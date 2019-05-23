Выбросить ненужные вещи и избегать операций: какие опасности несет 23 мая

19-й Лунный день несет опасность / Reuters

Сегодня начался очень тяжелый период, когда многие становятся слишком впечатлительными, чересчур восприимчивыми, легко внушаемыми и подвержены чужому влиянию. Ведь наступил 19 лунный день, он продлится с 00:21 23–го мая до 01:03 24 -го мая.

"Для бизнесменов, финансистов, менеджеров, политиков, чиновников тяжелый период, происходят различные неудачи, неприятные сюрпризы либо вообще ничего не происходит, в то время когда необходимо, чтобы хоть что-нибудь сдвинулось с мертвой точки. Необходимо очень внимательно рассматривать новые предложения", - объяснила нумеролог Людмила Савина.

По словам нумеролога, именно 23 мая можно попасть под чужое влияние, и этому нужно воспрепятствовать. Вообще лучше в этот день слушать только себя.

"Хорошо сейчас сделать в доме генеральную уборку, выбросить ненужные вещи, навести порядок, где только возможно. Это обновит энергию в доме (квартире) и даст возможность войти новым вибрациям", - обратила внимание Людмила Савина.

Еще 23 мая – день, когда нужно прощать тех, на кого вы сердиты и обижены. Этим следует воспользоваться.

А вот заключать брак и венчаться 23 мая, в 19 лунный день, категорически нельзя. Счастья точно не будет.

И не советует нумеролог давать в долг в этот день.

Кроме того, если вам предстоит плановая операция, что 19-ый лунный день - не самый удачный для этого период.

Кстати, сны в этот день могут хорошенько напугать, но не стоит им верить.Еще вот на что следует обратить внимание.

Согласно нумерологии 23- го мая – это день повышенной опасности, так как возможны разного рода аварии, несчастные случаи, ссоры, конфликты.

"С 06:57 до 20:47 23-го мая по Киевскому времени - период Луны без курса. В это время нельзя совершать крупных покупок, особенно товаров длительного пользования, дорогостоящих вещей. Изъяны и неполадки в них выявятся через время, когда деньги за вещь будет вернуть невозможно", - резюмировала Людмила Савина.

Напомним, ранее Главред решил выяснить, какие есть приметы на убывающую Луну – и как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу.