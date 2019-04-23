Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / 1zoom.ru

Уже меньше недели осталось до праздника Воскресение Христово — Пасху в 2019 году будут отмечать 28 апреля, но уже 25 числа — в Чистый четверг — принято выпекать один из главных пасхальных символов — пасхальный хлеб.

В Украине пасхальный хлеб называют паска (пасха), а в России — кулич. Также на Пасху готовят особое блюдо из творога — творожную пасху.

Главред решил собрать простые рецепты вкусной пасхи, объяснить, как приготовить пасху правильно, а также назвать рецепт самого вкусного пасхального кулича.

Пасха 2019: простые рецепты пасхи

Рецепт вкусной пасхи в духовке — простой рецепт пасхи на сухих дрожжах

Тесто на пасху — рецепт пасхи с фото

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь простой рецепт пасхи на сухих дрожжах: 400 г муки, 2 яйца, 250 г творога, 10 г сухих дрожжей, 50 мл воды, 100 г размягченного сливочного масла, 125 г сахара, 10 г ванильного сахара, четверть чайной ложки соли, цукаты, изюм — 100 г.

Как приготовить пасху правильно

Сначала нужна опара на пасху — положите в миску дрожжи, добавьте чайную ложку сахара, две чайные ложки муки, влейте теплую воду.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Тщательно перемешайте ингредиенты, накройте миску полотенцем и поставьте опару на пасху в теплое место на 10 мин.

Положите в миску творог, добавьте в него соль, ванильный сахар, оставшуюся часть сахара. Потом все ингредиенты нужно тщательно растереть в блендере или перетереть через сито.

В твороге на рецепт пасхи в духовке не должно быть крупинок. Потом добавьте к ингредиентам яйца, сливочное масло и снова все тщательно перебейте, чтобы масса для приготовления вкусной пасхи в духовке стала однородной.Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски

Названы лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

После этого пригодится уже приготовленная опара на пасху — отправьте ее в творожную массу и все тщательно перемешайте.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

После этого просейте в тесто на пасху муку. Сначала в миске замешайте ложкой или лопаткой очень липкое и мягкое тесто на пасху, а потом домесите его на поверхности, присыпанной мукой. Готовое тесто на пасху должно немного липнуть к рукам.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Рецепт вкусной пасхи в духовке предусматривает, что замешанное тесто нужно положить в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы оно увеличилось в объеме в 2 раза (около 1,5 часа).

Как приготовить начинку, чтобы воплотить в жизнь рецепт домашней пасхи

Промойте изюм теплой водой и просушите изюм. Цукаты порежьте, чтобы ни стали такого же размера, как изюм. После того, как тесто на пасху увеличиться в объеме, смажьте руки растительным маслом и аккуратно обомните его. Также немного смажьте тесто и рабочую поверхность растительным маслом.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Потом переложите тесто на пасху на рабочую поверхность, распластайте и выложите на него начинку.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

После этого вмешайте начинку в тесто на пасху.

Рецепт домашней пасхи предусматривает, что тесто нужно разделить на 4 части. Из каждого кусочка теста сформируйте шар (начинку не должно быть видно). Возьмите бумажные формы, смажьте их растительным маслом и положите в них тесто на пасху (тесто должно занимать 1/3 формы).

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Переставьте формы с тестом на пасху на противень, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы они увеличились в объеме в 2 раза.

Названы лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Выпечка пасхи: как печь пасхи на сухих дрожжах

Для того, чтобы печь пасхи, нужно разогреть духовку до 190 градусов и выпекать пасхальный хлеб 25 минут. Готовность пасхи можно проверить деревянной палочкой — проткните палочкой пасху, если на ней не останется тесто — изделие готово.

Собраны лучшие простые рецепты пасхи / Скриншот

Рецепт домашней пасхи на пол-литра молока

Тесто на пасху, рецепт на 0,5 л молока

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт пасхи на пол-литра молока: 0,5 л теплого молока, 30 г сухих дрожжей, которые можно смешивать с мукой, 1,5 кг просеянной муки, 3 стакана сахара (стакан — 200 мл), 4 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 250 г сметаны, 250 г изюма, 5-6 ложек растительного масла, 125 г теплого растопленного сливочного масла.

Рецепт пасхи на пол-литра молока — как приготовить пасху правильно

Основа рецепта — опара на пасху. Для приготовления опары возьмите 6 столовых ложек муки из общего количества, всыпьте в нее дрожжи и все перемешайте. Вылейте молоко в кастрюлю, всыпьте в него полстакана сахара, отправьте всю муку с дрожжами и все перемешайте.

