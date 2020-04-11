Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания

Паска может не получиться по нескольким причинам, и некоторые – неочевидные.
Для хозяюшки залог хорошего настроения на Пасху – удачно испеченный праздничный хлеб (кулич, паска или пасха). Чтобы пасха удалась и получилась идеальной, нужно знать несколько секретов ее приготовления и выпекания.
Главред собрал главные секреты приготовления и выпекания пасок.
Как готовится идеальная пасха 2020 – ключевые секреты приготовления:
- Все ингредиенты, которые используются для приготовления паски, должны быть свежими и качественными;
- Используются ингредиенты комнатной температуры, то есть, например, нельзя просто достать яйца из холодильника и добавить в тесто;
- Лучше использовать живые дрожжи. Качественные живые дрожжи светлые и имеют приятный дрожжевой запах. Также можно использовать сухие активные дрожжи;
- Идеальный кулич не получится, если не заморочиться и не просеять муку несколько раз. Во время просеивания мука насыщается кислородом, и выпечка получается более воздушной. Мука должна быть сухой;
- Паски нужно готовить в теплом месте, проследите, чтобы не было сквозняков;
- Тесто на пасхи должно подходить минимум три раза – в виде опары, после того, как будут добавлены все продукты и произведен замес, и после укладывания в формы для выпечки;
- Тесто должно подходить при температуре около 40 градусов;
- На приготовленной опаре через 15 минут должна появиться пенная шапка;
- Идеальная пасха может получиться, если тесто не сделать слишком тугим или слишком мягким. Праздничный хлеб из слишком тяжелого теста быстро станет черствым.
Как выпекать пасху – что нужно знать:
- Формы для выпекания нужно заполнять приблизительно на треть;
- Перед выпеканием духовку нужно хорошенько прогреть;
- Крупная пасха в духовке выпекается при температуре 180 градусов приблизительно 1 – 1,5 часа, а маленькая – 40 минут;
- Во время выпекания паски не рекомендуют открывать дверцу духовки, но если верх праздничного хлеба начнет подгорать – аккуратно накройте его пергаментом или фольгой;
- Готовые паски лучше не ставить, а положить боком на полотенце.
Приготовление пасхи достаточно сложный процесс, приходится учитывать много факторов, кстати, не стоит забывать и о настроении – говорят, тесто его "чувствует". Иногда паски не получаются, есть несколько причин почему это происходит.
Можно допустить ошибку на нескольких этапах – подготовка ингредиентов, замешивание теста или выпечка пасхи. Также можно просто неправильно достать куличи из духовки или неправильно хранить их после приготовления.
Почему пасха не получилась – что могло испортить кулич:
- Продукты, которые были использованы для приготовления теста, были некачественные или холодные;
- Не заработали дрожжи – на опаре не появилась пенная шапка, и тесто не подросло;
- Было прохладно, и тесто не поднялось;
- Тесто не подросло из-за сквозняка;
- Тесто не поднялось из-за слишком большого количества добавок – считается, что на 1 кг муки можно взять 300 г сухофруктов;
- Тесто было слишком жидким, и праздничный хлеб получился плоским.
Кажется, что этап выпечка кулича является самым простым и испортить что-то почти невозможно, но это не так, нужно тоже знать несколько нюансов.
Как выпекать кулич в духовке, чтобы праздничный хлеб удался:
- Хорошенько разогрейте духовку и убедитесь, что нет сквозняков;
- Постарайтесь не открывать дверцу духовки – из-за этого паска может осесть.