Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019

Собраны обалденные рецепты куличей на Пасху 2019 / 1zoom.ru

Меньше двух недель осталось до Пасхи — Воскресение Христово в 2019 году будут отмечать 28 апреля.

Немного раньше — 25 числа — будет отмечаться Чистый четверг, в который принято выпекать пасхальный хлеб — кулич (в Украине праздничный хлеб на Пасху называют паска).

Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич.

Кулич заварной пасхальный

Кулич заварной на сливках (кулич заварной на желтках), рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы сделать кулич заварной на сливках (кулич заварной на желтках): 350-400 г просеянной муки, 200 мл сливок 10-20% жирности, 6 желтков, 80 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 0,5 чайной ложки соли, 8-9 г сухих дрожжей, 80 г сухофруктов, 1 чайная ложка ванили, половина чайной ложки кардамона, 1 столовая ложка рома или коньяка.

Как приготовить тесто для куличей заварное

Промойте сухофрукты, влейте в них ром или коньяк и оставьте пропитываться. Налейте в миску около 30 г подогретых сливок и разведите в них дрожжи. Всыпьте в другую миску 2 столовые ложки муки с горкой.

Доведите до кипения оставшиеся сливки и заварите ими муки — вливайте сливки в муку и все перемешивайте, чтобы масса получилась однородной. Потом дайте массе немного остыть — приблизительно до 40 градусов, добавьте растворенные дрожжи и все перемешайте.

Читайте такжеКружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличейПриготовленное заварное тесто для куличей накройте полотенцем, поставьте в теплое место и подождите, пока оно увеличиться в объеме в 2-2,5 раза (нужно около 45 мин).

Добавьте в оставшуюся часть муки соль и кардамон и все перемешайте. Взбейте желтки, во время взбивания добавьте к ним сахар и все взбейте до получения пышной массы. Потом добавьте в массу ваниль, размягченное сливочное масло и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Полученную массу добавьте в тесто для куличей и все перемешайте. Добавьте в полученную массу 4 полные столовые ложки муки и все перемешайте. Оставшуюся муку высыпьте на рабочую поверхность и выложите на нее тесто для куличей. Вмешивайте муку в тесто для куличей.

Чтобы тесто взяло меньше муки, смажьте руки мукой. Вымешивайте тесто для куличей около 10 минут. Готовое тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из теста шар. Смажьте миску растительным маслом, положите в него заварное тесто для куличей, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место.

Тесто для куличей должно увеличиться в объеме как минимум в 2 раза (понадобится более часа).

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, добавьте в тесто для куличей сухофрукты и еще раз перемесите тесто. Разделите заварное тесто для куличей на 2 части.

Как выпекать кулич заварной пасхальный

Для того, чтобы испечь один заварной кулич, понадобится одноразовая бумажная форма диаметром 13 см. Положите тесто в формы, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы оно увеличилось в объеме хотя бы в 1,5 раза (около 45 мин).

Кулич заварной на сливках нужно выпекать в духовке, разогретой до 170 градусов, около 40 мин. Время, необходимое для того, чтобы приготовить заварной кулич, зависит от многих факторов, обычно кулич заварной пасхальный выпекается от 30 мин до часу.

Читайте такжеНайкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019Готовность пасхального хлеба — кулич заварной на сливках — можно проверить с помощью деревянной палочки. Проткните палочкой заварной кулич — если на ней не останется тесто — значит кулич готов.

Кулич заварной пасхальный можно украсить после того, как он остынет — покрыть глазурью и добавить посыпку, сделать меренгу или мастику или просто присыпать сахарной пудрой.

Заварной кулич можно приготовить и по старинному рецепту. В Сети есть подробная инструкция, как приготовить заварной кулич по старинному рецепту.

Обалденное венское тесто для куличей

Венское тесто часто путают с александрийским. Чем отличается венское тесто от александрийского? Ответ простой — традиционно в венское тесте нужно добавлять меньше яиц, чем в александрийское.

Венский кулич, используется венское тесто на закваске

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить венский кулич: 3 яйца, 250 г сахара, 150 г растопленного сливочного масла, 30 г живых дрожжей, 250 мл молока, 750 г просеянной муки, 0,5 чайной ложки соли, 10 г ванильного сахара, 150 г изюма и цукатов.

Как приготовить венское тесто для куличей

Насыпьте в миску сахар, вбейте яйца и все взбивайте миксером на протяжении 2 мин. Потом добавьте теплое растопленное сливочное масло и опять все перемешайте.

В отдельную посуду влейте теплое молоко, добавьте в него дрожжи и все перемешайте, чтобы дрожжи растворились. После этого вылейте молочную смесь с дрожжами в яичную, все перемешайте, накройте миску полотенцем и поставьте закваску (опару) в теплое место на 8-12 ч.

В другую миску пересыпьте 700 г просеянной муки, потом добавьте в нее закваску, всыпьте соль, ванильный сахар, все перемешайте, добавьте оставшуюся муку и замесите тесто. Венское тесто для куличей нужно месить 10-15 мин.

Чтобы не забить венское тесто, можно смазать руки растительным маслом. Готовое венское тесто для куличей должно получиться очень мягким и эластичным. Сформируйте из теста для куличей шар, положите его в миску, накройте и оставьте отдохнуть на 20 минут.

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортПромойте и просушите изюм. Потом вмесите в тесто для куличей изюм и цукаты. После этого снова положите тесто в миску и оставьте в теплом месте на 1 ч. После этого разделите венское тесто для куличей на куски и выложите в одноразовые бумажные формы для выпекания — тесто должно занимать треть формы.

Потом накройте формы полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 ч. на расстойку.

Заварное венское тесто для куличей получиться, если заварить муку — закипятите 200 мл молока, залейте им муку и все перемешайте, чтобы не было комков. Оставшиеся 50 мл молока нагрейте, а в них разведите дрожжи и приготовьте закваску (опару). Потом замесите тесто, как и по обычному рецепту венского теста для куличей.

Как выпекать венский кулич

Венское тесто для куличей нужно выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 мин.

Заварной кулич отличается от обычного тем, что его мякиш более влажный. Также заварной кулич довольно долго остается свежим. Кулич заварной пасхальный хорошо режется — не крошится.

В Сети есть разные отзывы о венском тесте для куличей — говорят, что венский кулич получается менее пористым, его мякиш качественной волокнистой текстуры.Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт Наполеон