Потом добавьте еще немного муки из общего количества, чтобы опара на пасху получилось по консистенции, как тесто на оладьи, и все тщательно перемешайте. Накройте опару полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут, чтобы она увеличилась в объеме.

Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюдВбейте яйца в миску и взбейте их до образования пышной пены. Потом всыпьте в массу оставшийся сахар и все взбейте на протяжении нескольких минут, чтобы получилась пышная белая масса. Добавьте в массу ванильный сахар, сметану и все перемешайте.

Потом возьмете опару на пасху, добавьте в нее приготовленную массу, растопленное сливочное масло и все перемешайте. После этого добавьте в тесто на пасху начинку и все тщательно перемешайте.

Как приготовить начинку для того, чтобы реализовать рецепт пасхи на пол-литра молока

Промойте и просушите изюм. Можно взять и другие сухофрукты, если сухофрукты крупные — их нужно мелко порезать. После того, как вы добавите в тесто на пасху начинку, постепенно добавляйте оставшуюся муку и все перемешивайте. Когда в миске тесто на пасхи станет тяжело мешать ложкой или лопаткой, смажьте его растительным маслом и вымешивайте рукой.

Потом добавьте в тесто оставшуюся муку и вмесите ее в тесто. После этого смажьте руки и тесто на пасху небольшим количеством растительного масла и вымесите его. Тесто должно получиться мягким и средней влажности. После этого отправьте тесто на пасху в теплое место на 1,5 часа.

Выпечка пасхи: как печь пасхи, приготовленные на 0,5 л молока

Смажьте руки растительным маслом, перемешайте тесто на пасху и разложите по формам для выпекания. Тесто должно занимать около 1/3 формы. Накройте формы с тестом на пасху полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 20-30 минут. Выпечка пасхи занимает 30-40 минут.

Как печь пасхи на пол-литра молока? Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пасхи. Готовность домашней пасхи можно проверить с помощью деревянной палочки.

Главред уже публиковал рецепты популярных вариантов пасхального хлеба — пасха в хлебопечке, кулич в мультиварке, рецепт пасхи на литр молока в статье Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019.

Пасхальный кулич: простой и самый вкусный пасхальный кулич, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить самый вкусный пасхальный кулич: 20 г живых дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 180 мл теплого молока, 100 г муки, 400 г муки, 2 яйца и 1 желток, 80 размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара, горсть изюма, горсть цукатов.

Простой рецепт кулича — как приготовить самый вкусный кулич

Рецепт пасхального кулича невозможно воплотить в жизнь, если не приготовить опару. Для того, чтобы приготовить опару, налейте в миску теплое молоко, добавьте дрожжи, 1 чайную ложку сахара и все перемешайте.

Чтобы реализовать рецепт кулича пасхального потребуется терпение — просейте в массу 100 г муки, опять все перемешайте и отправьте опару в теплое место на 20 минут. Вбейте яйца в миску, всыпьте 100 г сахара, соль, ванильный сахар и все взбейте до появления пышной пены. Потом добавьте в массу сливочное масло, просейте 400 г муки, все перемешайте.

Читайте такжеМясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецептыПосле этого отправьте в массу опару и замесите в миске ложкой или лопаткой вязкое и липкое тесто для куличей. Смажьте руки растительным маслом и месите тесто для куличиков в миске, а потом — домесите на поверхности. Замешанное тесто для куличей положите в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1,5 часа.

Потом обомните тесто для куличиков, добавьте в него предварительно промытый и просушенный изюм и сухофрукты и вмесите начинку в тесто. Выложите тесто для куличей в формы — должно занимать 1/3 формы. После этого рецепт вкусного кулича можно считать почти воплощенным в жизнь, осталось только подождать, пока тесто еще раз подойдет, и испечь кулич. Тесто для куличиков в формах накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Как выпекать пасхальные куличи

Кулич пасхальный выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 мин.

Как украсить пасхальный кулич своими руками

Кулич пасхальный нужно украшать после того, как он полностью остынет. Пасхальный кулич можно украсить глазурью и кондитерской посыпкой, швейцарской меренгой и ягодами, фруктами или сухофруктами, приготовить мастику и сделать разные фигурки из нее или же просто присыпать куличи сахарной пудрой.

На Пасху 2019 можно приготовить и необычный пасхальный хлеб — итальянский кулич Панеттоне или кружевной кулич краффин. Главред объяснял, как приготовить итальянский кулич и кулич краффин в статье Кружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличей.Читайте такжеПасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм