Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания

Идеальный кулич получится, если знать много нюансов / УНИАН

Для хозяюшки залог хорошего настроения на Пасху – удачно испеченный праздничный хлеб (кулич, паска или пасха). Чтобы пасха удалась и получилась идеальной, нужно знать несколько секретов ее приготовления и выпекания.

Главред собрал главные секреты приготовления и выпекания пасок.

Как готовится идеальная пасха 2020 – ключевые секреты приготовления:

Все ингредиенты, которые используются для приготовления паски, должны быть свежими и качественными;

Используются ингредиенты комнатной температуры, то есть, например, нельзя просто достать яйца из холодильника и добавить в тесто;

Лучше использовать живые дрожжи. Качественные живые дрожжи светлые и имеют приятный дрожжевой запах. Также можно использовать сухие активные дрожжи;

Идеальный кулич не получится, если не заморочиться и не просеять муку несколько раз. Во время просеивания мука насыщается кислородом, и выпечка получается более воздушной. Мука должна быть сухой;

Паски нужно готовить в теплом месте, проследите, чтобы не было сквозняков;

Тесто на пасхи должно подходить минимум три раза – в виде опары, после того, как будут добавлены все продукты и произведен замес, и после укладывания в формы для выпечки;

Тесто должно подходить при температуре около 40 градусов;

На приготовленной опаре через 15 минут должна появиться пенная шапка;

Идеальная пасха может получиться, если тесто не сделать слишком тугим или слишком мягким. Праздничный хлеб из слишком тяжелого теста быстро станет черствым.

Как выпекать пасху – что нужно знать:

Формы для выпекания нужно заполнять приблизительно на треть;

Перед выпеканием духовку нужно хорошенько прогреть;

Крупная пасха в духовке выпекается при температуре 180 градусов приблизительно 1 – 1,5 часа, а маленькая – 40 минут;

Во время выпекания паски не рекомендуют открывать дверцу духовки, но если верх праздничного хлеба начнет подгорать – аккуратно накройте его пергаментом или фольгой;

Готовые паски лучше не ставить, а положить боком на полотенце.

Приготовление пасхи достаточно сложный процесс, приходится учитывать много факторов, кстати, не стоит забывать и о настроении – говорят, тесто его "чувствует". Иногда паски не получаются, есть несколько причин почему это происходит.

Можно допустить ошибку на нескольких этапах – подготовка ингредиентов, замешивание теста или выпечка пасхи. Также можно просто неправильно достать куличи из духовки или неправильно хранить их после приготовления.

Почему пасха не получилась – что могло испортить кулич:

Продукты, которые были использованы для приготовления теста, были некачественные или холодные;

Не заработали дрожжи – на опаре не появилась пенная шапка, и тесто не подросло;

Было прохладно, и тесто не поднялось;

Тесто не подросло из-за сквозняка;

Тесто не поднялось из-за слишком большого количества добавок – считается, что на 1 кг муки можно взять 300 г сухофруктов;

Тесто было слишком жидким, и праздничный хлеб получился плоским.

Кажется, что этап выпечка кулича является самым простым и испортить что-то почти невозможно, но это не так, нужно тоже знать несколько нюансов.

Как выпекать кулич в духовке, чтобы праздничный хлеб удался: