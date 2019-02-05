"Малыш Арни": Гора из "Игры престолов" удивил сеть фото со Шварценеггером

Шварценеггер и Бьернсон поужинали вместе в доме Терминатора / https://www.instagram.com/thorbjornsson

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер удивил сеть своим внешним видом.

Звезда "Игры Престолов", исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" Хафтор Бьернсон поделился фото с легендарным актером на своей странице в Instagram.

"Отличный вечер с друзьями вчера! Спасибо Арнольду Шварценеггеру за приглашение моей жены и меня в ваш прекрасный дом!", - подписал Бьернсон фото.

Подписчики Бьернсона были удивлены, каким маленьким рядом с ним выглядит "железный Арни".

"Малыш Арни", "Кто этот хоббит?", "Арнольд выглядит как креветка рядом с Горой!", "Это как, Арнольд выглядит, словно гном", - писали юзеры.

Джо Манганьелло, Хафтор Бьернсон и Арнольд Шварценеггер / https://www.instagram.com/thorbjornsson/

Отметим, что рост "железного Арни" - 188 сантиметров, а Бьернсона – 206 сантиметров. С ними позировал и актер Джо Манганьелло, который также выше Шварценеггера – его рост 196 сантиметров.

Ранее стало известно, что дочь Арнольда Шварценеггера обручилась со звездой "Стражей галактики" Крисом Праттом.