца — 4 штуки, ванильный сахар — 1 пакетик, сметана — 250 г, изюм — 250 г, растительное масло — 5-6 столовых ложек, теплое растопленное сливочное масло — 125 г.

Как воплотить в жизнь рецепт пасхи на пол-литра молока

Для того, чтобы приготовить пасху правильно, сначала понадобится опара на пасху (жидкое тесто на пасху). Опара на пасху готовится несложно — всыпьте в мисочку 6 столовых ложек муки, взятых из общего количества, добавьте в нее дрожжи и все перемешайте.

Потом влейте в кастрюлю теплое молоко, всыпьте в него полстакана сахара, добавьте всю муку с дрожжами и все перемешайте. После этого добавьте в смесь еще немного муки, чтобы опара на пасху получилось по консистенции, как тесто на оладьи, и все тщательно перемешайте.

Читайте такжеПасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный куличНакройте опару полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут, чтобы она увеличилась в объеме.

Возьмите миску, вбейте в нее яйца и взбейте их до образования пышной пены. После этого добавьте в массу оставшийся сахар и взбивайте ингредиенты на протяжении нескольких минут — должна получиться пышная белая масса.

Потом всыпьте в массу ванильный сахар, добавьте сметану и все тщательно перемешайте.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Когда опара на пасху будет готова, перелейте в нее массу, добавьте растопленное сливочное масло и все тщательно перемешайте.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Потом положите в тесто на пасху начинку и опять все тщательно перемешайте. Чтобы реализовать рецепт вкусной пасхи в духовке, нужно правильно приготовить начинку — изюм промойте, просушите, запанируйте, а потом добавьте в тесто на пасху. После добавления начинки постепенно всыпайте в тесто на пасху оставшуюся часть муки и все перемешивайте.

Сначала замешивайте тесто для пасхи ложкой или лопаткой, а когда его станет тяжело месить — немного смажьте тесто и руку растительным маслом и продолжайте вымешивать тесто рукой.

После этого всыпьте в тесто на пасху оставшуюся часть муки и вмесите его руками. Тесто на пасху должно получиться мягким и средней влажности. Приготовленное тесто на пасху нужно отправить в теплое место на 1,5 часа.Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Выпечка пасхи, приготовленной на половине литра молока

Один из ключевых моментов, необходимых для того, чтобы реализовать рецепт пасхи на пол-литра молока, — выпечка пасхи. Многие перед Пасхой 2019 задаются вопросом — как печь пасхи? Это несложно, главное придерживаться нескольких простых правил.

После того, как тесто на пасху подойдет, смажьте руки и перемешайте его, а потом — разложите по формам для выпекания. В формах тесто на пасху должно занимать 1/3 объема.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Потом формы с тестом на пасху нужно накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20-30 минут.

Выпечка пасхи в духовке занимает от 30-40 мин до почти часа (большие пасхи могут выпекаться около 50 мин). Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, а потом поставьте тесто на пасхи выпекаться.

Проверьте готовность праздничного хлеба на Пасху 2019 с помощью деревянной палочки — проткните пасху, если на палочке не останется влажное тесто, значит изделие готово.

Рецепт пасхи на пол-литра молока в духовке несложно воплотить в жизнь / Скриншот

Лучший рецепт пасхи — рецепт пасхи на литр молока

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы реализовать рецепт вкусной пасхи в духовке: 100 г дрожжей, 1 кг сахара (можно 1,2 кг сахара), 10 яиц и 7 желтков, 200 г мягкого жира, 200 г мягкого маргарина, 1 л теплого молока, 3 кг просеянной муки (можно 3,5-4 кг муки), цедра 1 лимона, 300 г изюма, горсть водки.

Как воплотить в жизнь рецепт пасхи на литр молока

Сначала нужно приготовить опару на пасху (жидкое тесто на пасху) — разломайте дрожжи и положите их в большую миску, высыпьте весь сахар, добавьте яйца и желтки и все перемешайте. Потом положите в смесь жир и маргарин, все перемешайте и влейте теплое молоко.

Перемешайте все ингредиенты и добавьте муку — опара на пасху должно быть, как густая сметана. После этого снова все перемешайте, накройте миску полотенцем и оставьте опару примерно на 30 минут в теплом месте.

Читайте такжеКулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019Когда опара на пасху будет готова, натрите в нее на мелкой терке цедру лимона, добавьте оставшуюся часть муки и замесите тесто на поверхности, присыпанной мукой.

Подготовте начинку для того, чтобы реализовать рецепт домашней пасхи — промойте изюм, просушите и запанируйте. Потом выложите изюм на тесто на пасху и еще раз его перемесите.

Смажьте руки растительным маслом, добавьте в тесто на пасху водку и еще раз перемесите его. Смажьте миску растительным маслом и переложите в нее тесто на пасху. Потом смажьте верх теста небольшим количеством растительного масла, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место.

Когда тесто на пасху увеличится в объеме, снова смажьте его верх растительным маслом, возьмите формы для выпекания и сформируйте пасхи. Тесто на пасхи в формах поставьте в теплое место, чтобы оно увеличилось в объеме.

Выпечка пасхи, приготовленной на литре молока

Чтобы довести до конца рецепт пасхи на литр молока, нужно знать, как печь такие паски. Разогрейте духовку до температуры в 180 градусов и выпекайте пасхи. Выпечка пасхи может занять от 30 мин до почти часа — большие пасхи дольше пекутся.

