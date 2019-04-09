"Зима близко": в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов

Король Ночи приедет в Киев

Популярный британо-американский актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в культовом сериале Игра престолов, приедет в Киев.

Знаменитость посетит тематический фестиваль Kyiv Comic Con 1 и 2 июня, сказано на странице организаторов в Facebook.

Поклонники смогут пообщаться с Брейком, актер проведет автограф- и фотосессию.

"Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ричард Брейк сыграл более 60 ролей, самые известные из которых - Король Ночи в Игре престолов и Джо Чилл в Бэтмен: Начало Кристофера Нолана.

Ранее в сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов.