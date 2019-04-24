Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками

24 апреля 2019, 06:43

Своими руками, в частности, можно сделать патриотическую пасху.

Украсить кулич своими руками можно разными элементами
Украсить пасху своими руками можно разными элементами / 1zoom.ru

Совсем скоро Чистый четверг — в 2019 году его отмечают 25 марта, именно в этот день традиционно выпекают один из главных символов Пасхи (Воскресение Христово в 2019 году отмечают 28 числа) — пасхальный хлеб.

В Украине праздничный хлеб на Пасху называют паска (пасха), а в России — кулич. Поскольку Чистый четверг уже на носу, все чаще возникает вопрос, как украсить пасхальный кулич?

Главред решил узнать, как красиво украсить пасху своими руками. Украшение пасхи не займет много времени, макушку пасхального хлеба нужно покрыть глазурью (помадка для пасхи), а потом ее можно украсить кондитерской посыпкой или элементами, сделанными из мастики.

Как украсить пасху: украшение на пасху своими руками

Глазурь для пасхи на белках (помадка для пасхи)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить глазурь для пасхи (помадка для пасхи): 2 яичных белка комнатной температуры, 200 г сахарной пудры, 2 столовые ложки сока лимона, щепотка соли.

Как сделать глазурь для пасхи на белках

Чтобы получилась помадка для пасхи, отделите белки от желтков, положите белки в миску, добавьте сахарную пудру, лимонный сок, соль и все взбейте миксером буквально 2 минуты до образования белой вязкой массы.

Глазурь для пасхи с желатином (помадка для пасхи)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить глазурь для пасхи с желатином (помадка для пасхи): 1 столовая ложка быстрорастворимого желатина, 150 г сахара, 5 столовых ложек воды.

Как сделать глазурь для пасхи с желатином

Всыпьте желатин в миску, залейте его 2 столовыми ложками горячей воды. Растворите и перемешайте желатин и оставьте его набухать на 10 минут. 

Всыпьте в кастрюлю оставшуюся часть сахара, влейте 3 столовые ложки воды, размешайте, поставьте на медленный огонь и помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. 

Когда сахар растворится, выключите огонь, добавьте в кастрюлю желатин и все тщательно перемешайте. Потом взбейте массу миксером, чтобы она стала белой, пышной, вязкой и блестящей.Читайте такжеВкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи

Как сделать глазурь для пасхи
Как сделать глазурь для пасхи / Cкриншот

Кондитерская мастика для того, чтобы сделать украшение на пасху своими руками

Как сделать кондитерскую мастику

В Сети есть много рецептов мастики, чтобы реализовать один из них понадобится: 900 г сахарной пудры мелкого помола, 15 г желатина, 45 г воды, 175 г инвертного сиропа, 1 чайная ложка ванилина, 1 щепотка лимонной кислоты.

Как сделать мастику, можно узнать, посмотрев видео

Украшение на пасху своими руками: как мазать пасху глазурью

Как мазать пасху глазурью 

Глазурь для пасхи (помадка для пасхи) довольно быстро застывает, поэтому переде тем, как мазать пасху глазурью, стоит сделать водяную баню. Налейте в кастрюлю кипяток, поставьте сверху глазурь и приступите к украшению куличей.

Глазурь для пасхи
Глазурь для пасхи / Cкриншот

Следующий шаг — украшение куличей, фото

Возьмите кулич и опустите его макушку в глазурь. Глазурь для пасхи должна равномерным слоем покрыть изделие. 

Украшение пасхи, фото
Украшение куличей, фото / Cкриншот
Украшение пасхи, фото
Украшение куличей, фото / Cкриншот

Также глазурь для пасхи (помадка для пасхи) можно нанести с помощью широкой кулинарной лопатки или кисточки. 

Как украсить пасхальный кулич, покрытый глазурью

Сразу после того, как вы покроете кулич глазурью, можно присыпать его макушку разными кондитерскими посыпками. 

Украшение куличей, фото
Украшение пасхи, фото / Cкриншот

С помощью посыпки цветов флага Украины — синего и желтого — можно сделать патриотическую пасху.

Украсить паску своими руками можно разными элементами
Украсить пасху своими руками можно разными элементами / УНИАН

На пасхе можно разместить украшения, сделанные из мастики. Украшение на пасху своими руками из мастики может быть как простым — состоять из одного элемента, — так и сложным, то есть включать в себя несколько элементов.

Читайте такжеМеню на Пасху: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюдДля того, чтобы красиво украсить пасху, стоит использовать силиконовые формочки, благодаря им украшения получаться аккуратными.

Например, можно украсить кулич традиционно — буквами "ХВ", которые расшифровываются в фразу Христос Воскрес.

Украшение куличей, фото
Украшение пасхи, фото / УНИАН

Можно сделать пасху весенней — украсить зелеными листочками и цветами.

Украсить пасху своими руками можно разными элементами
Украсить паску своими руками можно разными элементами / Cкриншот
Украсить паску своими руками можно разными элементами
Украсить пасху своими руками можно разными элементами / Скриншот

Также куличи можно украсить фигурками бабочек

Украшение пасхи, фото
Украшение куличей, фото / Скриншот

В Сети доступно объяснили, как украсить пасхальный кулич элементами из мастики.

Ранее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.

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