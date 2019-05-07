Игра престолов: внимательные фанаты обнаружили самый эпичный ляп в истории сериала

7 мая 2019, 12:29

4 серия заключительного сезона запомнится поклонникам надолго.

Игра престолов
Фанаты заметили в Игре престолов киноляп с кофе / Коллаж LifeStyle 24

Фанаты Игры престолов отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала.

Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.

На одних кадрах стакана нет, на других он появляется рядом с Эмилией Кларк, держащей в руках бокал.

Пользователи сети стали массово подшучивать над таким очевидным проколом.

"Может быть, она злится из-за того, что сотрудники Starbucks в Вестеросе неправильно написали ее имя на стакане?", - пошутила юзер.

"Даже в Вестеросе есть Starbucks, а в Украине до сих пор нет!", - возмутились украинские пользователи.

Отреагировали на киноляп и в самом Starbucks – они в шутливой форме написали: "Мы удивлены, что она не заказала Драконий Напиток".

К слову, напиток с таким названием действительно есть в ассортименте кафе. В комментарии к посту юзеры задались вопросом: "Что пьют драконы?", на что им с юмором ответили сотрудники кофейни в стиле Матери драконов: "Все, что они хотят".

А вот в официальном Twitter Игры престолов отметили: "Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай".

Напомним, в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов.

Ранее актриса из Игры престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера.

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Игра Престолов
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