Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи

Собраны аппетитные рецепты творожной пасхи / Скриншот

Совсем скоро праздник Воскресение Христово — в 2019 году Пасху отмечают 28 апреля, однако один из главных символов праздника — пасхальный хлеб (в Украине пасхальный хлеб называют паска, а в России — кулич) традиционно выпекают в Чистый четверг, который будет отмечаться 25 числа.

На Пасху также готовят особое блюдо из творога — творожная пасха.

Главред решил собрать самые аппетитные рецепты пасхи с творогом — творожная пасха без выпечки, пасха творожная в духовке и творожная пасха царская.

Творожная пасха: рецепты пасхи с творогом

Творожная пасха без выпечки (творожная пасха без яиц)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт вкусной творожной пасхи: 600 г творога, 200 г сметаны 25-30% жирности, 80-100 г сахарной пудры, 10 г желатина, 1 пакетик ванилина, 100 г изюма.

Как воплотить в жизнь рецепт вкусной творожной пасхи

Пасха творожная рецепт с фото пошаговый

Высыпьте желатин в миску и влейте в него 3-4 столовых ложки горячей воды (температура воды должна быть примерно 70-80 градусов), все перемешивайте, желатин должен полностью раствориться. Промойте и просушите изюм.

Пересыпьте творог в чашу блендера и тщательно его измельчите, творог должен стать однородной массой без крупинок.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Добавьте в творог сахарную пудру, сметану и все перемешайте. После этого добавьте в массу ванилин, изюм и желатин и все тщательно перемешайте.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Возьмите форму для творожной пасхи и влажную марлю. Выстелите форму изнутри марлей и поставьте вверх дном и наполните ее творожной массой.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Потом заверните края марли, установите на форму небольшой пресс и поставьте ее в холодильник на сутки.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Через сутки достаньте пасху из холодильника, переверните на тарелку, аккуратно снимите форму, а потом и марлю.

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Пасха творожная — рецепт с фото пошаговый / Скриншот

Творожная пасха в духовке, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт творожной пасхи в духовке: 450 г творога, 5 желтков и 4 белка, 450 г муки, 12 г разрыхлителя, 150 г растопленного сливочного масла, 1,5 г ванилина, 100 г изюма, 400 г сахара, щепотка соли.

Как готовится пасха творожная в духовке

Чтобы получилась творожная пасха в духовке, главное — правильно подготовить творог. Пересыпьте творог в блендер и тщательно его измельчите — творожная масса должна быть однородной и без крупинок.

Промойте и просушите изюм. Вбейте в миску яйца и слегка взбейте. В другой емкости тщательно смешайте творог, сахар, ванилин, щепотку соли, взбитые яйца и растопленное сливочное масло.

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиПостепенно добавляйте в смесь просеянную муку с разрыхлителем, положите изюм и ложкой замесите тесто для творожной пасхи. Для того, чтобы получилась пасха творожная в духовке, нельзя тесто забивать мукой. Тесто на пасху должно быть липким и не очень густым.

Возьмите бумажные формы для выпекания диаметром 9 см, смажьте их растительным маслом и заполните тестом на 2/3. Распределите тесто по форме, чтобы творожная пасха получилась ровной.

Рецепт творожной пасхи в духовке: как выпекать творожную пасху

Выпекается творожная пасха в духовке, разогрейте до 180 градусов, на протяжении 35-40 минут. Проверьте пасхальную выпечку — пасха творожная в духовке — на готовность с помощью деревянной палочки.

Проткните пасху сверху деревянной палочкой, если на ней не останется тесто — значит творожная пасха готова.

Творожная пасха царская

Царская пасха, рецепт

В Сети есть много рецептов праздничного пасхального блюда творожная пасха царская. Для того, чтобы реализовать один из них, понадобится: 500 г творога, 3 вареных желтка, 200 г сливочного масла, 200 г сметаны 21% жирности, 150-200 г сахарной пудры, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки ванильного сахара, 150 г цукатов, 100 г орехов, 50 г изюма, тертый белый и черный шоколад, пищевые бусинки для украшения.Читайте такжеНайкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019 Ранее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.