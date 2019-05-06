День Юрия 2019: как поздравить на словах и в живописных картинках

6 мая отмечаются именины Георгия. Однако в русскоговорящих странах вместо Гоши чаще используют имена Юрий и Егор, поэтому многие считают 6 мая именно Днем ангела Юрия.

При этом "канонических" дат именин у Юрия только четыре: 17 февраля, 26 мая, 8 июня и 13 августа. А День ангела Юрия по церковному календарю и вовсе отмечают лишь дважды в год:

17 февраля – Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский;

13 августа – Юрий Петроградский, мученик.

Впрочем, поздравления с именинами Георгия мы уже публиковали (читайте в нашем материале От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день) – так что на этот раз разберемся, как поздравить Юру с Днем ангела.

Также 6 мая свои именины отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерия и Валерий, Иван.

Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления на словах и в анимированных открытках

Читайте такжеДень ангела Ивана 2019: поздравления и открытки

Именины Юрия: даты

Именины Юрия / Факт777

Юрий: характер

Юрий – человек артистичный и мечтательный. По характеру добрый.

В отношениях Юрий пассивен, так что женщине зачастую приходится брать дела сердечные в свои руки. Впрочем, после брака из Юрочек получаются аккуратные и заботливые мужья, а также внимательные отцы. Вот только главный секрет добрых отношений и благостной атмосферы в семье – умение жены настроить ровные отношения со своей свекровью.

Поздравления с Днем Юрия в прозе

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

***

4 смс - 206 символов:

Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе силы, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность ощущать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

***

Сегодня я хочу поздравить с Днем ангела моего милого друга Юрия. Хочу пожелать ему от всего своего сердца только радостных и светлых дней счастья. Пусть его жизнь будет наполнена весной, которую он так любит. Пусть ласковая и нежная погода всегда помогает ему прийти в дом, где его ждут родные и близкие люди.

***

4 смс - 212 символов:

Дорогой Юрий, будь успешен во всем, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

***

Юрий, желаю быть орлом, который высоко и гордо летает, и зорко охватывает ситуацию в целом со своего расположения. Желаю быть слоном, большим, сильным животным, но добрым и нежным под видимой суровостью. Желаю быть совой, знающей и дающей мудрые советы окружающим. Желаю быть гепардом – таким же уверенным и быстрым в своих стремлениях к цели. Желаю быть быком – твердо стоящим на своих позициях и защищающих семью и близких. Желаю быть черепахой – чтобы толстый панцирь не смогли прокусить никакие недоброжелатели и сплетники. И желаю, чтоб про все суровые качества знали ваши неприятели и завистники и боялись вас, обходя стороной ненароком. А рядом были только самые близкие и дорогие люди, которые вас любят и поддерживают в самые сложные времена. Не теряйте и берегите их! Здоровья и счастья вам и вашей семье. С Днем ангела!

День Ангела Юрия: стихи

Юрий сильный, Юрий верный,

Юрий добрый и простой.

Поздравляем тебя Юрий –

Человек ты золотой.

***

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

***

3 смс - 158 символов:

Те, кто с Юрием знаком,

Знают не по слухам,

Он отважен и силен,

Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему

Избегать печали,

Чтобы нотки волшебства

На душе звучали!

***

Юрий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Мы, Юра, от души

Тебя все поздравляем,

Послушать поспеши

Все то, что пожелаем.

Пусть в море бытия

Не будет непогоды.

И, путь ты свой пройдя,

Забудешь все невзгоды.

Привітання з Юрієм

Вітаю з днем ангела і бажаю удачі у всіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім’я, Юрій, пишається знайомством з тобою. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а в роботі і житті у тебе виявляються лише успішні дні, тижні і місяці. Зі святом!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Юрія,

Прийми привітання!

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Юрія сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Юрочко, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися в своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди кохати та бути коханим, сподіватися на краще і успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.

***

Твоє ім’я Юрій - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!