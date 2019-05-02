Звезда Игры престолов тайно вышла замуж: видео торжества

Пара потратила на свадебную церемонию всего 600 долларов.
Звезда популярного сериала Игра престолов Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, тайно вышла замуж за своего возлюбленного певца и актера Джо Джонаса.
Торжество состоялось в Лас-Вегасе, пара устроила скромную свадьбу в кругу самых близких – на церемонию потратили всего 600 долларов, сообщает издание DailyMail.
Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась сразу же после Billboard Music Awards, ее провел мужчина в образе Элвиса Пресли.
Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC— Myeisha Essex (@MyeishaEssex) 2 мая 2019 г.
Ранее стало известно, что в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов.