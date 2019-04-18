Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019

Главред зібрав найкращі нескладні рецепти паски великодньої / glavred.info

Вже зовсім скоро Пасха — у 2019 році Воскресіння Христове відзначатимуть 28 квітня.

Святкування Пасхи важко уявити без обрядового здобного великоднього хліба — паски.

Паски починають пекти в Чистий четвер, в цьому році він відзначається 25 квітня.

Главред вирішив зібрати найкращі прості рецепти паски.

Простий рецепт паски великодньої

Паска класична, рецепт

Інгредієнти, необхідні для того, щоб вийшла паска класична: 15 яєць (2 білка — для приготування глазурі), 22 г сухих дріжджів, 500 мл молока, близько 2,5 кг просіяної муки, 450 г цукру, 200 г сметани, 400 г розтопленого вершкового масла (має бути теплим), 2 г ваніліну, 1 чайна ложка солі, родзинки, 200 г цукрової пудри, щіпка лимонної кислоти.

Як втілити в життя рецепт пасок класичних

Закип’ятіть молоко, а потім дайте йому вистигнути. Перелийте тепле молоко в миску, додайте в нього дріжджі і все перемішайте. Потім додайте в суміш кілька ложок муки, щоб тісто для пасок стало схоже по консистенції на сметану, знову все перемішайте і поставте миску в тепле місце приблизно на 20 хв. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2 рази.

Промийте родзинки, а потім просушіть.

Вбийте в миску 13 яєць. Ще два яйця розбийте, відділіть білки, відправте їх в тарілку, а жовтки покладіть в миску до решти яєць. Додайте в миску цукор і все збийте до появи білої піни.

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортДодайте в суміш ванілін, сіль, сметану і все збийте. Після цього влийте розтоплене вершкове масло і знову все збийте.

Потім влийте суміш в тісто, все змішайте, потроху додайте решту муки і все ретельно змішайте. Додайте в тісто родзинки і знову все перемішайте.

Присипте поверхню стола мукою, перекладіть на неї тісто для пасок і домісіть його. Щоб тісто для пасок взяло менше муки, змастіть руки олією і продовжуйте місити. Замішане тісто перекладіть в миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце підходити на 60-80 хв — тісто має збільшитися в об’ємі в 2,5 рази.

Готове тісто для пасок потрібно викласти на поверхню і сформувати з нього кулю. Візьміть паперові форми для випікання пасок та змажте їх олією.

Відривайте шматки тіста, формуйте з них кульки і кладіть у форми для випікання (тіста має бути трохи менше половини форми). Виставте форми з тістом на деко і залиште у теплому місці на 20-30 хв. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте паски 30-40 хв.

Як приготувати глазур для пасок

Збивайте білки міксером і поступово додавайте цукрову пудру. Вкінці приготування додайте лимонну кислоту. Якщо глазур виходить рідкувата, можна додати ще трохи цукрової пудри. Нанесіть глазур на паски після того, як вони вистигнуть. Глазур можна прикрасити кондитерською посипкою.

Простий рецепт паски на 1 літр молока

Інгредієнти, необхідні для того, щоб приготувати паски на 1 літрі молока: 100 г дріжджів, 1 кг цукру (можна 1,2 кг цукру), 10 яєць і 7 жовтків, 200 г м’якого жиру, 200 г м’якого маргарину, 1 л теплого молока, 3 кг просіяної муки (можна 3,5-4 кг муки), цедра 1 лимона, 300 г родзинок, жменя горілки.

Як реалізувати рецепт пасок на 1 літрі молока

Розламайте дріжджі і покладіть їх у велику миску, висипте увесь цукор, додайте яйця і жовтки і все перемішайте. Потім покладіть в суміш жир та маргарин, все перемішайте і влийте тепле молоко. Перемішайте всі інгредієнти і додайте муку — тісто має бути, як густа сметана. Після цього знову все перемішайте, накрийте миску рушником і залиште приблизно на 30 хвилин у теплому місці.

Натріть у тісто на дрібній терці цедру лимона, додайте решту муки і замісіть тісто на поверхні, присипаній мукою.

Читайте такжеПростые рецепты кексов: как готовить "крутезные" кексыПромийте родзинки і просушіть. Потім присипте родзинки мукою, перемішайте, щоб мука їх покрила, і додайте в тісто — викладіть родзинки на тісто і ще раз його перемісіть.

Змажте руки олією, додайте в тісто горілку і ще раз перемісіть його. Змажте миску олією і перекладіть в неї тісто.

Змажте верх тіста невеликою кількістю олії, накрийте миску рушником і поставте в тепле місце. Коли тісто підійде, знову змажте його верх олією. Потім змажте олією поверхню тіста, візьміть форми для випікання, сформуйте паски і спечіть їх.

Рецепт паски в хлібопічці

Інгредієнти, необхідні для того, щоб втілити в життя рецепт паски в хлібопічці: 3 яйця, 160 г розтопленого вершкового масла, 100 мл молока, 1 чайна ложка солі, 8-9 столових ложок цукру, 420 г муки, 2,5 чайних ложок сухих дріжджів, родзинки, цукати — за смаком, молота кориця.

Дії, які необхідно виконати для того, щоб реалізувати рецепт паски в хлібопічці

Залежно від особливостей хлібопічки, покладіть в її чашу інгредієнти: в деяких хлібопічках в інструкції радять спочатку класти сухі інгредієнти, а в інших — спершу рідкі. Покладіть у чашу хлібопічки всі інгредієнти, крім родзинок та цукатів. Поставте чашу в хлібопічку і увімкніть програму Солодкий хліб.

Приблизно через 30 хвилин хлібопічка подасть звуковий сигнал, після цього в тісто потрібно додати родзинки та цукати і дочекатися приготування паски.

Рецепт паски в мультиварці

Інгредієнти, необхідні для того, щоб втілити в життя рецепт паски в мультиварці: 650 г муки, 100-150 г сухофруктів, щіпка солі, ванілін, 12 г сухих дріжджів, 250 мл теплого молока, 2 яйця кімнатної температури, 200 цукру, 125 г розтопленого вершкового масла, 6 столових ложок олії.

Дії, які необхідно виконати для того, щоб реалізувати рецепт паски в мультиварці

Влийте молоко в чашу мультиварки, додайте 2-3 чайні ложки цукру, дріжджі, всипте кілька ополоників муки і замісіть тісто, яке має нагадувати густу сметану. Поставте тісто для пасок в мультиварку, щоб воно підійшло — тісто підходить близько 30 хв, можна використати функцію Мультикухар — виставити режим 35-40 градусів або увімкнути режим Йогурт.

Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырниковЗбийте яйця, під час збивання потроху додавайте до них цукор, ванілін і сіль. Яйця потрібно збивати 3-4 хв. Потім додайте в масу розтоплене вершкове масло (не має бути гарячим) і ще раз все перемішайте.

Промийте та просушіть сухофрукти. Потім додайте сухофрукти і цукати в приготовану масу і все перемішайте. Коли тісто для пасок підійде, влийте в нього масу, все перемішайте, додайте кілька ополоників муки і знову перемішайте.

Коли одна частина муки вмішається, додавайте наступну частину і знову все перемішайте. Після того, як тісто візьме всю муку, змажте руки олією і ретельно перемішайте тісто. Руками приберіть з боків чаші мультиварки та з дна залишки муки та тіста.

Потім відправте тісто в мультиварку підходити на 1,5 години. Змажте руки олією і в мультиварці вимішайте тісто. Перед випіканням змажте руку олією і ретельно очистіть чашу від залишків тіста. Змажте чашу мультиварки невеликою кількістю олії.

Потім тісто має ще раз підійти — поставте чашу з тістом в мультиварку на 30 хв і виберіть підходящу програму.

Після цього виставте режим Випічка і випікайте паску півтори-дві години. Через півтори години перевірте, чи приготувалася паска — проткніть її дерев’яною паличкою, якщо паска готова, на паличці не залишиться мокре тісто.Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт Наполеон