Экс-чиновник Шварценеггер проконсультирует Кличко в Киеве

Звезда Голливуда приедет в украинскую столицу через два месяца.
Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер намерен в ближайшие пару месяцев посетить Киев.
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал в эфире "Завтрак с 1+1", что поздравил "железного Арни" 30 июля с днем рождения, общаясь с ним в Skype.
Кличко добавил, что пригласил Шварценеггера в Киев, и он пообещал приехать.
"Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев", — сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что "Железный Арни", как бывший губернатор Калифорнии, сможет дать ему советы и ознакомиться с одним из красивейших городов мира.
Напомним, телеканал CNBS на своем YouTube-канале опубликовал эпичное видео; на нем известный актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер давит роскошный лимузин, управляя своим собственным танком.