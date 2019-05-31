"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в Украине

Астролог рассказала, в каких сферах Саакашвили сможет проявить себя в Украине / фото: EPA/UPG

Михаил Саакашвили имеет прямой интерес ко всему, что касается Украины. Об этом свидетельствует его гороскоп совместимости с Украиной. Недаром даже высшее образование он некогда приехал получать в Киев, заявила астролог Людмила Халанская в комментарии Главреду.

"В Украине Михаил Саакашвили заинтересован напрямую, его Марс попадает в 1-ый дом гороскопа Украины: однозначно он нацелен проявлять активность во всём, что касается Украины. Можно сказать, Украина – это его цель. Однако его Солнце и Меркурий находятся в 12-ом доме гороскопа Украины, а значит, наиболее эффективно действовать он сможет не напрямую, а как бы из-за кулис, в качестве серого кардинала", отметила Халанская.

Комментируя информацию о том, что Саакашвили будет возглавлять свою партию на выборах в Верховную Раду, астролог отметила, что это не самое лучшее для него решение.

Читайте такжеКресло премьера и подножка Порошенко: зачем Саакашвили возвращается в Украину"Пусть партию поведёт на выборы другой, а Михаил будет реальным, но не официальным лидером. Так и у него, и у партии появится больше шансов для достижения успеха", - посоветовала Халанская.

По словам эксперта, есть в гороскопе совместимости и не слишком позитивные показатели.

"Например, Сатурн Саакашвили попадает во 2-ой дом гороскопа Украины. Это такое же положение Сатурна, что и у предыдущего президента Петра Порошенко по отношению к Украине. И означает оно преграды, ограничения, невозможность реализации любых намерений по улучшению материального благосостояния Украины. Иными словами, заниматься экономикой Украины ни Петру Порошенко, ни Михаилу Саакашвили нельзя. Никаких улучшений Украине это не принесёт", - объяснила астролог.

Она добавила, что вопросы, связанные со структурами власти, Михаил Саакашвили в Украине может вполне успешно решать.

"Я бы даже сказала, это его миссия, предназначение – акцентировать, привлекать внимание ко всем проблемам и нарушениям во власти: сразу несколько показателей гороскопа совместимости указывают на это. Он всегда будет реагировать на любые неправомерные действия власти и довольно эксцентрично, ярко, нестандартно указывать на эти нарушения, обнажать всю их неприглядность", - заявила Халанская.

Читайте такжеЧего ждать от возвращения Саакашвили: 10 тезисов"И Луна Михаила, скорее всего, в оппозиции с нашей Луной (не знаю времени его рождения, для точного положения Луны в гороскопе время имеет первостепенное значение), поэтому эмоционально мы тоже разные, диаметрально противоположные. Как говорится, не совпадают темпераменты. Для постоянного взаимодействия это большое препятствие", - добавила астролог.

Эксперт отметила, что просто в Украине Михаилу уж точно не будет.

"То, что Михаил Саакашвили в Украине надолго – это астрологический факт. Даже если он физически будет не здесь, вся его активность так или иначе будет связана с Украиной", - резюмировала она.

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