Один из самых лучших рецептов кулича в духовке — итальянский кулич Панеттоне

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить итальянский кулич Панеттоне: для опары (жидкое тесто для куличей) нужно: теплая вода — 40 мл (35-40 градусов), сухие быстродействующие дрожжи — 3 г, сильная мука — 35 г (в сильной муке содержание клейковины более 13%), щепотка сахара; для замеса №1 понадобится: сухие быстродействующие дрожжи — 3 г, теплая вода — 20 мл (35-40 градусов), 1 крупное яйцо, сильная мука — 85 г, сахар — 25 г, сливочное масло комнатной температуры — 55 г; для замеса №2 понадобится: 1 крупное яйцо, 2 желтка, сахар — 75 г, мед — 20 г, ванильный экстракт — 2 чайных ложки, соль — 0,5 чайной ложки, сливочное масло комнатной температуры — 115 г, сильная мука — 280 г; для начинки понадобится изюм — 125 г, цукаты — 100, ликер или крепкий алкоголь — 2 столовые ложки, теплая вода — 2 столовые ложки, цедра половины апельсина, цедра половины лимона и цедра половины лайма.

Пасхальные куличи: рецепт опары для того, чтобы приготовить итальянский кулич Панеттоне

Насыпьте муку в миску, всыпьте дрожжи, добавьте щепотку сахара, залейте ингредиенты теплой водой, перемешайте, накройте полотенцем и поставьте жидкое тесто для куличиков в теплом месте на 30 мин.

Замес №1 для того, чтобы получился кулич пасхальный итальянский — Панеттоне

Положите дрожжи в мисочку, залейте теплой водой и подождите около 10 минут, чтобы они заработали. После этого добавьте в опару дрожжи, сахар, яйцо, сливочное масло и сильную муку. Все ингредиенты смешайте до получения однородной массы. Тесто для куличей накройте и отправьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Замес №2 для того, чтобы реализовать самый лучший рецепт кулича пасхального

Тесто для куличей переложите в большую миску, вбейте яйцо, добавьте желтки, всыпьте сахар, положите мед, добавьте ванильный экстракт и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной.

Потом добавьте соль, сливочное масло, сильную муку и домесите тесто для куличей. Тесто должно быть гладким, волокнистым и эластичным.

Для того, чтобы реализовать рецепт вкусного кулича, из замешанного теста для куличиков нужно сформировать шар, положить его в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплом месте на 1,5-2 часа.

Читайте такжеБольше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тестеПосле того, как тесто для куличей увеличиться в объеме, его нужно отправить в холодильник на 10-15 часов для ферментации.

Потом тесто для куличиков нужно достать из холодильника и оставить нагреваться при комнатной температуре на 1,5-2 часа.

За полчаса до того, как истечет время, за которое тесто для куличей должно нагреться, приготовьте начинку.

Самый лучший рецепт кулича предусматривает, что изюм нужно промыть, залить смесью теплой воды и ликера и настаивать 30 мин, а потом просушить. Цукаты нужно измельчить, чтобы они были такого же размера, как и изюм.

Потом тесто для куличиков переложите в миску, всыпьте в него изюм, цукаты, цедру апельсина, лимона и лайма и все тщательно перемешайте, — начинка должна равномерно распределиться.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Как печь самый вкусный кулич — итальянский кулич Панеттоне

Для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт кулича пасхального, понадобятся бумажные формочки для выпекания куличей. Из теста для куличей сформируйте шары и положите их в формы. Тесто для куличей должно занимать чуть меньше половины формы.

Потом поставьте формы с тестом для куличей в теплое место на 3-4 часа. Когда тесто для куличиков увеличится в объеме, сделайте на верхушке заготовки надрез в виде креста и положите в серединку кусочек масла.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Рецепт кулича пасхального: как выпекать итальянский кулич Панеттоне

Для того, чтобы приготовить правильно итальянский кулич, нужно разогреть духовку до 190 градусов. Выпекайте итальянский кулич 10 минут при температуре 190 градусов, а потом убавьте температуру — выставьте 160 градусов.

Время выпекания кулича зависит от его размера и особенностей духовки, в которой он готовится. Небольшой итальянский кулич Панеттоне выпекается 30-40 минут. Проверить, готов ли вкусный кулич, можно с помощью деревянной палочки.

Сразу после выпекания итальянский кулич рекомендуют остужать макушкой вниз, чтобы тесто не осело под собственным весом.

Приготовление итальянского кулича Панеттоне займет много времени / Скриншот

Главред уже публиковал простой рецепт кулича (простой рецепт пасхи), ознакомиться с ним можно в статье Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи. Также были опубликованы и другие пасхальные рецепты — кулич в мультиварке и пасха в хлебопечке.

Как украсить пасхальный кулич своими руками

Украшение пасхи своими руками — не очень сложный процесс, можно просто покрыть макушку пасхального хлеба глазурью (помадка для пасхи), а потом покрыть ее кондитерской посыпкой или элементами, сделанными из мастики.

Для приготовления глазури для пасхи понадобится минимум ингредиентов: ее можно сделать на белках или с желатином.

Главред объяснил, как сделать глазурь для пасхи, как ее наносить на куличи, а также показал варианты украшения пасхального хлеба. Узнать, как украсить пасхальный кулич своими руками, можно в статье Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками.