Актриса Игры Престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера

Тернер выбрала наряд от украинской Bevza / Фото: Instagram/entertainmentweekly

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале Игра престолов, вышла замуж за американского музыканта и артиста Джо Джонаса, выбрав свадебный наряд от украинского бренда Bevza.

Как сообщает издание US Magazine, Тернер отправилась под венец в белоснежном элегантном комбинезоне от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Свадебный комбинезон от Светланы Бевзы / Фото: US Magazine

Актрисе приглянулся глубокий вырез, легкая воздушная ткань и свободный крой, поэтому она решила выбрать его для важного события. Комбинезон был представлен пару месяцев тому во время показа осенне-зимней коллекции бренда в Нью-Йорке. Свадебный наряд обошелся британской знаменитости около 650 долларов.

О свадьбе Тернер и Джонаса написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который порадовался успеху супруги-дизайнера.

"А знаете ли вы, что главная героиня сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера Bevza! Поздравлю, моя любимая! Украинцы не только могут создавать сюжеты круче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля!" – эмоционально написал чиновник.

Как ранее сообщалось, свадьба Тернер и Джонаса состоялось в Лас-Вегасе, пара устроила скромную свадьбу в кругу самых близких. В Сети появилось видео трогательного торжества.