Свержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда Трампа

14 июня 2019, 05:22

Астролог объяснил, почему в ближайший год американскому президенту следует особенно позаботиться о собственной безопасности.

Трамп
Астролог рассказал, что ждет Дональда Трампа / Фото: REUTERS

14 июня отмечает свой день рождения президент США Дональд Трамп. Астролог Влад Росс составил гороскоп для американского лидера.

"Судя по годовому соляру американского президента, у него открывается 8-й дом гороскопа – Дом катастроф и преобразований. Да и Луна у него находится в Доме катастроф и смерти. Поэтому Дональду Трампу нужно быть предельно осторожным. И хотя у него самая лучшая в мире охрана, ему следует на протяжении всего года тщательно заботиться о своей безопасности. Слишком уж открыт для него Дом смерти и преображений", - отметил Росс в комментарии Главреду.

По его словам, Трампа может ждать какое-то падение, низвержение, уход от власти.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз"В годовом соляре все планеты у Трампа – внизу гороскопа, на "дне": Солнце, Меркурий, Марс. К тому же, в Доме власти в гороскопе президента США целый год будут находиться Сатурн и Плутон, которые символизируют низвержение и перерождение. В том числе это один из показателей того, что он окажется в эпицентре какого-то скандала, который может привести к потере им власти", - объяснил астролог.

Росс отметил, что у Трампа хорошо выражен дом заграницы, дальних поездок и дипломатии. Выстраивая отношения с другими странами, он может добиться успеха.

Помимо этого, Дональда Трампа может ожидать какой-то финансово-экономический кризис в США, потому что в Доме родины у него находятся Марс и Меркурий.

"Америка неожиданно может перейти от экономического роста к экономической стагнации, тем более, после объявленной Китаю "торговой войны". Так что в Штатах возможен неожиданный кризис, а это, в свою очередь, также может привести к падению Трампа", - сказал эксперт.

Однако, Росс отметил, что в годовом соляре Трампа нет стопроцентного показателя, который бы свидетельствовал о том, что он непременно покинет свой пост главы государства. Даже несмотря на то, что куча недоброжелателей будет пытаться добиться его свержения и устранения, в том числе физического.

Читайте такжеЗнаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президента"В гороскопе Трампа есть еще один тревожный показатель. Он родился в 10 часов 54 минуты 14 июня 1946 года. Как раз в момент его рождения восходил градус убийства. Это всегда говорит о том, что этому человеку постоянно по жизни придется опасаться, чтобы его не убили", - добавил астролог.

По данным Росса, личное финансовое положение Дональда Трампа в ближайший год будет стабильным.

"Он уже много раз банкротился в жизни, но каждый раз умел возродить свой бизнес и восстановить свое состояние. В ближайший год он точно не обанкротится. В плане финансов он будет преуспевать. Кроме того, в ближайший год Дональду Трампу следует более внимательно относиться к здоровью, поскольку его организм может неожиданно дать сбой. У Трампа возможен инсульт или инфаркт", - резюмировал он.

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США астролог Дональд Трамп Влад Росс астрологический прогноз
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