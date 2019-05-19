Праздник 19 мая: что нельзя делать и приметы на богатство и любовь / 1zoom.ru

19 мая отмечается немало праздников.

К примеру, в Киргизстане празднуется День матери 2019, а в мире – Всемирный день памяти жертв СПИДа.

По народному календарю, 19 мая отмечается Иов Горошник в честь церковного праздника – дня памяти Иова Многострадального, который является в Библии прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества.

19 мая: именины

В этот день свои именины отмечают Марфа, Василий, Денис, Иван и Иларион.

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19 мая: что надо делать

Читайте такжеВеликая среда Страстной недели 2019: заговор на любовь и семейное счастьеПо народному календарю, на закате солнца принято сеять горох, бобы, а также сажать огурцы и тыкву. Считалось, что если горох уродит – то это к богатству.

Также в старину в этот день девушки проводили обряд на привлечение любви. На рушник собирали росу, сушили его на ветру, читая над ним заговор на любовь – а затем дарили приглянувшемуся парню. Считалось, что раз утершись таким рушником, парень уже не сможет не думать о дарительнице дурного, а только с любовью и нежностью.

19 мая: что нельзя делать

На Иова нельзя ругаться с родными близкими, чтобы не накликать на себя и родню беды.

19 мая: приметы

Люди верят, что

ясная погода на Иова и/или большая роса – к отличному урожаю огурцов;

отсутствие росы утром – к дождю;

щебет птиц – к доброй погоде в ближайшие дни.

19 мая: сны

Сны, приснившиеся с 18 на 19 мая, предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А вот сон, увиденный днем 19 мая, исполниться может лишь через шесть лет.