Поздравления с Днем ангела Елены – открытки и тексты на русском и украинском

День Елены 2019 отмечается 3 июня – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской.

О том, когда еще празднуются именины Елены по православному календарю и о значении имени, а также судьбе Леночек – читайте в нашем материале Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках.

З днем ангела Олени: привітання

Оленко, хай ангел-охоронець охороняє тебе від біди, задовольняє усі твої потреби. Хай добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії! Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Олена, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Усі ми знаєм достеменно: у прекрасної Олени дуже добра вдача. У роботі вона спритна, до людей завжди привітна, на любов – гаряча. Світлий розум, добрі очі тепла посмішка жіноча — в неї все прекрасне. Тож нехай у серці щирім вогник щастя і довіри ніколи не згасне.

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!

***

Ти Олена наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Именины Елены: поздравления

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Мы Елену поздравляем,

Процветания желаем.

Пусть сопутствует успех,

Красотой сражай нас всех.

На работе — уважения,

А в карьере — продвижения.

Чтобы в доме был покой,

Чтоб достаток был большой.

***

Пусть будет счастье неизменно

В день ангела сегодня, Лена,

Пускай тебя удача ждет

И все хорошее придет!

Желаю счастье отыскать,

И жизнь твою не променять,

А цельно и разумно жить,

И только искренне любить!

***

Дорогая Лена, поздравляю тебя с именинами. Мерилин Монро однажды сказала, что если женщине дать пару хороших туфель, то она покорит мир. Я убеждена, что тебе для покорения мира не нужны даже туфли: достаточно одного лишь взгляда прекрасных глаз – и мир у твоих ног.

***

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Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!

***

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое все смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

***

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Леночка наша — милейшая дамочка,

Красива, умна, ну а нрав — зажигалочка!

Быть в духе всегда, не болеть постарайся.

Ты в счастье живи и люби, улыбайся!

***

Леночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю счастья, постоянного присутствия духа и жизнерадостности. Пускай твоя святая хранит тебя и всегда указывает тебе верный путь. Твое имя означает "светлая" и поэтому подходит тебе вдвойне, ведь ты наш яркий солнечный лучик.