"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона

"Игра престолов" выйдет на экраны 14 апреля 2019 года / Скриншот https://www.youtube.com/GameofThrones

Канал HBO показал тизер заключительного восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра престолов".

В двухминутном ролике, который появился на YouTube-канале Game of Thrones, Джон Сноу, Санса и Арья Старк воссоединились, и оказались в крипте замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. Также слышны голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда.

В видео сказана дата премьеры первой серии (из шести) 8 сезона – 14 апреля.

Ранее в сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов".