Дочь Арнольда Шварценеггера обручилась со звездой "Стражей галактики" Крисом Праттом

Пара вместе около года, и уже планируют пожениться.
39-летний голливудский актер, звезда фильма "Стражи галактики" Крис Пратт сделал предложение старшей дочери знаменитого актера Арнольда Шварценеггера – 29-летней писательнице Кэтрин Шварценеггер.
Такой новостью поделился сам актер на своей странице в Instagram, выложив фото, на котором он обнимает и целует Кэтрин, а на ее безымянном пальце красуется бриллиантовое кольцо.
"Милая Кэтрин, я так счастлив, что ты сказала "да"! Я счастлив, что смогу жениться на тебе", - написал актер.
О романе Криса и Кэтрин стало известно в июле 2018 года, но пара никак не комментировала слухи, и не подтверждала официально отношения.
Отметим, что Пратт уже был женат 8 лет на актрисе Анне Фэрис, в браке в 2012 году у них родился сын Джек. В 2017 году супруги развелись.
Ранее сеть взорвалась фотожабами из-за визитаШварценеггера в Киев.