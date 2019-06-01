Синоптики назвали регионы Украины, которым сегодня грозит непогода

В субботу в ряде областей Украины будет непогода, предупредили синоптики / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине в субботу, 1 июня, в ряде областей ожидаются грозы, а местами — град и шквалы 15-20 м/с.

В первый день лета 2019 непогода будет на Черкащине, на Кировоградщине, на Полтавщине, на Харьковщине и на Одесчине, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в Киеве днем будет дождь, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

"1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях — грозы, местами — град и шквалы 15-20 м/с…", — сообщили в Гидрометцентре.

В субботу в ряде областей Украины будет непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая неделя июня 2019 будет прохладной.