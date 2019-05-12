Поздравления с Днем матери в смс и живых открытках

12 мая 2019, 05:41

Главред подобрал лучшие короткие поздравления с Днем матери.

Главред подобрал лучшие короткие поздравления с Днем матери / Фото из открытых источников

День матери 2019 отмечается сегодня, 12 мая.

О том, что и как дарят в этот день, читайте в нашем материале На носу День матери 2019: как поздравлять матерей.

Мы также уже публиковали огромное количество прекрасных и прикольных поздравлений с этим праздником в нашем материале День матери 2019 – поздравления и открытки.

Сегодня – еще одна порция, на этот раз коротких, пожеланий.

Смс-поздравления с Днем матери

2 смс - 101 символ:

С днем матери, моя родная!

Глаза пусть счастье излучают.

За все тебя благодарю,

Целую крепко и люблю.

***

4 смс - 240 символов:

Милые коллеги, поздравляю с Днем матери. Желаю всем добра и счастья в доме, прекрасных и любимых деток, семейной радости и тепла, благополучия и удачи. Пусть для каждой из вас ребенок будет настоящей гордостью, отрадой и ярким светом жизни.

***

3 смс - 152 символа:

Сестренка, поздравляю

С Днем матери тебя!

Везения желаю,

Любимая моя!

Живи, хлопот не зная,

Смеясь и мир любя.

Пусть будет все, родная,

Отлично у тебя!

***

4 смс - 250 символов:

Дорогая подруга поздравляю тебя с Днем матери и искренне желаю всегда оставаться прекрасной и доброй мамой, счастливой и жизнерадостной женщиной. Пусть в твоей семье всегда царит любовь и благополучие, пусть твой дом будет наполнен добром и радостью.

***

3 смс - 193 символа:

Вот, подруга, нам и повод,

Чтоб себя превознеси,

Мы ведь, умницы, с тобою

Матери, как ни крути.

Мы несем тепло и нежность,

Дарим людям благодать,

Отчего же не отметить,

Отдых душеньке не дать?

***

Поздравление с Днем матери свекрови:

3 смс - 180 символов:

Моя мамочка вторая,

Драгоценная свекровь,

Долгих лет тебе желаю

И любви без берегов.

Пусть глаза горят от счастья,

И задор в тебе живет,

А обиды и ненастья

Обойдут за сотни верст!

***

4 смс - 218 символов:

Благодарю вас за такого прекрасного сына, вы мать с большой буквы! Я желаю вам в этот День матери улыбаться и всегда чувствовать любовь своих детей! Пускай ваша жизнь будет полна радостных моментов и огромного счастья!

***

3 смс - 179 символов

Мамой быть совсем непросто,

Целый день готовь, стирай

И на глупые вопросы

Постоянно отвечай.

Пусть за этот тяжкий труд

Бесконечный самый

Тебе звание дадут —

С большой буквы Мама!

***

2 смс - 93 символа:

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — свет родном в окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

***

2 смс - 123 символа:

Поздравляю с Днем матери и от души желаю крепкого здоровья и терпения, взаимопонимания с детьми и крепкой счастливой семьи.

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