О чем могут договориться Путин и Зеленский: астролог дала прогноз

5 июля 2019, 05:10

Халанская рассказала, какие отношения были бы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, если бы они имели какие-нибудь общие дела в реальной жизни.

Зеленский и Путин
Астролог рассказала, сумеют ли Путин и Зеленский достичь взаимопонимания / Главред

Астролог Людмила Халанская составила гороскоп совместимости Владимира Зеленского и Владимира Путина (в качестве потенциального переговорщика).

"Солнце Путина попадает в соединение с Плутоном Зеленского. Это соединение уже само по себе, без прочих аспектов между картами, указывает на невозможность взаимоотношений, если между людьми нет уважения", - отметила Халанская в комментарии Главреду.

По ее словам, прямой контакт между двумя главами государств, если бы и состоялся, не принёс бы никаких результатов. 

Читайте такжеЗеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться"Ещё один негармоничный аспект от Солнца Путина – квадрат к Меркурию президента Украины, который только подтверждает полное отсутствие желания понимать и даже просто слушать друг друга", - объяснила она. 

"Меркурий Владимира Зеленского также находится в квадрате с Сатурном Владимира Путина – ни о каком конструктивном диалоге между этими двумя людьми не может быть и речи!", - добавила астролог.

Халанская отметила, что если бы эти два человека имели какие-нибудь общие дела в реальной жизни, им было бы не избежать интриг, взаимных подозрений и даже судебных разбирательств.

"Сатурн лидера РФ попадает в соединение с Плутоном натальной карты Владимира Зеленского. Те немногие позитивные аспекты, которые присутствуют в гороскопе совместимости, никак не помогут им договориться, поскольку все эти показатели подразумевают непосредственное регулярное общение двух людей на личном уровне, чего, разумеется, между ними нет и быть не может". - резюмировала она.

Напомним, ранее Путин поставил условия для начала диалога с Зеленским. Он предложил украинскому президенту поговорить с террористами "ЛДНР".

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин астрологический прогноз Украина Людмила Халанская
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