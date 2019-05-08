Киноляп в "Игре Престолов": создатели сериала оправдались за прокол с кофе

В сериале "Игра престолов" нашли ляп / instagram.com/gameofthrones

Представитель американского телеканала "HBO" прокомментировал эпический киноляп, который нашли фанаты сериала "Игра престолов" в четвертом эпизоде финального сезона. Поводом для шквала шуток стал стаканчик из кофейни Starbucks, который был замечен в одной из сцен. Об этом пишет Buzzfeed.

"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис (Таргариен, актриса Эмилия Кларк - прим. ред.) заказывала травяной чай", - объяснил представитель команды, создавшей сериал "Игру Престолов".

В свою очередь исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд заявила, что проколы подобного рода для проекта - редкость. "Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks", - отметила она.

Напомним, ранее Главред сообщал, что фанаты "Игры Престолов" отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала.

Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.

На одних кадрах стакана нет, на других он появляется рядом с Эмилией Кларк, держащей в руках бокал.