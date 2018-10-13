"Прогулялись и пообедали": Кличко рассказал о прогулке со Шварценеггером по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о визите известного голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в Киев.

"Времени, к сожалению, было немного, но чуть-чуть показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз побыть дольше", - написал он в Facebook.

По словам Кличко, знаменитый американец передал приветствие гражданам Украины.

После прогулки по Киеву Шварценеггер отправился в гостиницу, где принял участие в дискуссии, посвященной ситуации в Украине. На встречу также приехал премьер Владимир Гройсман.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что 30 июля поздравил Арнольда Шварценеггера с днем рождения (ему исполнился 71 год), пригласил в столицу, и бывший губернатор пообещал приехать.