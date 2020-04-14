Самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото

Тесто на вкуснейший кулич пасхальный должно подходить несколько раз, поэтому не рассчитывайте очень быстро справиться с рецептом.
На Пасху хочется поставить на стол не только красивый, но и вкусный пасхальный хлеб (паска, пасха, кулич). Когда его покупаешь, нет уверенности, что у тебя самый вкусный пасхальный кулич, а если сделаешь самостоятельно – каким бы он ни получился, он будет самым-самым, по крайней мере, для тебя и близких.
Приготовить кулич дома не составит большого труда, да и необходимые продукты не обойдутся очень дорого.
Главред решил найти простой и вкуснейший пошаговый рецепт вкуснейшего пасхального кулича, который всегда получается.
Простой и самый вкусный пасхальный кулич – рецепт с фото
Ингредиенты для опары:
- 300 мл молока;
- 10 г сухих активных дрожжей;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 столовая ложка муки.
Ингредиенты для теста на кулич пасхальный:
- Около 600 г муки;
- 170 г сахара;
- 5 желтков;
- 170 г сливочного масла;
- 1 пакетик ванилина;
- Щепотка соли;
Ингредиенты для начинки:
- 80 г изюма;
- 80 г цукатов.
Читайте самые главные правила и секреты приготовления паски в статье Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания.
Даже самый простой праздничный хлеб может не получиться, если не придерживаться важнейших правил его приготовления.
Простой и самый вкусный пасхальный кулич – рецепт с пошаговым фото
Как готовится опара на кулич
Если морально настроились, все подготовили – приступайте к самому, как кажется, простому этапу приготовления кулича – сделайте опару. Всыпьте в миску дрожжи, влейте теплое молоко, добавьте сахар и муку. Все перемешайте, накройте и поставьте в теплое место приблизительно на 15 минут.
Этап действительно простой, но очень ответственный – если дрожжи не заработают, опара не поднимется, то и кулич пасхальный не получится.
Вкуснейший кулич пасхальный – рецепт теста
Пока дрожжи работают, возьмитесь за следующий этап – можно немного подкачать руки или сразу же ищите миксер или блендер. Положите в большую посудину желтки, всыпьте соль, сахар, ванилин и все взбивайте – должна получиться пышная белая масса.
В массу понемногу перекладываете размягченное масло и все перемешивайте. Не жадничайте – масло должно быть действительно маслом, тогда кулич получится вкуснейшим. Все тщательно смешайте, а потом взбейте.
Когда масса станет однородной, влейте в нее готовую опару и все перемешайте, не ленитесь – ингредиенты должны хорошо соединиться.
Настраивайтесь, скоро придется применить физическую силу. Всыпайте в массу просеянную муку – только не вбухивайте сразу много, сыпьте понемногу и все аккуратно мешайте венчиком.
Когда венчиком станет тяжело месить тесто, возьмите лопатку и продолжите работу. Когда вмесите всю муку, тесто должно быть по консистенции, как очень густая сметана. Такое тесто накройте и поставьте в теплое место, чтобы оно подрастало, на 1 час.
Пока тесто будет подходить, займитесь чем-то полезным, например, подготовьте начинку. Не забудьте промыть изюм. Если изюм очень твердый – тогда его стоит замачивать, помните – не замачивайте сухофрукты в кипятке. Кипяток убьет все полезные вещества.
Промытый или замоченный изюм просушите, смешайте с цукатами, всыпьте немного муки и все перемешайте. Когда тесто подрастет, переложите в него начинку.
Ложкой или лопаткой перемешайте тесто – проследите, чтобы начинка равномерно распределилась по тесту. Когда все сделайте – снова накройте тесто и поставьте в теплое место еще на полчаса. Тесто должно еще немного подрасти.
Как сформировать и как испечь кулич пасхальный
Тесто подошло, и пора с ним разбираться. Лучше всего особо не заморачивайтесь и возьмите одноразовые формочки для выпекания куличей.
Готовое тесто будет немного липнуть к рукам – не переживайте, все ок, просто смажьте ладони небольшим количеством масла, так вам будет легко с ним работать. Заполните формы тестом на треть объема, накройте их и поставьте в теплое место – тесто в последний раз перед выпеканием должно подрасти.
Когда тесто увеличиться в объеме в два раза – куличи можно выпекать.
Можно считать, что самое сложное позади, но не теряйте бдительность. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выпекайте маленькие паски около 40 минут, а на приготовления крупного изделия уйдет больше времени – более часа. Вооружитесь шпажкой и проверяйте готовность праздничного хлеба.
Если паски еще не готовы, а уже подгорают – немедленно их спасайте – накройте пергаментом или фольгой.
Постарайтесь не слопать куличи сразу же – из-за запаха устоять будет очень сложно. Уложите куличи на бок, накройте и оставьте отдохнуть, а снова потревожьте, когда они остынут.
Поскольку мы готовили простой самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается, то и украшение для него стоит сделать такое, которое сможет сделать каждый.
Как украсить кулич пасхальный – простой рецепт глазури
Ингредиенты:
- 1 белок;
- 6 столовых ложек сахарной пудры;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- Немного сока апельсина.
Как украсить кулич на Пасху – пошаговый рецепт глазури
Сделать глазурь – ну просто элементарно – в миску влили белок, всыпали сахарную пудру, добавили сок цитрусовых и взбили все миксером. Как только масса станет белой и воздушной – все, это и есть глазурь для пасок.
Только не мажьте глазурь на горячие куличи, она проста растечется. Когда паски остынут, опустите их шапки в тарелку с глазурью, а потом сверху можно добавить еще какие-то украшения.
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