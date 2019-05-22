С Днем святого Николая – чудные открытки и тексты

22 мая 2019, 01:10

Главред собрал лучшие поздравления на День святого Николая в мае.

  • С днем святого Николая – картинки Соцсети
  • С днем святого Николая – картинки Соцсети
  • С днем святого Николая – картинки Соцсети
  • С днем святого Николая – картинки Соцсети
  • С днем святого Николая – картинки Соцсети

22 мая отмечают День святого Николая – Николы Летнего.

Ранее мы писали о том, что нужно делать, что можно есть, как молиться и что нельзя делать на святого Николая Чудотворца.

А сегодня Главред собрал лучшие поздравления на День святого Николая в мае.

С Днем святого Николая

С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

3 смс - 193 символа:

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

***

3 смс - 191 символ

В день Святого Николая

В сердце веры я желаю.

Пусть печаль тебя не гложет,

А в делах Святой поможет.

Не копи в душе обиды

И беда уйдет из вида.

Счастья, мира и покоя,

Николай всегда с тобою.

***

Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

***

Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

Вітання з Миколаєм

День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

В День Святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Посмішок і позитиву,

Завжди мати перспективу!

***

Щиро вітаємо Вас із Днем Святого Миколая. Сердечно бажаємо Вам, шановні, здоров’я, добра, радості та великої духовної благодаті. Щастя, добра та злагоди Вам і вашій родині!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

В день Святого Миколая хочу побажати, щоб в житті вам зустрічалося якнайбільше добрих людей і що б у вашому житті було стільки любові, що вам хотілося б дарувати її оточуючим.

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