Самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото

Без правильной опары паска не получится / Скриншот с instagram.com/myhelen17

На Пасху хочется поставить на стол не только красивый, но и вкусный пасхальный хлеб (паска, пасха, кулич). Когда его покупаешь, нет уверенности, что у тебя самый вкусный пасхальный кулич, а если сделаешь самостоятельно – каким бы он ни получился, он будет самым-самым, по крайней мере, для тебя и близких.

Приготовить кулич дома не составит большого труда, да и необходимые продукты не обойдутся очень дорого.

Главред решил найти простой и вкуснейший пошаговый рецепт вкуснейшего пасхального кулича, который всегда получается.

Простой и самый вкусный пасхальный кулич – рецепт с фото

Ингредиенты для опары:

300 мл молока;

10 г сухих активных дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка муки.

Ингредиенты для теста на кулич пасхальный:

Около 600 г муки;

170 г сахара;

5 желтков;

170 г сливочного масла;

1 пакетик ванилина;

Щепотка соли;

Ингредиенты для начинки:

80 г изюма;

80 г цукатов.

Читайте самые главные правила и секреты приготовления паски в статье Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания.

Даже самый простой праздничный хлеб может не получиться, если не придерживаться важнейших правил его приготовления.

Простой и самый вкусный пасхальный кулич – рецепт с пошаговым фото

Как готовится опара на кулич

Если морально настроились, все подготовили – приступайте к самому, как кажется, простому этапу приготовления кулича – сделайте опару. Всыпьте в миску дрожжи, влейте теплое молоко, добавьте сахар и муку. Все перемешайте, накройте и поставьте в теплое место приблизительно на 15 минут.

Без правильной опары паска не получится / Скриншот

Этап действительно простой, но очень ответственный – если дрожжи не заработают, опара не поднимется, то и кулич пасхальный не получится.

Вкуснейший кулич пасхальный – рецепт теста

Пока дрожжи работают, возьмитесь за следующий этап – можно немного подкачать руки или сразу же ищите миксер или блендер. Положите в большую посудину желтки, всыпьте соль, сахар, ванилин и все взбивайте – должна получиться пышная белая масса.

На втором этапе приготовления теста на паску можно подкачать руки / Скриншот

В массу понемногу перекладываете размягченное масло и все перемешивайте. Не жадничайте – масло должно быть действительно маслом, тогда кулич получится вкуснейшим. Все тщательно смешайте, а потом взбейте.

Когда масса станет однородной, влейте в нее готовую опару и все перемешайте, не ленитесь – ингредиенты должны хорошо соединиться.

Без правильной опары паска не получится / Скриншот

Настраивайтесь, скоро придется применить физическую силу. Всыпайте в массу просеянную муку – только не вбухивайте сразу много, сыпьте понемногу и все аккуратно мешайте венчиком.

Чтобы приготовить кулич простой и вкусный, не отправляйте в тесто сразу много муки / Скриншот

Когда венчиком станет тяжело месить тесто, возьмите лопатку и продолжите работу. Когда вмесите всю муку, тесто должно быть по консистенции, как очень густая сметана. Такое тесто накройте и поставьте в теплое место, чтобы оно подрастало, на 1 час.

Готовое тесто на паску должно напоминать очень густую сметану / Скриншот

Пока тесто будет подходить, займитесь чем-то полезным, например, подготовьте начинку. Не забудьте промыть изюм. Если изюм очень твердый – тогда его стоит замачивать, помните – не замачивайте сухофрукты в кипятке. Кипяток убьет все полезные вещества.

Промытый или замоченный изюм просушите, смешайте с цукатами, всыпьте немного муки и все перемешайте. Когда тесто подрастет, переложите в него начинку.

Изюм для начинки не замачивайте в кипятке / Скриншот

Ложкой или лопаткой перемешайте тесто – проследите, чтобы начинка равномерно распределилась по тесту. Когда все сделайте – снова накройте тесто и поставьте в теплое место еще на полчаса. Тесто должно еще немного подрасти.

Дайте тесту еще немного подрасти с начинкой / Скриншот

Как сформировать и как испечь кулич пасхальный

Тесто подошло, и пора с ним разбираться. Лучше всего особо не заморачивайтесь и возьмите одноразовые формочки для выпекания куличей.

Готовое тесто будет немного липнуть к рукам – не переживайте, все ок, просто смажьте ладони небольшим количеством масла, так вам будет легко с ним работать. Заполните формы тестом на треть объема, накройте их и поставьте в теплое место – тесто в последний раз перед выпеканием должно подрасти.

Дайте тесту на куличи подрасти в формах / Скриншот

Когда тесто увеличиться в объеме в два раза – куличи можно выпекать.

Тесто на куличи в формах должно увеличиться в два раза / Скриншот

Можно считать, что самое сложное позади, но не теряйте бдительность. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выпекайте маленькие паски около 40 минут, а на приготовления крупного изделия уйдет больше времени – более часа. Вооружитесь шпажкой и проверяйте готовность праздничного хлеба.

Если паски еще не готовы, а уже подгорают – немедленно их спасайте – накройте пергаментом или фольгой.

Не дайте куличам подгореть – используйте фольгу или пергамент / Скриншот

Постарайтесь не слопать куличи сразу же – из-за запаха устоять будет очень сложно. Уложите куличи на бок, накройте и оставьте отдохнуть, а снова потревожьте, когда они остынут.

Поскольку мы готовили простой самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается, то и украшение для него стоит сделать такое, которое сможет сделать каждый.

Как украсить кулич пасхальный – простой рецепт глазури

Ингредиенты:

1 белок;

6 столовых ложек сахарной пудры;

1 столовая ложка лимонного сока;

Немного сока апельсина.

Как украсить кулич на Пасху – пошаговый рецепт глазури

Сделать глазурь – ну просто элементарно – в миску влили белок, всыпали сахарную пудру, добавили сок цитрусовых и взбили все миксером. Как только масса станет белой и воздушной – все, это и есть глазурь для пасок.

Для приготовления глазури на куличи понадобятся четыре ингредиента / Скриншот

Только не мажьте глазурь на горячие куличи, она проста растечется. Когда паски остынут, опустите их шапки в тарелку с глазурью, а потом сверху можно добавить еще какие-то украшения.

Для приготовления глазури на куличи понадобятся четыре ингредиента / Скриншот

Если вы хотите узнать, как приготовить кулич оригинально, просто и вкусно, прочитайте рецепты итальянского праздничного хлеба панеттоне в статье Как приготовить классный панеттоне: пошаговые рецепты и секреты.