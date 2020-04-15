Как сделать пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото

Яйца пасхальные легко можно покрасить не только традиционным способом / instagram.com/tortodeliya_zel

Чем ближе Пасха, тем чаще задают вопрос, "когда красить яйца?". Яйца, покрашенные на Пасху, называются крашенки, их нужно делать в Страстную субботу (другое название Красильная суббота) – это суббота накануне праздника, в этом году она выпадает на 18 апреля.

Тем, кто не особо силен в изобразительном искусстве, на Пасху яйца можно просто покрасить дома в красителе – домашнем или покупном. Тем же, у кого душа лежит, а руки стоят к рисованию можно не просто покрасить яйца, а разрисовать их, тогда получатся малеванки.

Главред решил объяснить, как сделать дома красители и раскрасить пасхальные яйца своими руками, а также показать, какими рисунками можно украсить праздничные изделия.

Как покрасить яйца на Пасху дома: что можно использовать в качестве красителя

Классический способ – как красить яйца луковой шелухой, пошаговый рецепт с фото

Понадобится кастрюля, которую вам не жалко испортить, и белые чистые яйца комнатной температуры.

Положите в кастрюлю шелуху, можно даже немного утрамбовать, – больше шелухи – насыщеннее цвет. Залейте шелуху водой и отварите, она должна отдать свой цвет.

Приготовленный отвар остудите. Когда он остынет, положите яйца, добавьте соль и все снова поставьте на огонь. Чтобы яйца пасхальные получились, их нужно проварить в луковом отваре около 15 минут – за это время они сварятся вкрутую.

Красить яйца на Пасху можно классическим способом – в луковой шелухе / instagram.com/marinakulieva

Не спешите вытаскивать яйца из отвара, дайте им впитать цвет. Когда отвар остынет, вытащите яйца, уложите на тарелку и дайте им обсохнуть.

Яйца на Пасху можно покрасить классическим способом / instagram.com/fedorova_mayya

Маленький секрет – можно нанести на спонж растительное масло и им смазать яйца – тогда они станут блестеть и будут более праздничными.

Улучшенный классический способ – как красить яйца в луковой шелухе, чтобы получились рисунки

Подготовительный этап такой же – нужно отварить шелуху, а яйца – заблаговременно достать из холодильника и помыть.

Когда все это сделаете – приложите к яйцам разные листочки или цветочки, заверните каждое яйцо в марлю или капрон, обвяжите нитками и отварите до готовности (приблизительно 15 минут).

Пасхальные яйца легко можно сделать с рисунками, и рисовать не придется / instagram.com/isaeva_recept

Как красить яйца куркумой, пошаговый рецепт

Понадобятся вымытые теплые белые яйца и не новая кастрюля. В кастрюлю отправьте куркуму (работает принцип: больше приправы – насыщеннее будет цвет) и соль, уложите яйца и все залейте холодной водой.

Когда вода закипит, яйца доведите до готовности (приблизительно 15 минут). Оставьте яйца в отваре на ночь.

Тот, кто знает классический способ покраски яиц, сразу же поймет, как красить яйца в куркуме / instagram.com/art_aglo

Как покрасить пасхальные яйца свеклой, пошаговый рецепт с фото

Что понадобится:

1 средняя свекла;

1,5 столовой ложки уксуса.

Натрите свеклу на терке и выдавите из нее сок в стакан. Влейте в свекольный сок 1,5 столовой ложки уксуса, перемешайте и все – натуральный краситель готов.

Яйца на Пасху можно покрасить свеклой, но сначала придется сделать свекольный сок / Скриншот

Как красить яйца свеклой – пошаговый рецепт

Отваренные белые яйца опустите по очереди в стакан с красителем ложкой и продержите как можно дольше – тогда цвет получится более насыщенным.

Яйца на Пасху можно покрасить свеклой, но сначала придется сделать свекольный сок / Скриншот

Если вас интересует, как красить яйца на Пасху красками, то почти так же, как свеклой, только не придется делать сок и доливать уксус. Просто подержите вареные и чистые яйца в красках.

На Пасху яйца также можно отварить вкрутую и разрисовать. В Сети есть много вариантов простых рисунков, которые можно нанести на яйца.

Пасхальные яйца – рисунки, которые можно нанести

На яйцах можно нарисовать разные рожицы, гримасы, можно даже попробовать изобразить членов своей семьи.

Можно поинтересоваться у детей, как украсить пасхальные яйца, и подключить их к процессу. Если же малышам уже нет работы, их можно попросить поучаствовать в создании нарисованного пасхального яйца.

Если вбить в поисковике фразу "пасхальные яйца раскраска" – глаза будут разбегаться от множества вариантов узоров. Сначала стоит выбрать узор и скачать раскраску.

Потом предложите малышу разрисовать праздничное яйца так, как ему захочется. Можно сначала попросить ребенка найти узор, разрисовать, а потом сделать такое же яйцо на Пасху.