"Праздник со слезами на глазах": лучшие военные песни на 9 Мая

Главред подобрал песни ко Дню Победы в современной обработке и оригинальные версии.
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – сложно представить без военных песен тех лет.
Главред представляет подборку лучших военных песен к 9 Мая, большинство из которых просто невозможно слушать без слез.
Согласно данным исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, среди русскоязычных песен ко Дню Победы первое место уверенно занимает День Победы в исполнении Льва Лещенко (41%).
С большим отставанием следом идет Катюша (11%). А потом уже Журавли, Священная война и Смуглянка (по 5%).
Также в топе – Темная ночь, В землянке, Десятый батальон, Прощание славянки, На безымянной высоте, Майский вальс, Офицеры, Синий платочек и Эх, дороги.
От себя добавим отличную военную песню А зори здесь тихие.
Ранее Главред подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках – читайте в нашем материале Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки.
Военные песни на 9 Мая: видео
День Победы, песня – слушать:
Катюша, песня – слушать:
Журавли, песня – слушать:
Священная война, песня – слушать:
Смуглянка, песня – слушать:
На безымянной высоте, песня – слушать:
Эх, дороги, песня – слушать:
А зори здесь тихие, песня – слушать:
Враги сожгли родную хату - слушать
Песни на 9 мая: текст песни День Победы
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев: …
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали как могли.
Припев: …
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, -
Этот день мы приближали как могли.
Припев: …
Песни на 9 Мая на украинском языке
Смуглянка на украинском языке:
Маки червоні:
Песни ко Дню Победы в современной обработке
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