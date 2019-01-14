"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона

Также создатели показали тизер 8 сезона.
Канал HBO показал тизер заключительного восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра престолов".
В двухминутном ролике, который появился на YouTube-канале Game of Thrones, Джон Сноу, Санса и Арья Старк воссоединились, и оказались в крипте замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. Также слышны голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда.
В видео сказана дата премьеры первой серии (из шести) 8 сезона – 14 апреля.
Ранее в сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов".