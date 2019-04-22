Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи

22 апреля 2019, 09:21

Рецепты пасхи с творогом можно воплотить в жизнь и без духовки.

Названы аппетитные рецепты творожной пасхи
Собраны аппетитные рецепты творожной пасхи / Скриншот

Совсем скоро праздник Воскресение Христово — в 2019 году Пасху отмечают 28 апреля, однако один из главных символов праздника — пасхальный хлеб (в Украине пасхальный хлеб называют паска, а в России — кулич) традиционно выпекают в Чистый четверг, который будет отмечаться 25 числа.

На Пасху также готовят особое блюдо из творога — творожная пасха.

Главред решил собрать самые аппетитные рецепты пасхи с творогом — творожная пасха без выпечки, пасха творожная в духовке и творожная пасха царская.

Творожная пасха: рецепты пасхи с творогом

Творожная пасха без выпечки (творожная пасха без яиц)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт вкусной творожной пасхи: 600 г творога, 200 г сметаны 25-30% жирности, 80-100 г сахарной пудры, 10 г желатина, 1 пакетик ванилина, 100 г изюма.

Как воплотить в жизнь рецепт вкусной творожной пасхи

Пасха творожная рецепт с фото пошаговый

Высыпьте желатин в миску и влейте в него 3-4 столовых ложки горячей воды (температура воды должна быть примерно 70-80 градусов), все перемешивайте, желатин должен полностью раствориться. Промойте и просушите изюм.

Пересыпьте творог в чашу блендера и тщательно его измельчите, творог должен стать однородной массой без крупинок.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Добавьте в творог сахарную пудру, сметану и все перемешайте. После этого добавьте в массу ванилин, изюм и желатин и все тщательно перемешайте.

Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Возьмите форму для творожной пасхи и влажную марлю. Выстелите форму изнутри марлей и поставьте вверх дном и наполните ее творожной массой.

Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Потом заверните края марли, установите на форму небольшой пресс и поставьте ее в холодильник на сутки.

Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Через сутки достаньте пасху из холодильника, переверните на тарелку, аккуратно снимите форму, а потом и марлю.

Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот
Творожная пасха — рецепт с фото пошаговый
Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Творожная пасха в духовке, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт творожной пасхи в духовке: 450 г творога, 5 желтков и 4 белка, 450 г муки, 12 г разрыхлителя, 150 г растопленного сливочного масла, 1,5 г ванилина, 100 г изюма, 400 г сахара, щепотка соли.

Как готовится пасха творожная в духовке

Чтобы получилась творожная пасха в духовке, главное — правильно подготовить творог. Пересыпьте творог в блендер и тщательно его измельчите — творожная масса должна быть однородной и без крупинок. 

Промойте и просушите изюм. Вбейте в миску яйца и слегка взбейте. В другой емкости тщательно смешайте творог, сахар, ванилин, щепотку соли, взбитые яйца и растопленное сливочное масло.

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиПостепенно добавляйте в смесь просеянную муку с разрыхлителем, положите изюм и ложкой замесите тесто для творожной пасхи. Для того, чтобы получилась пасха творожная в духовке, нельзя тесто забивать мукой. Тесто на пасху должно быть липким и не очень густым.

Возьмите бумажные формы для выпекания диаметром 9 см, смажьте их растительным маслом и заполните тестом на 2/3. Распределите тесто по форме, чтобы творожная пасха получилась ровной. 

Рецепт творожной пасхи в духовке: как выпекать творожную пасху

Выпекается творожная пасха в духовке, разогрейте до 180 градусов, на протяжении 35-40 минут. Проверьте пасхальную выпечку — пасха творожная в духовке — на готовность с помощью деревянной палочки.

Проткните пасху сверху деревянной палочкой, если на ней не останется тесто — значит творожная пасха готова.

Творожная пасха царская

Царская пасха, рецепт

В Сети есть много рецептов праздничного пасхального блюда творожная пасха царская. Для того, чтобы реализовать один из них, понадобится: 500 г творога, 3 вареных желтка, 200 г сливочного масла, 200 г сметаны 21% жирности, 150-200 г сахарной пудры, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки ванильного сахара, 150 г цукатов, 100 г орехов, 50 г изюма, тертый белый и черный шоколад, пищевые бусинки для украшения.Читайте такжеНайкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019Ранее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Пасха рецепт Воскресение Христово
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:30
Эксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политике
09:21
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
09:19
Минусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президента мнение
09:10
Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22 Фото
08:52
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
08:44
"Дышит сам": жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
08:30
Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убить
08:20
Зеленский почти втрое обскакал Порошенко: ЦИК обработал более 90% протоколов Видео
08:20
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
08:15
Если Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера мнение
08:02
Выставка собак в МВЦ: номинации и собаки-победители реклама
07:54
Военный эксперт раскрыл подлый план россиян по снижению боеспособности ВСУ
07:53
Может стать жертвой: для Зеленского наступает сложный период мнение
07:51
Google выпустил дудл в честь Дня Земли
07:33
Четыре убийственных дня: что делать во время мощнейших магнитных бурь апреля Видео
07:29
Политический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны
07:20
Смертельное ДТП под Луцком: в полиции назвали возможную причину
07:12
День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
07:01
Чего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать" мнение
06:50
Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому Видео
06:38
Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине
06:25
Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов Видео
06:23
Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье Видео
06:06
Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать
05:40
"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов Видео
05:14
"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото
04:47
Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары
04:09
Европа переходит на газ из Азербайджана
04:01
Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный Видео
03:21
Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании Видео
02:47
ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной Видео
02:35
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:11
В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского Видео
01:45
ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73% Видео
01:29
"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского Видео
01:04
"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента Видео
00:58
В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах Видео
00:28
Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9 Видео
00:22
День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам Видео
00:20
В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто Фото Видео
00:15
Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов Видео
00:08
Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину Видео
00:04
"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского Видео
21 апреля, воскресенье
23:49
Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада Видео
23:31
Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину Видео
23:28
"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов Видео
23:21
"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского Видео
22:53
В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму
22:50
"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу Видео
22:27
Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться