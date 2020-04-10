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Как приготовить классный панеттоне: пошаговые рецепты и секреты

10 апреля 2020, 16:14

Классический рецепт панеттоне достаточно сложный, но есть более простой вариант приготовления итальянского праздничного хлеба.

Чтобы получилась итальянская пасха, понадобится терпение – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Чтобы получилась итальянская паска, понадобится терпение / Скриншот с instagram.com/shubyt

В Украине на Пасху традиционно выпекают пасхальный хлеб, его называют по-разному – паска, пасха или кулич.

В Италии праздничный хлеб называют панеттоне, и он отличается от пасок, которые традиционно выпекают в нашей стране. Итальянский кулич более воздушный.

Главред решил собрать классные рецепты итальянского праздничного хлеба на любой вкус – классический, а также простой и быстрый с шоколадом в мультиварке, и обратить внимание на некоторые секреты приготовления.

Как приготовить классный классический панеттоне – пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты, необходимые для опары:

  • 3 г дрожжей – сухих и быстродействующих;
  • 40 мл воды, температура должна быть около 40 градусов;
  • Щепотка сахара;
  • 35 г муки, в которой содержится более 13% клейковины (сильная мука).

Панеттоне классический рецепт – ингредиенты, необходимые для замеса №1:

  • 3 г дрожжей – сухих и быстродействующих;
  • 20 мл воды, температура должна быть около 40 градусов;
  • 1 яйцо (возьмите крупное);
  • Сильная мука – 85 г;
  • Сахар – 25 г;
  • Сливочное масло – 55 г (должно быть комнатной температуры).

Ингредиенты, необходимые для замеса №2:

  • 1 яйцо (берите крупное);
  • Желтки – 2 штуки;
  • Сахар – 75 г;
  • Мед – 20 г;
  • Ванильный экстракт – 2 чайные ложки;
  • Соль – половина чайной ложки;
  • Сливочное масло – 115 г (должно быть комнатной температуры);
  • Сильная мука – 280 г.

В классический рецепт итальянской пасхи панеттоне входит такая начинка:

  • Изюм – 125 г;
  • Цукаты – 100 г;
  • Крепкий алкоголь или ликер – 2 столовые ложки;
  • Теплая вода – 2 столовые ложки;
  • Цедра половины лайма;
  • Цедра половины лимона;
  • Цедра половины апельсина.

Классический итальянский кулич панеттоне – рецепт опары

Приготовление опары для кулича, наверное, самый простой процесс. Размешайте дрожжи в теплой воде, добавьте сахар, снова все перемешайте и всыпьте муки. Все ингредиенты еще раз перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Накройте опару пищевой пленкой и поставьте на полчаса в теплое место.

Секрет: если на опаре не появится шапка из пены, значит – не сработали дрожжи, и нет смысла продолжать приготовление кулича.

На опаре для панеттоне обязательно должна появиться пенная шапка – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
На опаре для панеттоне обязательно должна появиться шапка из пены / Скриншот

Классическая итальянская пасха панеттоне – рецепт: как сделать замес №1

Влейте в миску теплую воду, всыпьте дрожжи, сахар, перемешайте ингредиенты и все оставьте в покое в теплом месте около 15 минут – за это время дрожжи должны заработать.

Если дрожжи сработали – со спокойной душой месите тесто на куличи.

Добавьте в уже приготовленную опару дрожжи, яйцо комнатной температуры, сильную муку и все смешайте. Когда ингредиенты соединятся – положите сливочное масло.

Замешенное тесто на панеттоне можно поставить расти в духовку, разогретую до минимума – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Замешенное тесто на итальянский кулич может подрасти в духовке, разогретой до минимума / Скриншот

Замесите тесто и переложите его в большую миску, смазанную растительным маслом.

Замешенное тесто на панеттоне можно поставить расти в духовку, разогретую до минимума – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Замешенное тесто на панеттоне может подрасти в духовке, разогретой до минимума / Скриншот

Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место приблизительно на два часа – тесто должно подрасти.

Секрет: тесто можно поставить в духовку, разогретую до минимальной температуры.

Замешенное тесто на панеттоне можно поставить расти в духовку, разогретую до минимума – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Замешенное тесто на итальянский кулич может подрасти в духовке, разогретой до минимума / Скриншот

Классический панеттоне – рецепт приготовления: как делается замес №2

Впереди – самый ответственный этап приготовления пасхи, постарайтесь сохранить хорошее расположение духа, говорят – тесто насыщается настроением.

Возьмите большую миску, переложите в него тесто, добавьте желтки, яйцо, мед, ванильный экстракт (должны быть комнатной температуры), сахар и все смешайте, масса должна быть однородной.

Добавьте в тесто соль, масло и муку и снова соедините ингредиенты. Готовое тесто должно получить волокнистым, эластичным и гладким. 

Сделайте из теста на панеттоне шар и положите в миску, смазанную растительным маслом, приблизительно на два часа. Потом снова придется ждать – тесто для ферментации нужно поставить в холодильник на 10-15 часов.

Немало терпения понадобится и потом – остывшему тесту нужно дать время нагреться, понадобится приблизительно два часа.

Пока тесто будет нагреваться, займитесь начинкой. Смешайте воду с алкоголем и залейте смесью тщательно промытый изюм. Оставьте изюм в смеси на полчаса, а потом – просушите. Порежьте цукаты. Изюм и цукаты обваляйте в муке.

Когда тесто нагреется, переложите его в миску, всыпьте туда же измельченные цукаты, просушенный изюм, цедру цитрусовых.

Чтобы получилась итальянская пасха панеттоне, понадобится терпение / Скриншот

Перемешайте все ингредиенты так, чтобы они равномерно распределились.

Чтобы получилась итальянская пасха, понадобится терпение – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Чтобы получилась итальянская пасха, понадобится терпение / Скриншот

Классный итальянский панеттоне – рецепт классический: как формировать и выпекать паску

Самые сложные этапы приготовления паски преодолены, теперь главное правильно распределить тесто по формам, чтобы оно не "убежало".

Заполните формы тестом приблизительно на 1/3 – оторвите подходящий кусок теста, сформируйте шар и уложите в форму.

Итальянская пасха панеттоне выпекается 25-30 минут – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянская пасха выпекается 25-30 минут / Скриншот

После этого снова придется проявить терпеливость – поставьте тесто на 3-4 часа в теплое место.

Итальянская пасха панеттоне выпекается 25-30 минут – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянская пасха выпекается 25-30 минут / Скриншот

Когда тесто подойдет, на верхушках пасок сделайте крестообразный надрез и уложите в середину небольшой кусок масла. Все, теперь паски можно выпекать.

Перед тем, как ставить паски, разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте пасхальный хлеб 25-30 минут.

Итальянская пасха панеттоне выпекается 25-30 минут – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянская пасха выпекается 25-30 минут / Скриншот

Секрет: после выпекания горячий панеттоне протыкают, переворачивают вниз головой и в таком положение дают ему остыть. Такая процедура не позволяет праздничному хлебу просесть.

Как приготовить классный панеттоне с шоколадом – рецепт в мультиварке

Ингредиенты: 

  • 400-450 г муки;
  • 150 мл молока (должно быть теплым, около 40 градусов);
  • 11 г дрожжей (сухие быстpодействующие);
  • 100 г сливочного масла и еще 2 чайные ложки;
  • 1 белок;
  • 3 желтка;
  • 120 г сахара;
  • 100 г шоколада;
  • 50 г изюма;
  • 50 г клюквы;
  • 1 чайная ложка цедры апельсина;
  • Соль – четверть чайной ложки.

Классный рецепт панеттоне в мультиварке – расписаны все шаги

Сделайте основу для теста – опару. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и соль и все смешайте. Масса должна получиться однородной. Поставьте массу на 15 минут в теплое место – дрожжи должны заработать, на массе должна появиться шапка из пены. Правильная опара – залог успеха.

В готовую опару добавьте желтки, муку, цедру и замесите тесто. Потом добавьте 100 г размягченного сливочного масла (должно быть комнатной температуры) и вмесите его в тесто. Тесто на кулич должно получиться эластичным и упругим. 

Рецепт панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Рецепт итальянского панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь / Скриншот

Промойте изюм и клюкву, просушите и обваляйте в муке. Растяните тесто на столе пластом и выложите начинку. Соберите тесто в ком – начинка должна остаться внутри.

Рецепт итальянского панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянский праздничный хлеб легко приготовить в мультиварке / Скриншот

Потом вмесите начинку в тесто на панеттоне в мультиварке.

Рецепт итальянского панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянский праздничный хлеб легко приготовить в мультиварке / Скриншот

Смажьте миску растительным маслом, уложите в нее тесто, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место приблизительно на час. 

Через час обомните тесто и уложите в чашу мультиварки, предварительно смазанную 1 чайной ложкой сливочного масла. 

Рецепт итальянского панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянский праздничный хлеб легко приготовить в мультиварке / Скриншот

Закройте крышку мультиварки, включите pежим "Мультиповар", выставьте температуру 40 градусов и время – 1 час. Также можно использовать режимы "Тесто" или "Йогурт".

Взбейте белок с 1 столовой ложкой теплой воды. Когда тесто увеличится вдвое, смажьте его смесью. Сверху на паске можно сделать крестообразный надрез и положить всередину 1 чайную ложку масла, а можно оставить паску целой.

Классный панеттоне с шоколадом – рецепт: как выпекать кулич в мультиварке

Готовьте кулич в мультиварке на режиме "Выпечка" на протяжении 1 часа 15 минут. Проверьте готовность пасхального хлеба зубочисткой – проткните выпечку, если на зубочистке не будет теста, значит – праздничный хлеб готов. 

Не доставайте кулич из мультиварки сразу же после приготовления, дайте ему остыть. Готовый пасхальный хлеб можно украсить сахарной пудрой и цукатами.

Рецепт итальянского панеттоне в мультиварке легко воплотить в жизнь – Панеттоне – рецепт итальянской пасхи
Итальянский праздничный хлеб легко приготовить в мультиварке / Скриншот

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