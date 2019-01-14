"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона

14 января 2019, 10:32

Также создатели показали тизер 8 сезона.

Игра престолов
"Игра престолов" выйдет на экраны 14 апреля 2019 года / Скриншот https://www.youtube.com/GameofThrones

Канал HBO показал тизер заключительного восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра престолов".

В двухминутном ролике, который появился на YouTube-канале Game of Thrones, Джон Сноу, Санса и Арья Старк воссоединились, и оказались в крипте замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. Также слышны голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда.

В видео сказана дата премьеры первой серии (из шести) 8 сезона – 14 апреля.

Ранее в сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов".

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Игра Престолов
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