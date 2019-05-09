"Праздник со слезами на глазах": лучшие военные песни на 9 Мая

Главред подобрал песни ко Дню Победы в современной обработке и оригинальные версии / Фото из открытых источников

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – сложно представить без военных песен тех лет.

Главред представляет подборку лучших военных песен к 9 Мая, большинство из которых просто невозможно слушать без слез.

Согласно данным исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, среди русскоязычных песен ко Дню Победы первое место уверенно занимает День Победы в исполнении Льва Лещенко (41%).

С большим отставанием следом идет Катюша (11%). А потом уже Журавли, Священная война и Смуглянка (по 5%).

Также в топе – Темная ночь, В землянке, Десятый батальон, Прощание славянки, На безымянной высоте, Майский вальс, Офицеры, Синий платочек и Эх, дороги.

От себя добавим отличную военную песню А зори здесь тихие.

Ранее Главред подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках – читайте в нашем материале Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки.

Военные песни на 9 Мая: видео

День Победы, песня – слушать:

Катюша, песня – слушать:

Журавли, песня – слушать:

Священная война, песня – слушать:

Смуглянка, песня – слушать:

На безымянной высоте, песня – слушать:

Эх, дороги, песня – слушать:

А зори здесь тихие, песня – слушать:

Враги сожгли родную хату - слушать

Песни на 9 мая: текст песни День Победы

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, –

Этот день мы приближали как могли.

Припев: …

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели -

Этот день мы приближали как могли.

Припев: …

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, полземли, -

Этот день мы приближали как могли.

Припев: …

Песни на 9 Мая на украинском языке

Смуглянка на украинском языке:

Маки червоні:

Песни ко Дню Победы в современной обработке

Полина Гагарина - Кукушка (OST Битва за Севастополь)

Песни о Великой Отечественной войне – Анна Черноталова и Наталья Коршунова

Егор Летов - Любо (Танкистская версия)

