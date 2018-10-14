"Виталя, мне бы помыться": Сеть взорвалась фотожабами из-за визита Шварценеггера в Киев

Виталий Кличко и Арнольд Шварценеггер стали объектом иронии в Сети / kiev.klichko.org

Легендарный голливудский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил Киев, который ему любезно показал мэр столицы Виталий Кличко.

Фото "железного Арни" с градоначальником, приукрашенные с помощью фотошопа, а также множественные коллажи заполонили украинский сегмент Сети.

"Новости шоу-бизнеса. Киев посетил Арнольд Шварценеггер, а оккупированный Донецк — наркоманка Чичерина. Как говорится почувствуй разницу" — написал в Twitter пользователь под ником Фосфорная Горловка.

"Приходит как-то Арнольд Шварценеггер к Виталию Кличко и говорит: — Виталя, мне бы помыться", "Шварценеггер направляется в Николаевскую область по историческим местам Конана Варвара", — шутили другие пользователи.

Объектом шуток пользователей стали социальные проблемы Киева, в том числе эпопея с длительным отключением в столице горячей воды.

Напомним, о визите Шварценеггера в Киев рассказал на своей странице в соцсети Виталий Кличко, поделившись фактами о том, как показал столицу знаменитому актеру и экс-губернатору Калифорнии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что 30 июля поздравил Арнольда Шварценеггера с днем рождения (ему исполнился 71 год), пригласил в столицу, и бывший губернатор пообещал приехать.