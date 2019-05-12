Поздравления с Днем матери в смс и живых открытках

Главред подобрал лучшие короткие поздравления с Днем матери.
День матери 2019 отмечается сегодня, 12 мая.
О том, что и как дарят в этот день, читайте в нашем материале На носу День матери 2019: как поздравлять матерей.
Мы также уже публиковали огромное количество прекрасных и прикольных поздравлений с этим праздником в нашем материале День матери 2019 – поздравления и открытки.
Сегодня – еще одна порция, на этот раз коротких, пожеланий.
Смс-поздравления с Днем матери
2 смс - 101 символ:
С днем матери, моя родная!
Глаза пусть счастье излучают.
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю.
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4 смс - 240 символов:
Милые коллеги, поздравляю с Днем матери. Желаю всем добра и счастья в доме, прекрасных и любимых деток, семейной радости и тепла, благополучия и удачи. Пусть для каждой из вас ребенок будет настоящей гордостью, отрадой и ярким светом жизни.
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3 смс - 152 символа:
Сестренка, поздравляю
С Днем матери тебя!
Везения желаю,
Любимая моя!
Живи, хлопот не зная,
Смеясь и мир любя.
Пусть будет все, родная,
Отлично у тебя!
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4 смс - 250 символов:
Дорогая подруга поздравляю тебя с Днем матери и искренне желаю всегда оставаться прекрасной и доброй мамой, счастливой и жизнерадостной женщиной. Пусть в твоей семье всегда царит любовь и благополучие, пусть твой дом будет наполнен добром и радостью.
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3 смс - 193 символа:
Вот, подруга, нам и повод,
Чтоб себя превознеси,
Мы ведь, умницы, с тобою
Матери, как ни крути.
Мы несем тепло и нежность,
Дарим людям благодать,
Отчего же не отметить,
Отдых душеньке не дать?
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Поздравление с Днем матери свекрови:
3 смс - 180 символов:
Моя мамочка вторая,
Драгоценная свекровь,
Долгих лет тебе желаю
И любви без берегов.
Пусть глаза горят от счастья,
И задор в тебе живет,
А обиды и ненастья
Обойдут за сотни верст!
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4 смс - 218 символов:
Благодарю вас за такого прекрасного сына, вы мать с большой буквы! Я желаю вам в этот День матери улыбаться и всегда чувствовать любовь своих детей! Пускай ваша жизнь будет полна радостных моментов и огромного счастья!
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3 смс - 179 символов
Мамой быть совсем непросто,
Целый день готовь, стирай
И на глупые вопросы
Постоянно отвечай.
Пусть за этот тяжкий труд
Бесконечный самый
Тебе звание дадут —
С большой буквы Мама!
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2 смс - 93 символа:
Мама — нежный лучик солнца,
Мама — свет родном в окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
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2 смс - 123 символа:
Поздравляю с Днем матери и от души желаю крепкого здоровья и терпения, взаимопонимания с детьми и крепкой счастливой семьи.