Российский дипломат похвастался фото с боевиками, "разукрашенными" георгиевскими ленточками

Георгиевская ленточка. Иллюстративное фото / УНИАН

Дипломат Никита Ищенко, работабющий пресс-атташе посольства РФ в Афганистан на своей страние в соцсети ВКонтакте разместил фото членов террористической группировки "Талибан"с пресловутыми георгиевскими лентами.

Снимки Ищенко подписал "Талибы & георгиевская ленточка".Скорее всего, они были сделаны во время официального приема в посольстве в Кабуле, приуроченного к 9 Мая, на который пригласили множество гостей - в том числе и боевиков из "Талибана".

Напомним, ранее в Москве участников проукраинской акции избили молодчики с георгиевскими ленточками.