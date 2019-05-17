Вознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 году

17 мая 2019, 05:09

Главред узнал значение праздника Вознесение Господне, традиции и запреты этого дня.

"Вознесение Господне". Икона
Вознесение Господне. Икона / Фото из открытых источников

Вознесение Господне всегда, из года в год, празднуется на 40-й по счету день после православной Пасхи.

Для всех верующих это великий праздник.

Вознесение 2019: какого числа

Этот праздник всегда выпадает на четверг. Вознесение Господне 2019 отмечается 6 июня.

Значение праздника Вознесение Господне

Он знаменует собой вознесение Христа на небеса, где тот обрел царствие небесное. Случилось этот как раз на сороковой день после его воскресения (то есть после праздника Пасхи).

К слову, отсюда и традиция поминать покойника на 40 дней после смерти. 40 дней – это вообще важный период в Библии: к примеру, 40 дней постился Моисей, прежде чем получил десять заповедей. И самого Моисея также оплакивали на сороковой день "по древнему обычаю" (кн. 8, гл. 42).

Ранее о том, что за праздник такой – Вознесение Господне – читателям Главредарассказал настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Читайте такжеКогда Троица 2019 в Украине"Воскреснув, Господь вернулся в ту славу, которую имел от начала мира. А нам даровал радость и понимание пути спасения. Бог, став одним из нас, воскрес и вознесся человеческой плотью. Бог соединился с человеком навсегда. Разве это не великая радость? Господь нам дал пример великой Божественной любви и нам заповедал любить и злых, и добрых. Любящий любовью о Господе – в определенной мере умирает. То есть он не живет для себя, он жертвует своим временем, своими привязанностями – для другого человека. Он живет не своими проблемами, а нуждами других. Такая любовь совершенна и ее очень многие боятся – страшно! Но Господь открывает нам наши великие возможности и дает понять, что мы на это способны, стоит только захотеть", – отметил настоятель лавры.

Вознесение Господне: традиции

В народе праздник Вознесения Господнего знаменует собой приходит настоящего, полноценного лета.

Верующие в этот день непременно ходят в церковь, чтобы помолиться и поставить благодарственную свечку.

Читайте такжеВыходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019Также в этот день просят прощения и мирятся со всеми, с кем человек в ссоре. Делать это нужно в открытым сердцем и без злобы в сердце. Если же обида крепка, и одолеть ее самому не получается – то именно этот день как никакой другой больше всего подходит для молитв о смирении и изгнании злобы из души.

А по народным приметам в этот день принято умываться росой и купаться в открытых водоемах – чтобы укрепить свое здоровье на год вперед. Считается, что с этого дня и до самого Ивана Купала проточная природная вода приобретает целебные свойства. То же самое касается и лечебных трав.

Чтобы не болела голова, плели венки из одуванчиков и носили на голове целый день.

Также на Вознесение Господне ходят в гости к родне, пекут специальные блины ("Божья окутка", "Христа лапотках" и "внучки") и поминают родных в семейном кругу.

Причем печь блины старались именно незамужние девушки – чтобы побыстрее и удачно выйти замуж. А парни с этой же целью собирали луговые цветы и подкидывали их на порог понравившейся девушке. 

Вознесение Господне: что нельзя делать

Считается, что на Вознесение Господне нельзя:

  • приветствовать людей словами Христос воскрес!, так как празднование Пасхи завершается накануне, в этот день из храма уже выносят Плащаницу;
  • работой по дому, чтобы такой труд не отвлекал от размышлений о Боге;
  • ссориться и скандалить;
  • отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды;
  • за столом не поощряются также чрезмерное чревоугодие и веселье, распитие крепких алкогольных напитков;
  • бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть во Христа, который приходит в дома под видом нищих";
  • заниматься сексом.

Поздравления с Вознесением Господним

  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

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В день сороковой по Пасхе —

Святой, праздничный четверг —

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

Жизнь, тепло дарит сердцам.

***

С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

***

3 смс - 164 символа:

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

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праздник православие Вознесение Господне
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