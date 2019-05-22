С Днем святого Николая – чудные открытки и тексты

Главред собрал лучшие поздравления на День святого Николая в мае.
22 мая отмечают День святого Николая – Николы Летнего.
Ранее мы писали о том, что нужно делать, что можно есть, как молиться и что нельзя делать на святого Николая Чудотворца.
А сегодня Главред собрал лучшие поздравления на День святого Николая в мае.
С Днем святого Николая
С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!
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С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.
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3 смс - 191 символ
В день Святого Николая
В сердце веры я желаю.
Пусть печаль тебя не гложет,
А в делах Святой поможет.
Не копи в душе обиды
И беда уйдет из вида.
Счастья, мира и покоя,
Николай всегда с тобою.
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Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.
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Я попрошу святого Николая,
Чтоб он всегда к тебе благоволил!
Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!
Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!
Вітання з Миколаєм
День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!
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В День Святого Миколая
Тобі радості бажаю!
Посмішок і позитиву,
Завжди мати перспективу!
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Щиро вітаємо Вас із Днем Святого Миколая. Сердечно бажаємо Вам, шановні, здоров’я, добра, радості та великої духовної благодаті. Щастя, добра та злагоди Вам і вашій родині!
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Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
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В день Святого Миколая хочу побажати, щоб в житті вам зустрічалося якнайбільше добрих людей і що б у вашому житті було стільки любові, що вам хотілося б дарувати її оточуючим.