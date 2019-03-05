В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов

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Популярный американский кабельный телеканал HBO опубликовал трейлер последнего, восьмого сезона фэнтези-сериала Игры престолов, поставленного по мотивам серии романов Джорджа Р.Р. Мартина Песнь льда и пламени.

В трейлере все выжившие герои готовятся к финальной битве с Королем Ночи и его армией мертвецов. Также ожидается, что премьера первого эпизода восьмого сезона Игры престолов состоится утром 15 апреля.

Напомним, ранее актриса Софи Тернер приоткрыла занавес тайны над событиями заключительного сезона сериала. До этого в Сети появлялись фото со съемок этого сезона.

