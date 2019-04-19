Кружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличей

Кулич краффин фото / Скриншот

На носу Воскресение Христово — в 2019 году Пасху отмечают 28 апреля. Одним из главных символов Пасхи является пасхальный хлеб — кулич.

Пасхальные куличи, рецепт которых знает почти каждая хозяюшка, традиционно нужно печь в Чистый четверг (в 2019-м отмечается 25 апреля).

Главред собрал самые лучшие и простые рецепты вкусных куличей — кружевной пасхальный кулич краффин и итальянский кулич Панеттоне.

Родиной краффина считаются США, это гибрид круассана и маффина, благодаря соединению этих двух названий и получилось слово краффин.

Краффины готовят на основе сдобного дрожжевого теста, которое хорошо расслаивается благодаря тому, что его смазывают размягченным сливочным маслом.

Позже из краффинов начали формировать пасхальные куличи. Если правильно приготовить такой пасхальный кулич — кулич краффин получается просто шедевр.

Самый лучший рецепт вкусного кулича: кружевной кулич краффин

Самый вкусный кулич краффин, простой рецепт кулича пасхального

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить кружевной кулич краффин: 150 мл теплого молока, 100 г сахара, 20 г свежих дрожжей или 6 г сухих дрожжей, 1 яйцо и 2 яичных желтка, 20 г ванильного сахара, 0,5 чайной ложки соли, 50 г растопленного сливочного масла, 500 г просеянной муки, 125 г мягкого сливочного масла, 100 г вяленой вишни, 100 г цукатов, 100 г изюма, сахарная пудра для украшения.

Для того, чтобы испечь вкусный кулич пасхальный, понадобятся одноразовые бумажные формы высотой 8,5 см и диаметром 9 см.

Кулич краффин — пошаговый рецепт пасхального кулича

Вылейте молоко в миску, положите дрожжи, всыпьте 1 столовую ложку сахара и все перемешайте. Всыпьте в жидкость 1 столовую ложку муки и опять все перемешайте. Накройте миску с тестом для куличиков полотенцем и поставьте в теплое место на 15 мин.

Вбейте в миску 1 яйцо и положите 2 желтка, всыпьте ванильный сахар, соль, оставшийся сахар и все тщательно взбейте в пышную светлую массу (нужно взбивать около 5 мин).

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортПосле того, как жидкое тесто для куличей подойдет, добавьте в него приготовленную массу, растопленное сливочное масло и все перемешайте. Потом в массу постепенно вводите муку и замесите густое тесто для куличиков.

Тесто для куличей нужно хорошенько вымесить, но главное — сильно не забить его мукой. Тесто для куличиков должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Переложите замешанное тесто для куличей в чистую сухую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 40-60 мин.

Когда тесто для куличей подойдет, еще раз его перемесите, а потом разделите на 4 равные части. Присыпьте рабочую поверхность мукой, каждую из частей теста скатайте в шарик, накройте шарики и оставьте в теплом месте на 10 мин.

Промойте и просушите изюм и вяленую вишню. Порежьте вяленую вишню и цукаты небольшими кусочками.

Потом раскатайте каждый шарик в тонкий прямоугольный пласт (толщина около 3 мм). Смажьте верх каждого пласта мягким сливочным маслом.

Присыпьте первый пласт вяленой вишней, второй — изюмом, третий — цукатами, но оставьте немного всех добавок, чтобы их хватило на четвертый пласт. Из каждого пласта сформируйте плотный рулет и накройте рулеты полотенцем.

Разрежьте каждый рулет вдоль пополам, но не до конца. Тесто для куличиков нужно закрутить в улитку, но закручивать его нужно не во внутрь, а в другую сторону. Закрутите одну часть рулета, поднимите его кончик и накручивайте на него другую часть заготовки.

Главное, чтобы сторона разреза, слои разреза — были снаружи, а не внутри.Читайте такжеПростые рецепты кексов: как готовить "крутезные" кексы

Кулич краффин фото / Скриншот

Переложите сформированные куличи в формочки для выпекания, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 мин.

Кулич краффин фото / Скриншот

Кружевной кулич краффин можно приготовить и с маком

Для начинки понадобятся: 150 г мака, 100 граммов сахара, 120 граммов размягченного сливочного масла.

Как приготовить кулич краффин с маком, простой рецепт вкусного кулича

Проварите мак и измельчите его вместе с сахаром, а потом добавьте сливочное масло. Раскатайте тесто и намажьте начинку тонким шаром. Потом сформируйте рулеты и разрежьте их вдоль, но не до конца.

Одну часть рулета заверните начинкой в середину. Другую часть рулета заверните поверх первой части начинкой вверх. Кулич краффин с маком нужно так формировать, чтобы внизу кулича начинка меньше вытекала, а сверху получился красивый узор.

Как выпекать самый вкусный пасхальный кулич — кулич краффин

Выпекайте кулич краффин в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 минут. После того, как куличи подрумянятся, их нужно накрыть фольгой, чтобы они не сгорели. Готовность куличей можно проверить с помощью деревянной палочки — проткните палочкой кулич, если она останется сухой, значит изделие уже готово.

Кулич краффин, рецепт без яиц

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить кулич краффин без яиц: 320-350 г просеянной муки, 65 г сливочного масла, 1 чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли, 1 столовая ложка цедры апельсина, 100 г сгущенного молока, 7 г сухих дрожжей, 150 мл воды; для прослойки на кулич краффин понадобится 150 г растопленного сливочного масла; для начинки на кулич краффин без яиц нужно 70 г изюма, 60 г вяленой клюквы, 60 г кураги и 60 г чернослива.

Как приготовить кулич краффин без яиц

Для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт вкусного кулича, растворите сахар в теплой воде, добавьте дрожжи и отправьте смесь в теплое место на 7-10 минут, чтобы заработали дрожжи.

Высыпьте в миску муку, добавьте соль, цедру апельсина и все перемешайте. Влейте в муку дрожжевую массу, растопленное масло и сгущенку. Заместите тесто. Когда тесто для куличей перестанет липнуть к рукам, положите его в емкость, смазанную сливочным маслом. Накройте емкость полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час, чтобы тесто для куличиков подошло.

Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецептыПромойте сухофрукты и просушите. Курагу и чернослив мелко порежьте.

После того, как тесто для куличей подойдет, переложите его на поверхность, присыпанную мукой, и разделите на четыре части. Из каждой части теста сформируйте шар, потом накройте шары полотенцем и оставьте на 10 мин.

Потом раскатайте каждый из шаров теста в тонкий пласт, смажьте тонким слоем сливочного масла, посыпьте четвертой частью подготовленный сухофруктов и сформируйте рулеты длиной до 30 см.

Сформированные рулеты накройте полотенцем и оставьте на несколько минут, а потом из каждого кусочка теста сделайте кулич краффин.

Возьмите 4 бумажные формочки диаметром 9 см, положите в каждый кулич пасхальный, накройте сверху полотенцем, оставьте отдохнуть на 40-60 минут, а потом — выпекайте.

Простой рецепт кулича пасхального: итальянский кулич Панеттоне

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить итальянский кулич: для опары нужно 40 мл теплой воды (35-40 градусов), 3 г сухих быстродействующих дрожжей, 35 г сильной муки (в сильной муке содержание клейковины более 13%), щепотка сахара; для замеса №1 нужно 3 г сухих быстродействующих дрожжей, 20 мл теплой воды (35-40 градусов), 1 крупное яйцо, 85 г сильной муки, 25 г сахара, 55 г сливочного масла комнатной температуры; для замеса №2 нужно 1 крупное яйцо, 2 желтка, 75 г сахара, 20 г меда, 2 чайных ложки ванильного экстракта, 0,5 чайной ложки соли, 115 г сливочного масла комнатной температуры, 280 г сильной муки; для начинки нужно 125 г изюма, 100 г цукатов, 2 столовые ложки ликера или крепкого алкоголя, 2 столовые ложки теплой воды, цедра половины апельсина, цедра половины лимона и цедра половины лайма.

Как приготовить опару, чтобы получился итальянский кулич Панеттоне

Всыпьте муку, добавьте дрожжи, щепотку сахара, все залейте теплой водой, перемешайте, накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 30 мин.

Как сделать замес №1, чтобы получился итальянский кулич Панеттоне

Залейте дрожжи теплой водой, перемешайте и дайте им активироваться (нужно около 10 минут). Потом переложите опару в миску, добавьте дрожжи, сахар, яйцо, сливочное масло и сильную муку. Смешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Тесто для куличей накройте и отправьте в теплое место на полтора-два часа.

Как сделать замес №2, чтобы получился итальянский кулич Панеттоне

Переложите тесто для куличей в большую миску, добавьте яйцо, желтки, сахар, мед, ванильный экстракт и все перемешайте, чтобы масса получилась однородной. Потом добавьте соль, сливочное масло, сильную муку и замесите тесто. Тесто должно получиться гладким, эластичным и волокнистым.

Замешанное тесто для Панеттоне соберите в шар, переложите в глубокую миску, накройте полотенцем и отправьте в теплое место на полтора-два часа. Потом поставьте миску с тестом в холодильник на 10-15 часов для ферментации.

Читайте такжеПростые рецепты кексов: как готовить "крутезные" кексыПотом достаньте миску из холодильника и дайте тесту для куличей нагреться на протяжении полутора-двух часов. За полчаса до того, как истечет время, за которое тесто для Панеттоне должно нагреться, промойте изюм и залейте его смесью теплой воды и ликера. Изюм нужно замочить на 30 мин, а потом просушить. Цукаты порежьте.

Переложите тесто в миску, добавьте изюм, цукаты, цедру апельсина, лимона и лайма и все тщательно смешайте — начинка должна равномерно распределиться. Возьмите бумажные формочки для выпекания куличей.

Сформируйте из теста для куличиков шары и положите в формы — тесто должно занимать чуть меньше половины формы. Потом отправьте тесто для куличей в теплое место на 3-4 часа.

После этого сделайте на верхушке Панеттоне надрез в виде креста и положите в серединку кусочек масла.

Как выпекать итальянский кулич Панеттоне

Разогрейте духовку до 190 градусов, выпекайте итальянский кулич Панеттоне 25-30 минут.

Готовый итальянский кулич Панеттоне / Скриншот

Кулич в мультиварке

Вкусный кулич можно приготовить и в мультиварке. Главред уже публиковал рецепт пасхального кулича в мультиварке и объяснял, как готовить кулич в мультиварке. Прочитать подробный рецепт пасхального кулича (в Украине пасхальный хлеб называют паска) можно в статье Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019.

Как украсить пасхальный кулич своими руками

Пасхальные куличи нужно украшать после того, как они полностью остынут. Кулич пасхальный можно украсить глазурью и кондитерской посыпкой, швейцарской меренгой и ягодами, фруктами или сухофруктами, приготовить мастику и сделать разные фигурки из нее или же просто присыпать куличи сахарной пудрой.Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт Наполеон