В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов

5 марта 2019, 19:06

В эфир первая серия восьмого сезона популярнейшего сериала выйдер в середине зимы 2019-го.

Логотип сериала / HBO

Популярный американский кабельный телеканал HBO опубликовал трейлер последнего, восьмого сезона фэнтези-сериала Игры престолов, поставленного по мотивам серии романов Джорджа Р.Р. Мартина Песнь льда и пламени.

В трейлере все выжившие герои готовятся к финальной битве с Королем Ночи и его армией мертвецов. Также ожидается, что премьера первого эпизода восьмого сезона Игры престолов состоится утром 15 апреля.

Напомним, ранее актриса Софи Тернер приоткрыла занавес тайны над событиями заключительного сезона сериала. До этого в Сети появлялись фото со съемок этого сезона.
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сериал трейлер Игра Престолов Джордж Мартин телеканал HBO
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:40
"Мечта любого мужчины": Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy
19:18
В ГПУ отрицают связь убитого в Киеве ювелира с делом бриллиантовых прокуроров
19:06
В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов
18:41
Восемь выводов из "дела Гладковского" мнение
18:37
Пашинский, Госдеп США или айтишник: Бигус озвучил версии источника по хищениям в оборонке
18:35
Кому в Украине жить лучше всех: стало известно, сколько в стране долларовых миллиардеров
18:13
"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфире
18:05
Шансы вернуть в Украину миллионы Януковича исчезают с каждым годом – Deutsche Welle
17:43
В "Укрзализныце" "объявили войну" линолеуму и ковровым дорожкам в поездах
17:15
Коррупция в оборонке: В НАБУ открыли дело по "откату Гладковского"
17:06
Рост налогооблажения и заоблачные штрафы: о чем идет речь в законпроекте по ФОП для IT-сектора
16:55
Засудивший путинского пропагандиста Киселева архитектор решил "пустить его по миру"
16:38
Батькивщина через суд доказала незаконность действующей цены на газ
15:58
Тарифы на тепло: в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях
15:47
"Какая грудь!": Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера
15:32
"Символ смены поколений": Коломойский заявил, что Украине нужны "миллионы Зеленских" Видео
15:06
В Киеве убили "владельца" камешков бриллиантового прокурора Фото Видео
14:59
Журналист рассказал о четвертом подозреваемом в отравлении Скрипалей
14:58
Спустя 66 лет после смерти Сталина у руля стоит его уменьшенная копия мнение
14:58
Боец ВСУ дотла сжег укрепление боевиков: опубликовано изумительно яркое видео Видео
14:36
Никаких откатов: В Укроборонпроме категорически опровергли о махинациях с приборами для самолетов
14:24
Группа Агонь выпустила ремикс на свой хит в стиле The Prodigy Видео
14:20
Катера Росгвардии перебросили для патрулирования Крымского моста Видео
13:51
Таисия Повалий впервые станет бабушкой
13:46
Журналисты подсчитали барыши завода Порошенко за время войны Видео
13:08
Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019 Фото Видео
13:06
Смогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандарма мнение
13:03
"Вот это эффектно": заметно похудевшая Лолита покрасовалась в стильном платье
12:52
"Под плинтус?": Лукашенко потребовал от Кремля прекратить истерику
12:23
"Весна ворвется": синоптик порадовала прогнозом погоды на 8 марта Видео
12:11
"Мы готовы": Лукашенко по-новому заговорил об объединении Беларуси и России Видео
12:04
У кого есть реальные шансы выйти во второй тур выборов мнение
11:58
Издевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школах Видео
11:46
Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari Видео
11:23
Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник Видео
11:22
"Разделения и провокации": у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии Видео
11:02
Адекватный ответ РФ: в Украине предложили создать "оружие возмездия" Видео
10:35
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
10:33
Люди остались без воды и газа: стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста Фото
10:11
Почему письмо против Зеленского ни на что не повлияет мнение
10:04
Девушка дня Instagram: украинская модель с точеной фигурой Инна Цанцик Фото
09:58
Новый скачок цен: названы причины очередного подорожания продуктов Видео
09:48
СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта
09:29
Астрологи назвали худший день марта 2019 Видео
09:13
Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен Видео
08:58
"Последний спасательный круг": экс-министр объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ Видео
08:42
Пять причин, почему майдана после выборов не будет
08:24
Синоптики пообещали украинцам дожди и долгожданное потепление: карта прогноза погоды Видео
07:56
Последние 48 часов: стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью
07:54
Украина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться