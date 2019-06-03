Поздравления с Днем ангела Елены – открытки и тексты на русском и украинском

Главред собрал только лучшие поздравления с именинами Елены.
День Елены 2019 отмечается 3 июня – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской.
О том, когда еще празднуются именины Елены по православному календарю и о значении имени, а также судьбе Леночек – читайте в нашем материале Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках.
З днем ангела Олени: привітання
Оленко, хай ангел-охоронець охороняє тебе від біди, задовольняє усі твої потреби. Хай добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії! Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олена, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
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Усі ми знаєм достеменно: у прекрасної Олени дуже добра вдача. У роботі вона спритна, до людей завжди привітна, на любов – гаряча. Світлий розум, добрі очі тепла посмішка жіноча — в неї все прекрасне. Тож нехай у серці щирім вогник щастя і довіри ніколи не згасне.
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!
***
Ти Олена наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Именины Елены: поздравления
3 смс - 193 символа:
Мы Елену поздравляем,
Процветания желаем.
Пусть сопутствует успех,
Красотой сражай нас всех.
На работе — уважения,
А в карьере — продвижения.
Чтобы в доме был покой,
Чтоб достаток был большой.
***
Пусть будет счастье неизменно
В день ангела сегодня, Лена,
Пускай тебя удача ждет
И все хорошее придет!
Желаю счастье отыскать,
И жизнь твою не променять,
А цельно и разумно жить,
И только искренне любить!
***
Дорогая Лена, поздравляю тебя с именинами. Мерилин Монро однажды сказала, что если женщине дать пару хороших туфель, то она покорит мир. Я убеждена, что тебе для покорения мира не нужны даже туфли: достаточно одного лишь взгляда прекрасных глаз – и мир у твоих ног.
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Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!
***
Сегодня День ангела, Леночка, твой,
И с радостью я с ним тебя поздравляю.
Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,
И будешь ты жить, о заботах не зная.
Пусть пасмурный день обернется весной,
Душа пусть согреется солнца лучами.
Плохое все смоет пусть дождь проливной,
Успех все дела пусть твои увенчает.
***
3 смс - 150 символов:
Леночка наша — милейшая дамочка,
Красива, умна, ну а нрав — зажигалочка!
Быть в духе всегда, не болеть постарайся.
Ты в счастье живи и люби, улыбайся!
***
Леночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю счастья, постоянного присутствия духа и жизнерадостности. Пускай твоя святая хранит тебя и всегда указывает тебе верный путь. Твое имя означает "светлая" и поэтому подходит тебе вдвойне, ведь ты наш яркий солнечный лучик.