"Малыш Арни": Гора из "Игры престолов" удивил сеть фото со Шварценеггером

Терминатор выглядит очень миниатюрно на фоне исполнителя роли Григора Клигана.
Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер удивил сеть своим внешним видом.
Звезда "Игры Престолов", исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" Хафтор Бьернсон поделился фото с легендарным актером на своей странице в Instagram.
"Отличный вечер с друзьями вчера! Спасибо Арнольду Шварценеггеру за приглашение моей жены и меня в ваш прекрасный дом!", - подписал Бьернсон фото.
Подписчики Бьернсона были удивлены, каким маленьким рядом с ним выглядит "железный Арни".
"Малыш Арни", "Кто этот хоббит?", "Арнольд выглядит как креветка рядом с Горой!", "Это как, Арнольд выглядит, словно гном", - писали юзеры.
Отметим, что рост "железного Арни" - 188 сантиметров, а Бьернсона – 206 сантиметров. С ними позировал и актер Джо Манганьелло, который также выше Шварценеггера – его рост 196 сантиметров.
Ранее стало известно, что дочь Арнольда Шварценеггера обручилась со звездой "Стражей галактики" Крисом Праттом.