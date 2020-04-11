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Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания

11 апреля 2020, 18:00

Паска может не получиться по нескольким причинам, и некоторые – неочевидные.

Идеальная пасха 2020 получится, если знать много нюансов – Чтобы пасха удалась
Идеальный кулич получится, если знать много нюансов / УНИАН

Для хозяюшки залог хорошего настроения на Пасху – удачно испеченный праздничный хлеб (кулич, паска или пасха). Чтобы пасха удалась и получилась идеальной, нужно знать несколько секретов ее приготовления и выпекания.

Главред собрал главные секреты приготовления и выпекания пасок.

Как готовится идеальная пасха 2020 – ключевые секреты приготовления:

  • Все ингредиенты, которые используются для приготовления паски, должны быть свежими и качественными;
  • Используются ингредиенты комнатной температуры, то есть, например, нельзя просто достать яйца из холодильника и добавить в тесто;
  • Лучше использовать живые дрожжи. Качественные живые дрожжи светлые и имеют приятный дрожжевой запах. Также можно использовать сухие активные дрожжи;
  • Идеальный кулич не получится, если не заморочиться и не просеять муку несколько раз. Во время просеивания мука насыщается кислородом, и выпечка получается более воздушной. Мука должна быть сухой;
  • Паски нужно готовить в теплом месте, проследите, чтобы не было сквозняков;
  • Тесто на пасхи должно подходить минимум три раза – в виде опары, после того, как будут добавлены все продукты и произведен замес, и после укладывания в формы для выпечки;
  • Тесто должно подходить при температуре около 40 градусов;
  • На приготовленной опаре через 15 минут должна появиться пенная шапка;
  • Идеальная пасха может получиться, если тесто не сделать слишком тугим или слишком мягким. Праздничный хлеб из слишком тяжелого теста быстро станет черствым.

Как выпекать пасху – что нужно знать:

  • Формы для выпекания нужно заполнять приблизительно на треть;
  • Перед выпеканием духовку нужно хорошенько прогреть;
  • Крупная пасха в духовке выпекается при температуре 180 градусов приблизительно 1 – 1,5 часа, а маленькая – 40 минут;
  • Во время выпекания паски не рекомендуют открывать дверцу духовки, но если верх праздничного хлеба начнет подгорать – аккуратно накройте его пергаментом или фольгой;
  • Готовые паски лучше не ставить, а положить боком на полотенце.

Приготовление пасхи достаточно сложный процесс, приходится учитывать много факторов, кстати, не стоит забывать и о настроении – говорят, тесто его "чувствует". Иногда паски не получаются, есть несколько причин почему это происходит.

Можно допустить ошибку на нескольких этапах – подготовка ингредиентов, замешивание теста или выпечка пасхи. Также можно просто неправильно достать куличи из духовки или неправильно хранить их после приготовления.

Почему пасха не получилась – что могло испортить кулич:

  • Продукты, которые были использованы для приготовления теста, были некачественные или холодные;
  • Не заработали дрожжи – на опаре не появилась пенная шапка, и тесто не подросло;
  • Было прохладно, и тесто не поднялось;
  • Тесто не подросло из-за сквозняка;
  • Тесто не поднялось из-за слишком большого количества добавок – считается, что на 1 кг муки можно взять 300 г сухофруктов;
  • Тесто было слишком жидким, и праздничный хлеб получился плоским.

Кажется, что этап выпечка кулича является самым простым и испортить что-то почти невозможно, но это не так, нужно тоже знать несколько нюансов.

Как выпекать кулич в духовке, чтобы праздничный хлеб удался:

  • Хорошенько разогрейте духовку и убедитесь, что нет сквозняков;
  • Постарайтесь не открывать дверцу духовки – из-за этого паска может осесть.

Пасха 2020 паска кулич
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