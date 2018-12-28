"Аллергия и радиация": эксперт предупредил об опасности приобретения елок

Новогодняя елка может таить опасность / Фото: УНИАН

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рекомендовал покупателям во время приобретения ели на Новый год требовать от реализаторов сопроводительные документы.

"Это наличие радиационного сертификата о безопасности... На сопроводительный документ - это касается любых товаров, которые продаются в сетях", - цитирует эксперта Обозреватель.

По словам чиновника, елки могут содержать серьезную угрозу для здоровья людей, поэтому важно удостовериться в наличии сертификата соответствия на товар.

"В первую очередь это аллергическая угроза, если мы говорим про живую елку. Во-вторых, это радиационный фактор, который может повлиять на здоровье человека... Искусственные елки несут больше вреда, чем живые. Сегодня появляется информация о наличии в искусственных елках формальдегида, фенола, других токсичных веществ... Можем говорить об остром отравлении или хроническом отравлении — все зависит от тех соединений, которые есть в данной елке", — пояснил он.

Эксперт добавил, что покупатель обязан убедиться в отсутствии в изделии токсичных химических веществ. Если ель вызывает сомнения, то ее лучше не покупать, а обратиться в компетентные органы.

Напомним, новогоднюю елку Украины, установленную на Софийской площади, назвали самым красивым новогоднем деревом в Европе.