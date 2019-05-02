Звезда Игры престолов тайно вышла замуж: видео торжества

Софи Тернер и Джо Джонас тайно сыграли свадьбу / Reuters

Звезда популярного сериала Игра престолов Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, тайно вышла замуж за своего возлюбленного певца и актера Джо Джонаса.

Торжество состоялось в Лас-Вегасе, пара устроила скромную свадьбу в кругу самых близких – на церемонию потратили всего 600 долларов, сообщает издание DailyMail.

Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась сразу же после Billboard Music Awards, ее провел мужчина в образе Элвиса Пресли.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC — Myeisha Essex (@MyeishaEssex) 2 мая 2019 г.

Ранее стало известно, что в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов.