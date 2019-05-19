Как защититься от тополиного пуха: назван эффективный способ

Тополиный пух / poltava.depo.ua

Защититься от тополиного пуха, на который жалуются многие горожане, помогут обычные очки и полоскание носа морской водой.

По словам российских медиков, главную проблему аллергиков в весенне-летний период помогут решить очки, которые, собственно, защитят глаза от попадания пуха и пыльцы.

Также необходимо в течение дня промывать слизистую носа солевыми растворами, пишет РИА Новости.

Следует отметить, что тополиный пух сразу выводится из организма чиханием, но такой аллерген, как пыльца, лучше удалять орошением слизистой морской водой.

Тополиный пух, в свою очередь, сам по себе не является аллергеном. Однако на его поверхности часто остается вызывающая аллергические реакции пыльца. Кроме того, пух способствует распространению этих аллергенов.

Также для профилактики полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами с морской водой.

Напомним, ранее Главред сообщал, что в Киеве могут появиться тополя без пуха.